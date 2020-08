Trump critica por primera vez a la Dra. Birx, coordinadora del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, por sus advertencias

Noticias CNN

(CNN) — El presidente Donald Trump criticó a la Dra. Deborah Birx en un tuit el lunes después de que ella advirtiera que el coronavirus está «extraordinariamente extendido» en Estados Unidos.

Trump y otros altos funcionarios de la Casa Blanca han atacado anteriormente de manera pública al Dr. Anthony Fauci. Sin embargo, el tuit marca la primera vez que Birx, coordinadora del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, despierta la ira pública de Trump.

La situación se produce en momentos en que el país sigue siendo devastado por el coronavirus, con más de 150.000 muertos y más de 4 millones de casos. Trump ha mentido y engañado constantemente, sobre todo en un intento de restar importancia a las preocupaciones sobre el virus mientras presiona para que las escuelas y los negocios vuelvan a abrir.

«La Loca Nancy Pelosi dijo cosas horribles acerca de la Dra. Deborah Birx, yendo tras ella porque era demasiado positiva sobre el muy buen trabajo que estamos haciendo para combatir el Virus de China, incluidas las Vacunas y Terapéuticas. Para contrarrestar a Nancy, Deborah mordió el anzuelo y nos golpeó. ¡Patético!», escribió Trump.

Cuando se le preguntó a Trump qué quería decir en su tuit, el presidente eludió la consulta.

LEE: EE.UU. perdió la oportunidad de controlar el brote. Ahora es «imposible predecir» cuánto durará la pandemia, dice Fauci

«Bueno, creo que lo estamos haciendo muy bien y lo hemos hecho tan bien como cualquier otra nación», dijo a los periodistas en una rueda de prensa el lunes por la tarde.

«Le dije a la Dra. Birx que creo que lo estamos haciendo muy bien. Ella estaba en mi oficina hace un rato. Es una persona por la que tengo mucho respeto. Creo que Nancy Pelosi la trató muy mal», agregó Trump. «Y me estoy refiriendo al hecho de que pensé que, realmente, deberían decir el trabajo que hemos hecho… Creo que lo estamos haciendo muy bien», agregó.

Birx hizo sonar las alarmas durante una aparición en CNN el domingo, cuando dijo a Dana Bash en State of the Union que la pandemia ha alcanzado una nueva fase.

«Lo que estamos viendo hoy es diferente de marzo y abril. Está extraordinariamente extendido. Está en las zonas rurales así como en áreas urbanas», dijo, sugiriendo que algunos estadounidenses en familias multigeneracionales deberían comenzar a usar máscaras dentro de sus hogares.

Preocupación en Florida por retraso en pruebas de covid-19 2:19

La doctora no rechazó una advertencia hecha por el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos Scott Gottlieb, quien dijo que podría haber 300.000 muertes por coronavirus para fin de año. Birx afirmó: «Cualquier cosa es posible».

Birx también respondió a los comentarios de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien dijo en This Week de ABC que no confiaba en la coordinadora del grupo de trabajo porque el presidente continuaba difundiendo desinformación.

«Creo que el presidente está difundiendo desinformación sobre el virus y ella es su persona designada, así que no tengo confianza allí, no», dijo Pelosi.

Birx se defendió el domingo.

MIRA: La doctora Deborah Birx: la mirada que se volvió viral con Trump y el desinfectante contra el covid-19

«Nunca me han llamado excesivamente optimista, o no científica, o no impulsada por los datos», dijo Birx. «Y apostaré mi carrera de 40 años en los principios fundamentales de utilizar datos para implementar realmente mejores programas para salvar más vidas», agregó.

Durante la firma de un decreto el lunes, Jim Acosta de CNN le preguntó a Trump por qué los expertos en salud del grupo de trabajo sobre coronavirus lo contradicen.

El presidente se mostró reacio y dijo: «Creo que estamos haciendo un gran trabajo».

El mandatario no usó la oportunidad frente a los periodistas para criticar a Birx o ampliar sobre su tuit de la mañana.

Birx ha podido desarrollar una relación cercana con la Casa Blanca de Trump, lo que ha contaminado su reputación entre algunos expertos en salud pública. Ha evitado criticar abiertamente al Gobierno. Fauci, que ha asumido un papel más público con muchas apariciones en los medios, se ha ganado más irritación por parte del presidente, quien lo atacó abiertamente y cuestionó durante una conferencia de prensa la semana pasada por qué la aprobación de Fauci era tan alta.

Y el asesor comercial de la Casa Blanca Peter Navarro escribió un artículo de opinión en USA Today criticando a Fauci. El doctor «se ha equivocado en todo sobre lo que interactué con él», dijo.

La Casa Blanca insistió en que no se ha hecho ningún esfuerzo para socavar al principal experto en enfermedades infecciosas del país, pero Navarro dijo la semana pasada que no lamentaba el artículo de opinión.

Stephen Collinson, Veronica Stracqualursi, Allie Malloy, Maegan Vazquez y Alison Main, todos de CNN, contribuyeron a este informe.