La epidemia de obesidad en EE.UU. podría socavar la efectividad de una vacuna contra el covid-19

Noticias CNN

(Kaiser Health News) — Para un mundo paralizado por el coronavirus, la salvación depende de una vacuna.

Pero en Estados Unidos, donde al menos 4,6 millones de personas han sido infectadas y casi 155.000 han muerto, la promesa de esa vacuna se ve obstaculizada por una epidemia que precedió al covid-19: la obesidad.

Los científicos saben que las vacunas diseñadas para proteger al público de la gripe, la hepatitis B, el tétanos y la rabia pueden ser menos efectivas en adultos obesos que en la población general, dejándolos más vulnerables a las infecciones y enfermedades. Los investigadores dicen que hay pocas razones para creer que las vacunas contra el covid-19 serán diferentes.

«¿Tendremos una vacuna covid el próximo año adaptada a los obesos? De ninguna manera», dijo Raz Shaikh, profesor asociado de nutrición en la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill.

«¿Seguirá funcionando en los obesos? Nuestra predicción es no».

Más de 107 millones de adultos estadounidenses son obesos y su capacidad para regresar de manera segura al trabajo, cuidar a sus familias y reanudar la vida diaria podría verse reducida si la vacuna contra el coronavirus les proporciona inmunidad débil.

En marzo, aún al comienzo de la pandemia mundial, un estudio poco conocido de China descubrió que los pacientes chinos más pesados ​​afectados con covid-19 tenían más probabilidades de morir que los más delgados, lo que sugiere un futuro peligroso que aguarda a EE. UU., cuya población se encuentra entre las que más peso tienen en el mundo.

Y entonces ese futuro llegó.

Como las unidades de cuidados intensivos en Nueva York, Nueva Jersey y otros lugares llenos de pacientes, los Centros federales para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron que las personas obesas con un índice de masa corporal de 40 o más, conocido como obesidad mórbida o sobrepeso de aproximadamente 100 libras, estaban entre los grupos con mayor riesgo de enfermarse gravemente con covid-19. Cerca del 9% de los adultos estadounidenses están en esa categoría.

A medida que pasaron las semanas y se enfocó una imagen más clara de quién estaba siendo hospitalizado, los funcionarios federales de salud ampliaron su advertencia para incluir a las personas con un índice de masa corporal de 30 o más. Eso amplió enormemente las filas de las personas consideradas vulnerables a los casos más graves de infección, al 42,4% de los adultos estadounidenses.

¿Cuáles mexicanos corren mayores riesgos de muerte por covid-19? 3:27

La obesidad interfiere con la respuesta inmune

Se sabe desde hace tiempo que la obesidad es un factor de riesgo significativo de muerte por enfermedad cardiovascular y cáncer. Pero los científicos en el campo emergente del inmunometabolismo descubren que la obesidad también interfiere con la respuesta inmune del cuerpo, poniendo a las personas obesas en mayor riesgo de infección por patógenos como la influenza y el nuevo coronavirus.

En el caso de la gripe, la obesidad se ha convertido en un factor que hace que sea más difícil vacunar a los adultos contra la infección. La pregunta es si eso será válido para el covid-19.

Un sistema inmunitario saludable activa y desactiva la inflamación según sea necesario, llamando a los glóbulos blancos y enviando proteínas para combatir las infecciones. Las vacunas aprovechan esa respuesta inflamatoria. Pero los análisis de sangre muestran que las personas obesas y las personas con factores de riesgo metabólico relacionados, como la presión arterial alta y los niveles elevados de azúcar en la sangre, experimentan un estado de inflamación leve crónica; la inflamación se enciende y permanece encendida.

El tejido adiposo (o grasa) en el abdomen, el hígado y otros órganos no es inerte; contiene células especializadas que envían moléculas, como la hormona leptina, que los científicos sospechan que inducen este estado crónico de inflamación. Si bien todavía se investigan los mecanismos biológicos exactos, la inflamación crónica parece interferir con la respuesta inmune a las vacunas, posiblemente sometiendo a las personas obesas a enfermedades prevenibles incluso después de la vacunación.

