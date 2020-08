Iker Casillas anuncia su retiro del fútbol

Noticias CNN

(CNN Español) — Iker Casillas anunció su retiro del deporte a través de su cuenta de Twitter este martes.

«Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as», tuiteó el futbolista español acompañado de una extensa carta y una imagen de él frente a un estadio vacío.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh

— Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

«Tengo claro que no es punto y final, el viaje no acaba aquí», escribió Casillas. «Hoy dejo atrás esos tres palos que me vieron crecer como portero, los que en cada momento me colocaron en mi sitio y me obligaron a mantener los pies en la tierra, esos tres palos a los que tanto debo, y que seguro que echaré de menos. Y allí también os dejaré a vosotros, mis fieles aliados, allí colgaré los guantes».

Comunicado Oficial: Iker Casillas#RealMadrid

— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) August 4, 2020

«Iker Casillas es uno de los grandes símbolos del Real Madrid. Los madridistas estamos hoy especialmente orgullosos por uno de nuestros eternos capitanes. Capitán también de la selección española. Hoy, Iker Casillas se despide como jugador profesional, habiendo contribuido a engrandecer aún más el mito y la leyenda del Real Madrid», escribió el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la página web del equipo del que Casillas fue parte durante la mayor parte de su carrera.

«Desde el Real Madrid hoy queremos transmitirle nuestro cariño, nuestra admiración, y por supuesto, nuestra gratitud por todo lo que nos ha dado, tanto dentro, como fuera de los terrenos de juego. Y quiero agradecer también a su esposa Sara todo el apoyo que siempre le ha dado a Iker Casillas. Para Sara, también, todo nuestro afecto y todo nuestro cariño», añadió Pérez.

“Colgaré los guantes”: el portero español Iker Casillas anunció su retiro del deporte este martes a través de su cuenta de Twitter. ¿Para ti cuál fue el mejor momento de Iker Casillas en su carrera? https://t.co/95GxsUzNsw pic.twitter.com/3yeg26oxkN

— CNN en Español (@CNNEE) August 4, 2020

En mayo de 2019, el arquero español sufrió un ataque cardiaco. Horas después de su hospitalización, Casillas publicó una foto sus redes sociales confirmando que está bien tras el episodio médico.

Iker Casillas hizo parte del Real Madrid por 25 años (llegó cuando tenía 9 años) y lo dejó en 2015.

Un palmarés envidiable

Casillas es considerado, por muchos, como el mejor portero en la historia del fútbol español y un palmarés plagado de títulos así lo avalan.

Con la selección española conquistó dos Eurocopas (2008,2012) y un Mundial (2010).

Con el Real Madrid, equipo en el que se formó y jugó en 16 temporadas ganó 19 títulos:

-5 Ligas.

-2 Copas del Rey.

-4 Supercopas de España.

-3 Ligas de Campeones.

-3 Mundiales de Clubes.

-2 Supercopas de Europa.

Con el Porto sumó a sus vitrinas dos Ligas, una Copa y una Supercopa.

Ovacionado en su despedida

Como era de esperarse desde el anuncio ofical del retiro, Casillas ha empezado a recibir mensajes de agradecimiento alrededor del planeta, tanto de equipos como de amigos, federaciones, excompañeros y otras figuras del deporte que compartieron carrera con él, fueron rivales o simplemente admiradores.

El Real Madrid no pudo faltar y con un emotivo video, que muestra a Casillas desde muy joven homenajeó a su leyenda en el día de su retiro oficial.

⛔ Paradas. Muchas paradas.🏆 Títulos. Muchos títulos.🧤 @IkerCasillas#RealMadrid | #Grac1as pic.twitter.com/aKbOrS1KBE

— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) August 4, 2020

«El hombre que alzó nuestra estrella al cielo de Johannesburgo ya es leyenda. Doble campeón de Europa y campeón del mundo. Más de 100 partidos como capitán de España. Gracias por hacer realidad los sueños de todo un país».-Selección Española de Fútbol.

⭐️ El hombre que alzó nuestra estrella al cielo de Johannesburgo ya es LEYENDA

🏆⭐️🏆 Doble campeón de Europa y campeón del mundo

©️ Más de 100 partidos como capitán de España

¡#Grac1as por hacer realidad los sueños de todo un país, @IkerCasillas! pic.twitter.com/TLVzcAk2Z7

— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 4, 2020

💫 Has dejado momentos inolvidables en #LaLigaSantander.

👏👏 ¡Este es nuestro pequeño homenaje, @IkerCasillas!#LaLigaHistory#LaLigaIcons#Grac1as pic.twitter.com/mpvE4eIKau

— LaLiga (@LaLiga) August 4, 2020

«Ídolo, compañero, rival, referente… eres ejemplar en muchas facetas, pero la principal en ser una gran persona. Enhorabuena por el camino, Iker Casillas, y gracias por todo», escribió Thibaut Courtois en su perfil de Twitter.

Ídolo, compañero, rival, referente… eres ejemplar en muchas facetas, pero la principal en ser una gran persona!! Enhorabuena por el camino @IkerCasillas y gracias por todo!! pic.twitter.com/pSh4hmT9lX

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) August 4, 2020

Sergio Ramos, otro referente de la selección española y amigo entrañable de Casillas no pasó por alto su despedida y también en twitter despidió a su excompañero del Real Madrid y la selección.

El fútbol te da las gracias a ti, amigo.Por siempre una leyenda @IkerCasillas. https://t.co/Sbg5odnd00

— Sergio Ramos (@SergioRamos) August 4, 2020

Con información de César López de CNN en Español.