Las 5 cosas que debes saber este 5 de agosto: Lo que sabemos de la explosión en Beirut

Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Lo que sabemos de la explosión en Beirut

Una gran explosión sacudió la capital libanesa Beirut, dañando edificios y oficinas alrededor de la ciudad. Decenas de personas murieron y hay miles de heridos. La explosión generó ondas sísmicas equivalentes a un terremoto de magnitud 3,3, al punto que se sintió en Chipre. Esto es lo que sabemos.

Explosión en Beirut lanzó vehículos por los aires 8:54

Las estremecedoras similitudes entre los antimáscaras y los antivacunas

En la confusión y el caos de una pandemia global, ha surgido un pequeño pero significativo grupo de personas que se niegan a usar máscaras a pesar de la evidencia establecida de su eficacia. Si les suena familiar su énfasis en la libertad personal, su tergiversación de la ciencia y su pasión por defender su posición, es probable que sea porque las tácticas las haya utilizado durante años otro grupo, los antivacunas.

Así nos protegen las mascarillas del coronavirus 3:43

¿Es seguro irse de vacaciones en medio de la pandemia?

Depende de cuán cuidadoso seas. Si bien algunas partes tienen más casos de covid-19 que otras, «creo que más importante que a dónde va alguien es lo que hace cuando va allí», dijo el Dr. Andrew Thomas, director del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio. Conoce las recomendaciones. Mira la respuesta a más preguntas aquí.

Además:

Los países están fortaleciendo sus reglas de usar máscaras faciales. Es posible que pronto también tengas que usarlas al aire libre

Detención domiciliaria para Uribe

En Colombia, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió imponer detención domiciliaria contra el expresidente y actual senador Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, según confirmó una fuente del máximo tribunal a CNN. Esta medida tiene que ver con un caso que se sigue contra el exmandatario por supuesta manipulación de testigos. Uribe siempre ha negado los cargos.

Álvaro Uribe, en detención domiciliaria por decisión unánime 5:06

¿Por qué el censo en EE.UU. terminará un mes antes de lo esperado?

La Oficina del Censo de Estados Unidos anunció que la recopilación de los datos de campo finalizará un mes completo antes de lo planeado originalmente. Esta es una señal de que el Gobierno de Trump ha abandonado su plan de ampliar la ventana para contar a la población de la nación, que anteriormente dijo que debía ser más larga debido a la pandemia de coronavirus.

A la hora del café

La última estirada de Iker Casillas

Casillas, que anunció su retiro, es considerado, por muchos, como el mejor portero en la historia del fútbol español y un palmarés plagado de títulos así lo avalan.

Iker Casillas: un retiro repleto de éxitos en el fútbol 1:10

¿La forma correcta de hacer té? La ciencia pesa sobre microondas frente a hervidor de agua

El agua calentada en un microondas no es lo mismo que cuando se calienta en un hervidor de agua, dijeron los científicos en un estudio, confirmando lo que muchos británicos que beben té han sabido instintivamente durante años.

Un estudio encuentra que la vitamina D no previene la depresión en adultos mayores

Algunos investigadores habían pensado que los niveles insuficientes de vitamina D podrían desempeñar un papel en la depresión, pero los hallazgos de un gran estudio de más de 18.000 adultos de EE.UU. de 50 años o más no han encontrado evidencia de esto.

Mensaje de ‘SOS’ en la arena salva a marineros de las islas del Pacífico

Un mensaje de «SOS» escrito en la playa de una pequeña isla del Pacífico les mostró a socorristas dónde estaban tres marineros desaparecidos, dijeron las autoridades estadounidenses y australianas.

Un mensaje de SOS en la arena salva a tres marineros 0:54

Virgin Galactic revela un nuevo diseño de jet supersónico que volaría a tres veces la velocidad del sonido

Virgin Galactic mostró un diseño de avión aerodinámico con ala delta Concorde y capacidad para nueve a 19 personas que viaja a Mach 3, o sea tres veces la velocidad del sonido.

Virgin Galactic anuncia su jet supersónico 1:15

La cifra del día

Más de 5 millones

América Latina y el Caribe superan los 5 millones de casos de covid-19, la región con más casos en el mundo.

La cita del día

“Se parece a lo que sucedió en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Eso es lo que me recuerda. En mi vida no he visto destrucción a esta escala”

El gobernador de Beirut, Marwan Abboud, dijo que la escena tras la explosión en la ciudad le recordaba a «Hiroshima y Nagasaki».

Así fue la explosión que sacudió Beirut 0:25

Selección del día

Nuestro dispositivo de streaming favorito, el Roku Ultra, está ahora rebajado

Y para terminar…

El conmovedor momento en que un niño escucha por primera vez

Iker, un niño de 4 años con hipoacusia desde su nacimiento, obtuvo finalmente un implante y pudieron operarlo. No te pierdas estas emocionantes imágenes del momento en que el niño escucha un sonido por primera vez en su vida.

Enternecedor: un niño escucha por primera vez 1:02