Una vacuna efectiva alimenta un daño controlado dentro del cuerpo, provocando en la memoria celular una invasión simulada que nunca sucedió realmente.

La evidencia de que las personas obesas tienen una respuesta contundente a las vacunas comunes se observó por primera vez en 1985 cuando los empleados obesos del hospital que recibieron la vacuna contra la hepatitis B mostraron una disminución significativa en la protección 11 meses después que no se observó en los empleados no obesos. El hallazgo se repitió en un estudio de seguimiento que utilizó agujas más largas para garantizar que la vacuna se inyectara en el músculo y no en la grasa.

Los investigadores encontraron problemas similares con la vacuna contra la hepatitis A, y otros estudios han encontrado disminuciones significativas en la protección de anticuerpos inducida por las vacunas contra el tétanos y la rabia en personas obesas.

MÁS: Unicef: Chile, Argentina y México son los países con más obesidad en la región

«La obesidad es un problema global grave, y las respuestas inmunes subóptimas inducidas por la vacuna observadas en la población obesa no pueden ignorarse», suplicaron investigadores del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo en un estudio de 2015 publicado en la revista Vaccine.

También se sabe que las vacunas son menos efectivas en adultos mayores, razón por la cual los mayores de 65 años reciben una vacuna anual contra la gripe sobrealimentada que contiene muchos más antígenos del virus de la gripe para ayudar a aumentar su respuesta inmune.

Por el contrario, la protección disminuida de la población obesa, tanto adultos como niños, ha sido ignorada en gran medida.

«No estoy completamente segura de por qué la eficacia de la vacuna en esta población no se ha informado mejor», aseguró Catherine Andersen, profesora asistente de biología en la Universidad de Fairfield que estudia la obesidad y las enfermedades metabólicas. «Es una oportunidad perdida para una mayor intervención de salud pública».

En 2017, los científicos de la Universidad de Carolina del Norte – Chapel Hill proporcionaron una pista crítica sobre las limitaciones de la vacuna contra la influenza. En un artículo publicado en el International Journal of Obesity, los investigadores mostraron por primera vez que los adultos obesos vacunados tenían el doble de probabilidades de desarrollar gripe o enfermedades similares a la gripe en comparación con los adultos de un peso saludable.

Curiosamente, el estudio encontró que los adultos con obesidad producían un nivel protector de anticuerpos contra la vacuna contra la influenza, pero estos adultos aún respondían mal.

«Ese era el misterio», dijo Chad Petit, un virólogo de influenza en la Universidad de Alabama.

Petit dijo que una hipótesis es que la obesidad puede desencadenar una desregulación metabólica de las células T, las células blancas de la sangre críticas para la respuesta inmune. «No es insuperable», dijo Petit, quien está investigando el covid-19 en pacientes obesos. «Podemos diseñar mejores vacunas que puedan superar esta discrepancia».

Históricamente, las personas con un IMC alto a menudo han sido excluidas de los ensayos farmacológicos porque con frecuencia tienen afecciones crónicas relacionadas que pueden enmascarar los resultados. Los ensayos clínicos en curso para evaluar la seguridad y la eficacia de una vacuna de coronavirus no tienen una exclusión de IMC e incluirán a personas con obesidad, indicó el Dr. Larry Corey, del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, quien supervisa los ensayos de fase III patrocinados por Los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos.

Aunque los coordinadores de los ensayos no se centran específicamente en la obesidad como una posible complicación, dijo Corey, se documentará el IMC de los participantes y se evaluarán los resultados.

El Dr. Timothy Garvey, endocrinólogo y director de investigación de diabetes en la Universidad de Alabama, fue uno de los que enfatizó que, a pesar de las preguntas persistentes, aún es más seguro que las personas obesas se vacunen a que si no lo hacen.

«La vacuna contra la influenza todavía funciona en pacientes con obesidad, pero no tan bien», dijo Garvey. «Todavía queremos que se vacunen».

KHN (Kaiser Health News) es un servicio de noticias sin fines de lucro que cubre problemas de salud. Es un programa editorialmente independiente de KFF (Kaiser Family Foundation) que no está afiliado a Kaiser Permanente.