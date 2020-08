Preguntas de la audiencia sobre coronavirus: ¿por qué me duele la cabeza cuando uso la mascarilla?

Noticias CNN

(CNN Español) – Como todos los viernes, el doctor Elmer Huerta responde las preguntas que recibimos de nuestra audiencia a través de Twitter.

En este episodio, el doctor Huerta responde diversas dudas sobre la vacuna, desde la que elabora Rusia, hasta cómo será el procedimiento para saber si una persona ya tuvo la enfermedad. También, respondemos dudas sobre las pruebas rápidas y serológicas, la permanencia del virus en el cuerpo, cómo atraviesan los asintomáticos la enfermedad, entre otros temas.

Puedes escuchar este episodio en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy -y celebrando nuestro episodio número 100- contestaremos algunas de las preguntas que nos han hecho a través de nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

@drhuerta el avifavir; realmente estará disponible en 10 días como lo anunció Rusia? Esta es la vacuna esperada por todos? Que no se ha dicho de esta vacuna?

Buena pregunta, Verónica, pero quiero aclararte que el avifavir no es una vacuna, sino un antiviral, muy parecido al remdesevir, siendo su acción muy parecida, acortando en algunos días el periodo de hospitalización. Lamentablemente, ni uno ni otro cura la enfermedad.

@drhuerta Doc buen día me duele la cabeza y me suda la cabeza es síntomas de del COVID que debo de tomar en estos casos debo ir al médico

Hola, José, si vives en una zona en la que hay muchos casos de covid-19, esos síntomas podrían indicar que sí te has contagiado. Por favor, consulta con tu doctor para que te pueda hacer las preguntas respectivas, un examen de tu cuerpo y, si lo necesitaras, un examen del virus.

@drhuerta Dr. Huerta, una consulta desde Cuenca Ecuador, que tiempo debe esperar una persona para hacerse la prueba para Covid-19 desde que tuvo contacto con una persona infectada? Aún no presenta síntomas, y que tipo de prueba le aconseja?

Hola, Fabricio. Si esa persona estuvo en contacto con el infectado durante el periodo de contagio, que es de 2 a 3 días antes y hasta 10 días después de la aparición de los síntomas, puede que él o ella se haya contagiado. En ese caso, debe hacerse una prueba molecular en los primeros 10 días o una prueba serológica después de ese tiempo. Otra posibilidad es que asuma que se contagió y se aísle durante 14 días, esperando el desarrollo de síntomas.

@drhuerta Dr buen día, mi cabello son dreadlocks, existe la posibilidad que el virus se quede en mi cabello? y de ser así: cuanto tiempo duraría?

Hola, Rey, eso solo sería posible si alguien escupe o estornuda en tus cabellos. La posibilidad de que los cabellos se contaminen con el nuevo coronavirus es teóricamente posible, pero en la práctica, es más difícil.

@drhuerta Doctor buenas noches: quería consultarle sobre los esterilizadores portátiles de luz UV, que tan seguro es su uso? y si son una buena alternativa para desinfectar artículos como monedas, billetes, llaves y demás contra el covid-19. Gracias

La luz ultravioleta puede ser usada para desinfectar salas de operaciones y vehículos de transporte masivo, siempre y cuando ninguna persona se encuentre en esos espacios. Los esterilizadores portátiles de luz ultravioleta están en pleno desarrollo, pero es discutible que llaves, monedas y billetes deban ser desinfectados. Pensamos que es más práctico lavarse bien las manos después de manipular esos objetos.

@drhuerta Dr. Huerta, en enero de 2019 a raiz de una analitica rutinaria, me detectaron niveles muy altos de linfocitos T dando positivo a citomegalovirus. Yo no tuve sintomas y mi cuerpo solo pudo con la infeccion. ¿Tengo yo esas defensas contra el coronavirus? Gracias.

