Por qué los inversores deberían preocuparse por el futuro de TikTok

(CNN Business) — Lo que le suceda a TikTok no es solo un tema para los millones de usuarios estadounidenses.

La aplicación de videos de formato corto, el último punto álgido en las tensiones entre Estados Unidos y China, también es de interés para los inversores. A medida que se intensifica el conflicto geopolítico entre las dos economías más grandes del mundo, el destino de TikTok enviará una señal importante a las empresas que intentan descubrir cuáles serán las conseciencias de un mundo menos globalizado.

Lo que está sucediendo: Microsoft dice que todavía está discutiendo la posible compra de TikTok, días después de que el presidente Donald Trump afirmara que prohibiría que la popular aplicación opere en Estados Unidos, informó mi colega de CNN Business Clare Duffy.

En una publicación de blog el domingo, Microsoft dijo que su director ejecutivo, Satya Nadella, habló con Trump sobre la compra de la aplicación, que es propiedad de la startup china ByteDance. Responsables políticos estadounidenses han expresado durante semanas su preocupación por la aplicación, y muchos afirman que podría representar un riesgo para la seguridad nacional.

LEE: TikTok es una amenaza para la seguridad nacional, dicen políticos de EE.UU. Esto piensan los expertos

«(Microsoft) se compromete a adquirir TikTok sujeto a una revisión de seguridad completa y a proporcionar los beneficios económicos adecuados a Estados Unidos, incluido el (Departamento del) Tesoro de Estados Unidos», dijo la compañía, y agregó que «se moverá rápidamente» para hablar con ByteDance «en cuestión de semanas».

La publicación sugiere que TikTok podría evitar la prohibición con la que Trump amenazó el viernes por la noche, cuando dijo que podía usar los poderes económicos de emergencia o un decreto para bloquear el funcionamiento de la aplicación en Estados Unidos.

Microsoft sería propietario y operaría los servicios de TikTok en el país, así como en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Las acciones de la compañía aumentaron más del 4% en las primeras operaciones de la bolsa.

La lucha detrás de la popularidad de TikTok 1:33

Pero el futuro de la aplicación no es nada seguro todavía. La posición de Trump sobre TikTok no está cerrada, mientras que South China Morning Post informó durante el fin de semana que ByteDance podría preferir separar TikTok en lugar de venderlo. El tabloide británico The Sun informó el lunes que ByteDance planea trasladar su sede de Beijing a Londres.

Por qué es importante: las decisiones sobre TikTok tienen importancia para otras estrellas tecnológicas de China, como WeChat de Tencent. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Trump debe «tomar medidas en los próximos días» con respecto a las aplicaciones chinas.

La situación también pone de relieve el mundo cada vez más complicado por el que las compañías globales tienen que navegar a medida que la relación entre Washington y Beijing se deteriora.

LEE: Análisis | A medida que los consulados de China y EE.UU. cierran, aumenta el riesgo de que escalen los de errores y las tensiones

Noel Quinn, director ejecutivo del banco global HSBC, dijo este lunes: «Las tensiones actuales entre China y Estados Unidos inevitablemente crean situaciones desafiantes para una organización con la huella de HSBC».

El propietario de 7-Eleven obtiene un acuerdo de US$ 21.000 millones por estaciones de servicio

Marathon Petroleum está vendiendo la cadena de estaciones de servicio Speedway al propietario japonés de 7-Eleven por 21.000 millones de dólares, lo que le da a la compañía petrolera una inyección de efectivo en momentos en que los precios del crudo siguen deprimidos.

¿Cuál será el valor del petróleo en 2025? 0:59

Detalles, detalles: las dos empresas anunciaron el acuerdo el domingo por la noche. Es una de las mayores adquisiciones desde que la pandemia de coronavirus golpeó a principios de este año, informa mi colega de CNN Business Kaori Enjoji.

El gigante minorista japonés Seven & i Holdings –que es dueño de 7-Eleven, de la cadena de supermercados Ito-Yokado y de las tiendas Sogo y Seibu– dijo que el acuerdo es el más grande en la historia de la compañía.

The Wall Street Journal informa que las dos compañías habían estado cerca de llegar a un acuerdo a principios de este año, pero las conversaciones se desmoronaron debido al covid-19.

Panorama general: 7-Eleven hará crecer su presencia en Estados Unidos en un momento en que se espera un aumento de los viajes en auto por la pandemia. Sin embargo, las acciones de Seven & i cayeron más del 5,5% el lunes, ya que los inversores se resistieron al precio elevado.

Las acciones de Marathon, que reporta ganancias el lunes, subieron más del 8% en los intercambios previos a la apertura de las operaciones.

Mira esto: las acciones de Marathon han caído más del 36% este año en consonancia con la baja demanda de crudo. Los precios del petróleo en Estados Unidos luchan por mantenerse por encima de los 40 dólares por barril mientras las perspectivas siguen siendo inciertas.

Eso podría hacer que el número de acuerdos de la industria crezca. El mes pasado, Berkshire Hathaway decidió comprar activos de gas natural de Dominion Energy en un acuerdo con un valor de casi 10.000 millones de dólares, deuda incluida, mientras que Chevron acordó adquirir Noble Energy por 5.000 millones de dólares.

El riesgo de mantener las escuelas cerradas

Si bien la reapertura de las escuelas durante una pandemia plantea grandes riesgos, el costo económico de mantener las aulas vacías es «sustancial», según una nueva investigación de Goldman Sachs.

Los CDC emiten nueva guía para reabrir las escuelas 0:39

En una nota a los clientes el domingo, el banco de inversión estimó que los cierres en el sector educativo de Estados Unidos representaron más de dos puntos porcentuales de la contracción anualizada récord del 32,9% que registró la economía el último trimestre.

Los recortes de empleos en la industria, mientras tanto, contribuyeron a la pérdida de aproximadamente 1,2 millones de puestos en marzo y abril. Si bien el empleo para los docentes ha vuelto a los niveles previos a la pandemia, la recuperación ha sido mucho más lenta para los trabajadores menos calificados, como el personal de los comedores y de la limpieza.

La continuación de los cierres también podría hacer que un gran número de estadounidenses deje el trabajo para cuidar a los niños que quedan en el hogar, según Goldman. Aproximadamente el 30% de la fuerza laboral previa a la pandemia tenía niños en casa, estimó el banco.

Aun así, los estrategas David Choi y Joseph Briggs reconocieron que abrir las escuelas en algunos estados podría ser aún más dañino, haciendo que los funcionarios locales deban navegar una matriz compleja de decisiones.

LEE: 260 empleados en el distrito escolar de Georgia han dado positivo por covid-19 o han estado expuestos al coronavirus

«Si bien hay grandes costos por el cierre de las escuelas, muchos estados permanecen en niveles muy altos de casos nuevos (de coronavirus) por día, y estos estados enfrentan un riesgo mucho mayor si reabren las escuelas temprano», dijeron.

Lo que viene

Hyatt y Virgin Galactic informan ganancias después del cierre de los mercados estadounidenses. Los resultados de Disney llegan mañana.