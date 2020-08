Videos manipulados falsifican la causa de la explosión de Beirut

Noticias CNN

(CNN) — Algunos videos manipulados de la devastadora explosión del martes en Beirut ya están circulando en todas las principales plataformas de redes sociales.

En videos filmados originalmente por CNN y testigos presenciales en la capital libanesa, las imágenes de un penacho de humo en aumento en el puerto de Beirut se invirtieron y parecieron «negativas». Además, un objeto similar a un misil se superpuso en el video.

Algunas de las imágenes manipuladas fueron tomadas de la página de Facebook de Mehsen Mekhtfe, productora árabe de CNN con sede en Beirut. Había capturado la explosión mientras caminaba cerca del puerto, algo que hace con frecuencia durante esa hora del día.

«Muchas personas se acercaron a mí para decirme que es falso», dijo Mekhtfe a CNN, refiriéndose al falso video de misiles. «Pero es mi video y tengo el original y no muestra eso. Cuando la gente me pregunta al respecto, les digo que el hecho de falsificar no es cierto».

«Puedo enfatizar que no vi ningún misil y no escuché ningún avión o dron sobre mí», agregó.

Las imágenes más impresionantes de la explosión en Beirut 0:52

El equipo de CNN Arabic en Abu Dhabi fue el primero en detectar el video, e inmediatamente reconoció que había sido manipulado.

Las imágenes manipuladas se pueden encontrar en todas las principales plataformas de redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok.

Algunos de los videos en Facebook tenían una advertencia de «información falsa», incluido uno que tenía más de 1.500 interacciones. Otros no tienen esa advertencia, incluido uno con más de 8.400 visitas.

CNN contactó a las compañías de redes sociales para comentar sobre los videos manipulados, pero solo recibió una respuesta de TikTok y YouTube.

«Tan pronto como nos dimos cuenta de este video, fue eliminado por violar nuestra política sobre contenido engañoso», dijo a CNN un portavoz de TikTok. «Antes de la eliminación, el video ya había sido marcado automáticamente por nuestro sistema, limitando su alcance en nuestra plataforma. Nuestros corazones están con la gente de Beirut durante este momento difícil».

«Hemos eliminado el video por violar nuestros lineamientos de la comunidad y los videos réplica del clip original si contienen segmentos que consideramos que violan los lineamientos de la comunidad de YouTube», dijo a CNN Farshad Shadloo, jefe de Política de Comunicaciones de YouTube.

Cuando CNN contactó a la persona acreditada con la creación del video manipulado para hacer comentarios, respondieron: «Alguien me odia tanto para poner mi correo electrónico en un video falso».

Informes aportados por Jonny Hallam en Atlanta y Caitlin Hu en Nueva York