Hola, Alma, no creo que eso sea posible. Los linfocitos T son específicos para reaccionar a los virus contra los que se enfrenta, y los del citomegalovirus no tienen estructuras en común con los coronavirus, por lo que no existe protección cruzada entre ellos.

@drhuerta podría explicarnos el grado de vulnerabilidad y riesgos de covid19 y lupus eritematoso sistémico en adultos. Desde Vzla. jrmontiel

En general, las enfermedades autoinmunes pueden ser consideradas de alto riesgo para complicarse por la infección del nuevo coronavirus, José Ramón. Lo que debe hacer una persona con lupus es evitar la infección usando una mascarilla, manteniendo la distancia social y lavándose continuamente las manos.

@drhuerta saludos Dr. Me hice la PCR dio positivo empece con síntomas gripales fui al seguro social y me recetaron azitromicina de 500 y acetaminofen para tres días al 3er día diarrea al 5to perdí gusto y olfato ya llevo 11dias que debería hacer

Hola, Orlando, si al día 11 estas todavía muy enfermo, debes ver a tu doctor inmediatamente. La segunda semana es el momento en que ocurren la mayor parte de las complicaciones. Hazlo, por favor, no te descuides.

@drhuerta las personas que se resfrían poco, que han tenido fuerte reacción frente a la vacuna contra la gripe ¿tendrían mejores defensas contra el coronavirus?

No lo creo, Patricia, al revés. Como vimos en el episodio del 6 de agosto, un reciente estudio ha revelado que aquellas personas que más resfríos han tenido podrían tener reacción cruzada de protección para este nuevo coronavirus.

@drhuerta Saludos. Se dice que las vacunas para Covid19 son en base a ARN. Que esta es una nueva tecnologia no usada antes. De q manera afecta o beneficia el esta nueva teconologia a quien recibe la vacuna? Gracias por su respuesta.

Buena pregunta, Edwin. Existen varios tipos de vacuna, algunas usan ARN mensajero para lograr protección, y hasta ahora, los estudios de seguridad son positivos, esperándose la fase 3, que por requerir miles de vacunados, nos ayudará a obtener más conclusiones.

@drhuerta ¿Porque cada vez que uso mascarilla por más de 2h posteriormente me duele la cabeza?

Lo siento, José Manuel, algunas personas son más sensibles que otras al uso de las mascarillas, aunque puedo decirte que -a no ser que sean mascarillas herméticas N95- las de tela no ocasionan problemas con los gases de respiración.

@drhuerta Dr saqueme de dudas si yo hace un par de años atrás tuve chigunguya puedo tener algún tipo de defensa contra el Covid 19???

Buena pregunta, Marie, lamentablemente, eso no es posible. La actividad del sistema de defensa es específica contra los diferentes tipos de virus, y la protección contra uno no brinda protección contra otro.

DR. HUERTAS necesito saber si realmente los asintomáticos que pasaron la enfermedad se vuelven a infectar?

Aun no se sabe si una persona que pasó la enfermedad (sea asintomática o no) puede volver a infectarse, Liana. Tenemos que esperar más investigaciones. Siento no tener una respuesta.

@drhuerta me podría decir por favor, si la prueba rápida que sacan del antebrazo es mejor que la prueba que sacan del dedo. Gracias

Excelente pregunta, Thalía. Ambas pruebas dan el mismo resultado, pues lo que se examina es la sangre de la persona, y la sangre es la misma, ya sea que se obtiene del brazo o el dedo.

#RD Cuál es la fecha aproximada, en qué se cree apareció el virus covi-19? Hay creencias que ya en julio-agosto del 2018, algunas personas sospechan, por la descripción de los síntomas, haber sido afectados por el virus.

Todas las investigaciones apuntan a que el virus apareció en noviembre de 2019, Rafa. Recuerda que los síntomas respiratorios de muchas enfermedades virales son muy parecidos, y es muy posible que los síntomas de tus amigos en 2018, hayan sido alguna de otra enfermedad viral o bacteriana respiratoria.

