Tribunal de Barlavento, Cabo Verde, aprueba extradición de Alex Saab a EE.UU.

(CNN Español) — La defensa del empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser testaferro del cuestionado presidente de Venezuela Nicolás Maduro, informó mediante un comunicado que fueron notificados formalmente sobre la decisión del Tribunal de Barlavento de aprobar la extradición de Saab y su entrega a Estados Unidos.

En el escrito, firmado por los abogados del empresario colombiano Baltasar Garzón, Martha Rutsel Silvestre y José Manuel Pinto Monteiro, calificaron la decisión de “arbitraria, sin sustento legal y con absoluta falta de motivación”. Además, califican a Estados Unidos como “agente perseguidor por razones políticas” y consideran que la decisión se basó exclusivamente en las alegaciones de los fiscales, por lo que califican el proceso de perturbador del ordenamiento jurídico tanto interno como internacional, del derecho humanitario y de los derechos humanos.

Destacan que la decisión les fue informada cuando Saab, a quien denominan como enviado especial de Venezuela, esperaba fecha para declarar ante la Corte en su defensa. Aseguran que, en este sentido, se violó su derecho en esa instancia.

La defensa de Saab informó que apelará esta decisión ante la Corte Suprema dentro de los diez días prescritos y que, en caso de que esta falle, se presentará una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional.

CNN intentó comunicarse con las autoridades de Cabo Verde para conocer la versión oficial, pero por el momento no respondieron.

Según informó a CNN el despacho de abogados International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad), fundado y dirigido por Baltasar Garzón, Saab fue detenido en Cabo Verde mientras se encontraba en misión como enviado especial de Venezuela para adquirir recursos humanitarios de gran necesidad en medio del covid-19. Ante las acusaciones formuladas por Estados Unidos, Ilocad confirmó a CNN que Saab está absolutamente convencido de su inocencia y de no haber cometido ningún delito, y mucho menos en Estados Unidos, Cabo Verde o Venezuela.

