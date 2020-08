Noticias CNN

(CNN) — La ex primera dama Michelle Obama dice que sufre de una «depresión de bajo grado». ¿Las razones? La pandemia, las relaciones raciales en Estados Unidos y la lucha política que la rodea, dice ella.

«Me estoy despertando en medio de la noche porque me preocupa algo o porque hay pesadez», dijo Obama en «El podcast de Michelle Obama» este miércoles. «Trato de asegurarme de entrenar, aunque ha habido períodos durante esta cuarentena, en los que me he sentido demasiado baja de ánimo».

Es un sentimiento familiar para muchos estadounidenses.

Una encuesta de la Oficina del Censo descubrió que uno de cada tres estadounidenses informa síntomas de depresión o ansiedad, más de tres veces la tasa de una encuesta similar realizada en la primera mitad de 2019. Y como una de las mejores formas de combatir el coronavirus es a través del distanciamiento social, las personas han pasado largos períodos de tiempo sin ver a sus amigos o familiares, lo que exacerba el problema ya extendido en la soledad, que puede ser profundamente perjudicial para la salud mental.

En su podcast, Obama también habló sobre el ajuste de cuentas racial en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd este verano. Explicó que es «agotador» estar «despertando con otra historia de un hombre negro o una persona negra que de alguna manera es deshumanizada, herida, asesinada o falsamente acusada de algo».

También habló de su frustración con las personas que se niegan a usar máscaras. «Casi hay un límite para nuestro sacrificio y fue alrededor de un mes y luego nos cansamos del virus», dijo. «Ha sido desalentador ver a tanta gente que se ha cansado de quedarse en casa porque el virus no los afectó».

Obama enfatizó que mientras que «antes hemos pasado por tiempos difíciles en esta nación», «estamos en un momento único en la historia… Estamos viviendo algo que nadie en nuestras vidas ha vivido».

Desde que salió de la Casa Blanca, Obama ha llevado a cabo múltiples proyectos, incluida la publicación de sus memorias, un éxito de ventas, y el lanzamiento de una serie de documentales en Netfix. Su podcast de Spotify es su última aventura creativa, centrada en «relaciones y conversaciones significativas».

Su primer invitado fue su esposo, Barack, y las próximas voces incluirán a su madre y su hermano, el anfitrión nocturno Conan O’Brien y la principal asesora de la Casa Blanca de Obama, Valerie Jarrett.

— Caroline Kelly y Kate Bennett de CNN contribuyeron a esta historia.