@drhuerta Buena tarde Dr Huerta deseo consultar cuál de las vacunas que está en fase final tiene el concepto de proteger mediante las células T o linfocitos, como se puede aumentar el poder de estas células T sin uso de vacunas.

Excelente pregunta, Mayhouse. Para ser efectivas, todas las vacunas deben ser capaces de estimular ambos tipos de linfocitos, los T y los B. Hasta ahora, se ha reportado que la vacuna de Moderna en Estados Unidos, Pfizer en Alemania y Oxford en Inglaterra, estimulan la producción de linfocitos T.

@drhuerta padecí Covid. Mis síntomas empezaron el 29/06 y duraron hasta el 05/07. Mi tratamiento fue por teleasistencia. Me saqué la prueba serológica el 24/07 y mi resultado fue IgM No reactivo e IgG reactivo ¿sigo contagiando? ¿Debo seguir aislada? Muchas gracias.

Buena pregunta, Alexandra, una persona deja de contagiar 10 días después de haber comenzado los síntomas. Si tus síntomas empezaron el 29 de junio, estuviste contagiosa hasta el 8 de julio y ya no necesitas estar aislada. Sin embargo, cuando salgas, debes usar mascarilla y practicar distancia social por respeto a las demás personas.

@drhuerta si salgo con mascarilla y mascarilla facial y voy a un lugar concurrido ¿estoy bien protegida o puedo infectarme?

Las caretas faciales han demostrado efectividad para proteger de salpicaduras a los trabajadores de la salud. En personas de la comunidad, podrían complementar, pero no reemplazar a las mascarillas en lugares con mucha carga viral, como los hospitales o lugares muy concurridos.

@drhuerta doctor tengo una consulta para su persona, como se puede saber si una persona ya pasó el coronavirus sin que se haya dado cuenta, talvez lo paso como un resfrío fuerte o algo así, pero si se hace una prueba saldrá negativo, esa es mi duda, un saludo doctor.

Buena pregunta, Fanor. La prueba serológica puede ayudar, pero no se le ha evaluado a largo plazo, por lo que hasta el momento, no hay respuesta a tu pregunta.

@drhuerta estimado dr. Le escribo desde Mexico. En relación a las personas que posiblemente ya tengan inmunidad, se hará una prueba en ellos antes de inocular la posible vacuna? Para evitar reacciones mas fuertes?

Ese es un detalle que aún no se sabe para esta nueva vacuna, Rubén. En general, si una persona se vacuna a pesar de haber ya pasado la enfermedad, esta no causa problemas.

@drhuerta, vera mi mamá salió negativo, el 27 de julio con la prueba rápida y el 1 de agosto salio positivo ,mi hermano igual salio positivo pero sus sintomas son leves ya tuvo gripe hace una semana, yo sali negativo, tengo sintomas leves, soy una paciente asintomática?

Hola, Rosalinda, basta que tengas algunos síntomas, aunque sean leves, para que ya no califiques como una persona asintomática. La persona asintomática es aquella que estando infectada, no presenta síntoma alguno.

@drhuerta es mejor el agua con jabón que el gel con alcohol o da igual?

Buena pregunta, Natalia, sin ninguna duda, el agua y el jabón es lo mejor. El gel de alcohol solo debe usarse cuando el agua y el jabón no están disponibles.

@drhuerta Al momento de conducir auto ¿es necesario hacerlo con las lunas cerradas?

Muchas veces los limpiadores se acercan o motos lineales también, ¿cerrando la ventana del auto puedo evitar el contagio?

— José Manuel Puicón Rodas (@JosePuiconR) August 3, 2020

Si el automóvil solo es usado por ti, no es necesario que abras las ventanas. Si es un automóvil usado por muchas personas, y no sabes si están infectados, sería conveniente que abras las ventanas y limpies las superficies antes de usarlo. Por otro lado, el cerrar las ventanas te puede proteger de que alguien que se acerque a tu ventana pueda infectarte.

