OPINIÓN | Cómo pueden los campus universitarios reabrir de manera segura

(CNN) — Los colegios y universidades estadounidenses enfrentan una crisis existencial. Atrapados por un problema de flujo de efectivo inmediato, la mayoría de las escuelas creen que deben reabrir o enfrentar la ruina financiera de abandonar las inscripciones si las clases se imparten completamente en línea en el otoño boreal. Pero con la reapertura se corre el riesgo de una calamidad.

De acuerdo con la Crónica de Educación Superior, el 24% de las universidades encuestadas dicen en este momento que darán clases completamente o en mayor parte en forma presencial. El 16% dice que tiene la intención de proporcionar un modelo híbrido, que combinará las clases en persona con las que se imparten en línea. Varias instituciones han anunciado que evaluarán a todos los estudiantes con frecuencia, pero muchas otras planean confiar en pruebas aleatorias o pruebas basadas en síntomas, lo que nuestra investigación encontró que no es suficiente para prevenir brotes.

Nuestro estudio, publicado en JAMA Network Open, muestra que hay una manera de controlar el coronavirus y reabrir los campus residenciales de manera segura: todos los estudiantes deben someterse a una prueba de covid-19 rápida y económica cada 2 o 3 días y seguir precauciones de seguridad como usar mascarillas y mantener el distanciamiento social. Aislar a los estudiantes que dieron positivo también es muy importante para prevenir brotes en el campus.

Nuestro estudio modeló matemáticamente la propagación del virus en una universidad hipotética con aproximadamente 5.000 estudiantes. Comenzamos con 10 estudiantes que se presentaron en el campus ya infectados, y luego sembraron la población estudiantil con un pequeño número de casos nuevos (por ejemplo, de una fiesta fuera del campus) en el transcurso de un semestre de 80 días. Realizamos varios escenarios basados en suposiciones acerca de cuán infeccioso era el covid-19 y observamos qué sucedería con los números de infecciones cuando simulamos pruebas regulares para todos los estudiantes y aislamiento para aquellos que dieron positivo.

Descubrimos que al evaluar regularmente a todos los estudiantes, no solo a los que tenían síntomas, las universidades podían prevenir brotes y mantener el campus seguro. Cuando modelamos solo las pruebas basadas en los síntomas, se produjeron brotes en cada uno de los escenarios que investigamos.

Nuestro modelo sugiere que esta frecuencia de pruebas debería costar entre US$ 120 y US$ 910 por estudiante durante el semestre, un precio alto pero que no será prohibitivo para muchas escuelas. Los estudios preliminares y los programas piloto sugieren que las pruebas a base de saliva pronto serán más baratas, más rápidas y más precisas que los hisopados nasales, lo que hará que las pruebas regulares sean más factibles para las universidades.

Es importante tener en cuenta que encontramos que la frecuencia de las pruebas es el factor más importante que una universidad puede controlar, incluso más importante que la precisión de las pruebas. De hecho, descubrimos que una prueba más barata y de menor precisión funcionaba mejor que una más costosa si la prueba más barata se administraba con mayor frecuencia y el tiempo de respuesta era rápido.

Supongamos que una universidad tiene 100 estudiantes infectados. Una prueba sensible al 70% atrapará a 70 estudiantes la primera vez que se administre. La próxima ronda de pruebas, si se realiza en un período de 2 a 3 días, probablemente detectará otros 21 de los 30 casos restantes, identificando un total de 91% de las infecciones en solo unos días.

Nos sorprendió descubrir que es posible realizar pruebas con demasiada frecuencia. Las pruebas excesivas, incluso con una prueba que solo produce falsos positivos el 2% del tiempo, terminan llenando las instalaciones de aislamiento con estudiantes no infectados identificados incorrectamente como infectados, lo que hace desperdiciar dinero y recursos, pone a las personas ansiosas y socava la credibilidad del programa de pruebas. Para abordar la posibilidad de una evaluación excesiva, las escuelas pueden comenzar el semestre evaluando cada 2 o 3 días, y luego considerar volver a marcar la frecuencia si la situación lo amerita.

No nos sorprendió descubrir, sin embargo, que las pruebas basadas en los síntomas por sí solas en un entorno universitario residencial no serían suficientes para contener un brote. Los funcionarios de la universidad no pueden moverse lo suficientemente rápido si esperan hasta que los estudiantes comiencen a mostrar síntomas: el virus se transmite con demasiada facilidad por “propagadores silenciosos” altamente infecciosos y asintomáticos que viven cerca. Esto es especialmente un problema si hay fiestas esporádicas u otras reuniones que conducen a brotes. Incluso ahora durante el verano, con solo unas pocas personas en el campus, varias universidades han sufrido brotes entre los estudiantes que han asistido a prácticas deportivas o fiestas. No puedes ponerte al día con este virus.

Pero si los estudiantes son evaluados cada 2 o 3 días, las universidades potencialmente tendrían tiempo suficiente para aislar los casos confirmados y mantener seguros los campus. Los estudiantes y los administradores no tienen que estar en desacuerdo cuando se trata de mantenerse a salvo: las universidades deberían instituir un programa más amplio que no solo realice pruebas, sino que también brinde orientación realista y compasiva sobre las opciones de bajo riesgo para la conexión social y la intimidad humana.

Reconocemos que evaluar regularmente a todos los estudiantes establece una vara muy alta (logística, financiera y conductual) y que eso podría estar más allá de la capacidad de muchas universidades y los estudiantes a su cargo. Pero en ausencia de pruebas periódicas, las consecuencias de un brote pueden ser mortales, y los miembros del personal, junto con los miembros más viejos y más vulnerables de la comunidad circundante, pueden sufrir desproporcionadamente.

Nuestra investigación sugiere que muchas escuelas pueden reabrir de manera segura con pruebas rápidas y menos costosas administradas regularmente. Los colegios y universidades no pueden permitirse el lujo de reabrir en base a pruebas aleatorias o monitoreo basado en síntomas. Al final del día, dados los peligrosos riesgos involucrados, una escuela que no puede evaluar a todos sus estudiantes regularmente o mantener el control sobre las buenas prácticas de prevención debe preguntarse si tiene que reabrir su actividad.