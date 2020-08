Opinión | Cinco preguntas que la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes debe hacerle al secretario de Justicia William Barr

Noticias CNN

(CNN) — Durante su mandato de casi 18 meses, el secretario de Justicia William Barr le ha hecho un daño profundo y generalizado al Departamento de Justicia. Ha pisoteado las dos virtudes centrales que han definido durante mucho tiempo el Departamento de Justicia, a través de las administraciones de ambos partidos políticos: credibilidad e independencia.

Barr ha distorsionado la verdad y la ley y ha socavado los enjuiciamientos de su propio Departamento, con un resultado consistente: proteger y promover los intereses políticos del presidente Donald Trump.

Cuando Barr testifique ante la Comisión Judicial de la Cámara el martes, debe enfrentar preguntas directas de la Comisión Judicial de la Cámara. Es decir, si Barr elige aparecer.

Barr ha ignorado rutinariamente los esfuerzos en gran medida ineficaces del presidente de la Comisión Judicial, Jerry Nadler, para garantizar la rendición de cuentas; a veces, Barr ha desafiado abiertamente las citaciones de Nadler, y en otras ocasiones no ha aparecido cuando lo convocan.

De hecho, la audiencia del martes marcará la primera vez durante su actual mandato como secretario de Justicia que Barr testificará ante la Comisión Judicial de la Cámara si aparece.

Nadler y la Comisión Judicial tienen mucho trabajo por hacer. El abuso de poder de Barr no se ha controlado en gran medida, y la audiencia del martes podría marcar la última vez en su mandato que enfrenta cuestionamientos significativos frente a cualquier cosa que no sea su propio foro cuidadosamente seleccionado.

Y el propio Barr es un campo con muchos objetivos. Por su propia conducta, Barr ha creado un registro indisputable factual que –si se despliega adecuadamente– expondrá completamente toda la magnitud de sus abusos

Estas son las cinco preguntas más importantes que la Comisión Judicial de la Cámara debe hacerle a Barr.

Fraude electoral y las elecciones de 2020

– Señor Barr, usted afirmó públicamente en una entrevista de junio con NPR que una elección realizada principalmente por correo no sería segura; que «hay tantas oportunidades de fraude allí que no pueden ser vigiladas»; y que la posibilidad de falsificar papeletas era «obvia». ¿En qué evidencia específica basa esas afirmaciones? Durante su mandato como secretario de Justicia, ¿en cuántos casos ha presentado cargos el Departamento de Justicia por fraude electoral en relación con los votos por correo? ¿Se comprometerá a no permitir que el Departamento de Justicia se utilice para impugnar cualquier elección de 2020 sin evidencia específica que indique que el fraude electoral en realidad cambió el resultado?

Despliegue de agentes federales en Portland y otras ciudades

Se han desplegado agentes federales en Portland, y el presidente Trump ha dicho que podría «aumentar» hasta 75.000 agentes de policía federales para llevarlos a otras ciudades. ¿Está a favor de reasignar casi tres cuartos de todos los agentes federales para patrullar ciudades? (Hay alrededor de 100.000 en total en Estados Unidos). ¿Tiene estadísticas que muestren una necesidad específica de esta reubicación masiva de agentes federales? ¿Aprueba que los agentes de la ley interactúen con el público sin identificarse a sí mismos ni a su agencia? ¿Conoce y está investigando el Departamento de Justicia alguna instancia de fuerza excesiva por parte de agentes federales en Portland? ¿Conoce y está investigando el Departamento de Justicia cualquier arresto realizado por agentes federales sin causa probable?

Conmutación de la pena de Roger Stone

Usted testificó durante su audiencia de confirmación que, si el presidente emitiera un indulto a cambio de la promesa del destinatario de no incriminarlo, «eso sería un delito». ¿Eres consciente de que Trump tuiteó sobre la negativa de Stone a testificar, elogiando a Stone por tener «agallas»? ¿Sabe que Stone declaró públicamente, poco antes de la conmutación de su sentencia, que esperaba que Trump levantara la carga del tiempo en la cárcel y que Trump dijo que «sabía que estaba bajo una enorme presión para atacarlo. Habría aliviado mi situación considerablemente. Pero no lo hice». Dadas estas declaraciones públicas, ¿investigará el Departamento de Justicia las circunstancias que rodearon la conmutación de Trump de la sentencia de Stone?

Reemplazo del fiscal federal de Nueva York

Usted anunció públicamente en junio que el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Geoffrey Berman, renunciaría, pero Berman anunció horas después que no tenía esa intención. ¿Por qué engañó al público? Más tarde le informó a Berman en una carta que Trump lo había despedido, pero Trump posteriormente afirmó que «no estaba involucrado». Entre usted y Trump, ¿quién dijo la verdad y quién mintió? ¿Por qué despidieron a Berman dado que pensaba lo suficiente en su competencia para ofrecerle puestos de responsabilidad en el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores? ¿Cómo calificó Jay Clayton, a quien anunció inicialmente que reemplazaría a Berman, para dirigir el SDNY, cuando Clayton nunca ha trabajado un día en su vida como fiscal? ¿Ha estado involucrado de alguna manera en la investigación en curso de SDNY sobre Rudy Giuliani o sus procesamientos de Lev Parnas, Ghislaine Maxwell y el banco turco Halkbank?

Intervención en los casos Stone y Michael Flynn

¿Puede señalar otros casos durante su mandato en los que haya recomendado que se desestimen un caso en el que un acusado ya se declaró culpable, como lo hizo con Flynn? ¿Puede señalar otros casos en los que haya socavado públicamente la recomendación de sentencia aprobada previamente por los fiscales que juzgaron el caso, como lo hizo con Stone? Cuando tomó esas medidas, ¿había visto los tuits y declaraciones públicas de Trump expresando simpatía por sus dos asesores políticos anteriores? En febrero, usted declaró públicamente que los tuits de Trump sobre los fiscales en curso del Departamento de Justicia harían que su trabajo como secretario de Justicia fuera «imposible» y dijo: «no puedo hacer mi trabajo aquí en el departamento con un comentario de fondo constante que me debilita». Desde entonces, Trump ha tuiteado repetidamente sobre casos en curso. ¿Qué acciones, si alguna, ha tomado en respuesta?

Los observadores deben mantener expectativas realistas. Barr no desarrollará repentinamente una conciencia y se responsabilizará de sus innumerables abusos. Es hábil para desviar, cubrir, manipular la ley o, como lo hizo cuando la senadora Kamala Harris lo cuestionó, simplemente pretenderá que no puede escuchar o no puede entender palabras básicas en inglés.

Nadler y su Comisión deben mantenerse firmes. Barr ha abusado de su poder y ha navegado sin consecuencias durante demasiado tiempo. Esta puede ser la última oportunidad de la Comisión Judicial para lograr una responsabilidad significativa.