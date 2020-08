Beber desinfectante para manos es peligroso: la gente puede enfermarse y morir, advierten los CDC

Noticias CNN

(CNN) — La gente se está enfermando e incluso muriendo después de ingerir desinfectante para manos, dijeron este miércoles los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Cuatro personas murieron y otras han sufrido problemas de visión o convulsiones, según los CDC.

El desinfectante para manos está en todas partes y es útil para limpiar las manos durante la pandemia de coronavirus. Pero no es seguro para tragar, advierten los CDC. «Los productos desinfectantes para manos a base de alcohol nunca deben ingerirse», dijeron los CDC en un nuevo informe.

Un equipo de los CDC describió los casos de 15 adultos en Arizona y Nuevo México hospitalizados entre mayo y junio por envenenamiento por metanol después de consumir desinfectantes para manos a base de alcohol.

Los CDC no están seguros de por qué las personas pueden tomar desinfectante para manos. Los niños pueden hacerlo por error, y algunas personas pueden pensar que es un buen sustituto de las bebidas alcohólicas. Pero no, no lo es.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ha estado advirtiendo repetidamente sobre el contenido de metanol en algunos desinfectantes para manos distribuidos en Estados Unidos. A diferencia del etanol —que es el alcohol que generalmente se usa para hacer desinfectantes para manos— el metanol es tóxico e incluso puede envenenar a las personas a través de la piel. La FDA ha alertado de más de 100 productos desinfectantes para manos que pueden ser peligrosos para las personas.

El nuevo informe de los CDC sigue a ese anuncio, dijo un portavoz de los CDC a CNN en un correo electrónico el miércoles.

«Queríamos analizar específicamente los eventos adversos relacionados con el metanol porque se sabe que es tóxico y potencialmente mortal cuando se ingiere», dijo el portavoz.

Seis convulsiones, cuatro muertes

A fines de junio, los CDC recibieron una notificación de funcionarios de salud pública y socios en Arizona y Nuevo México sobre el envenenamiento por metanol relacionado con la ingestión de desinfectantes para manos.

Los investigadores de los CDC y sus socios en Arizona y Nuevo México revisaron 62 registros de llamadas a centros de envenenamiento de mayo a junio para caracterizar casos que podrían ser envenenamiento por metanol por desinfectante para manos a base de alcohol. Los investigadores también obtuvieron registros médicos para obtener detalles adicionales. Pero el informe no proporciona información sobre por qué las personas ingieren desinfectante para manos.

Los investigadores encontraron que 15 personas, de entre 21 y 65 años, ingresaron en un hospital después de ingerir desinfectante para manos a base de alcohol.

Seis desarrollaron convulsiones mientras estaban en el hospital y tres fueron dados de alta con nuevas discapacidades visuales, encontraron los investigadores.

Un paciente, un hombre de 44 años, dijo que bebió desinfectante para manos en los pocos días antes de buscar atención médica, según el documento de los CDC. El hombre fue hospitalizado durante seis días por intoxicación aguda por metanol y cuando fue dado de alta, se fue a su casa con una pérdida de visión casi completa.

Cuatro de los adultos en el informe de los CDC murieron.

«Esta investigación destaca los graves eventos adversos para la salud, incluida la muerte, que pueden ocurrir después de ingerir productos desinfectantes para manos a base de alcohol que contienen metanol», escribieron los investigadores en el nuevo informe de los CDC.

«Deben continuar los mensajes de seguridad para evitar la ingestión de cualquier producto desinfectante para manos a base de alcohol», escribieron. «Los niños pequeños pueden tragar involuntariamente estos productos, mientras que los adolescentes o adultos con antecedentes de trastorno por consumo de alcohol pueden tragar estos productos intencionalmente como un sustituto del alcohol (etanol)».

«Seguimos extremadamente preocupados»

En julio, la FDA continuó advirtiendo a los consumidores y trabajadores de la salud que no usen desinfectantes para manos que contengan metanol o alcohol de madera, otro tipo de sustancia que a menudo se usa para crear combustible y anticongelante que puede ser tóxico.

La agencia también colocó dichos productos en una «alerta de importación» en un esfuerzo por evitar que ingresen a Estados Unidos.

«Practicar una buena higiene de manos, que incluye el uso de desinfectantes para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles, es una herramienta importante de salud pública para todos los estadounidenses. Los consumidores también deben estar atentos a los desinfectantes para manos que usan y por su salud y seguridad instamos a los consumidores a que dejen de usar inmediatamente todos los desinfectantes para manos en la lista de productos peligrosos de desinfección para manos de la FDA», dijo el comisionado de la FDA, Dr. Stephen Hahn, en un comunicado en ese momento.

«Seguimos extremadamente preocupados por los posibles riesgos graves de los desinfectantes para manos a base de alcohol que contienen metanol», dijo.

Esta no es la primera vez que las agencias de salud pública le recuerdan a las personas que no ingieran ciertos desinfectantes ni usen dichos productos de manera inadecuada.

En abril, justo un día después de que el presidente Trump sugiriera durante una reunión informativa en la Casa Blanca que inyectar desinfectante podría ser un posible tratamiento contra el coronavirus, los CDC publicaron en Twitter: «Los limpiadores y desinfectantes domésticos pueden causar problemas de salud cuando no se usan correctamente. Sigue las instrucciones en la etiqueta del producto para garantizar un uso seguro y efectivo».