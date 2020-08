Iglesia católica de El Salvador condena asesinato de sacerdote

Noticias CNN

(CNN Español) — La Iglesia católica en El Salvador expresó este sábado su “enérgica condena” ante el asesinato del sacerdote Ricardo Antonio Cortez, de 45 años, ocurrido el viernes.

En un comunicado, la Conferencia Episcopal exigió a las autoridades “la investigación de los hechos para que se conozca la verdad y se administre la debida justicia”.

El pronunciamiento de la iglesia fue leído por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, durante una misa de cuerpo presente en la catedral Nuestra Señora de los Pobres, en Zacatecoluca, departamento de La Paz, a unos 62 kilómetros de la capital.

El cuerpo del religioso fue encontrado en Tecoluca, departamento de San Vicente, sobre el kilómetro 80 de la carretera El Litoral, al sureste de San Salvador.

Las autoridades señalaron que el cuerpo tenía impactos de bala, y dijeron desconocer las razones del crimen, aunque los primeros indicios descartarían el robo.

“Sus pertenencias estaban ahí”, dijo a periodistas un miembro de la Policía Nacional Civil que llegó a custodiar la escena, mientras investigadores recopilaban evidencias que permitan ubicar al responsable.

La víctima era sacerdote de la parroquia San Francisco Chinameca, en el departamento de La Paz, y al mismo tiempo era rector del seminario San Óscar Arnulfo Romero

“Muy triste no poder confiar en la justicia, no sentirse seguro, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Es importante no resignarse a eso”, aseguró el cardenal de El Salvador, monseñor Gregorio Rosa Chávez.

Las autoridades eclesiales destacan que este es el tercer ataque en contra de miembros de la iglesia en los últimos años. Los sacerdotes Osmir Vásquez Jiménez y Cecilio Pérez fueron asesinados el 29 de marzo de 2018 y el 18 de mayo de 2019, respectivamente.