Kelly Osbourne dice que ‘trabajó duro’ y perdió 38 kilos

(CNN) — Kelly Osbourne se ve diferente estos días. Muy diferente.

La actriz, cantante y exestrella de telerrealidad ha perdido 38 kilos.

Osbourne ha estado compartiendo su nueva apariencia en fotos en su cuenta de Instagram verificada.

Today I’m feeling #Gucci 💜❤️

Kelly Longstocking is coming into your town The one no one can keep down, no no no no The one who’s fun to be around, woaaahhh woah.

It’s the weekend. Do something that your future self will thank you for!!!

I can’t thank @westgatevegas for taking such incredible care of me and my little family this weekend for our gateway in the sky!!!!! We only left the hotel room once to eat but it was exactly what the Dr ordered.

El efecto ha sorprendido incluso a las personas que la conocen bien.

Recientemente, Jeannie Mai, copresentadora del programa de entrevistas diurno «The Real», resumió la transformación de Osbourne al escribir este comentario en una de las fotos publicadas en línea: «Oh, Dios mío, perdiste mucho peso».

«Así es mamá Mai. Perdí 38 kilos desde la última vez que te vi», escribió Osbourne en respuesta. «¿Puedes creerlo?»-

Durante el fin de semana, Osbourne compartió una foto de una prenda con la etiqueta de tamaño ‘pequeño’, y comentó: «Sí … ¡Estoy presumiendo porque trabajé duro y se siente bien!»

Osbourne escribió sobre sus luchas con el abuso de sustancias y el aumento de peso en sus memorias de 2017.

Se le ha citado diciendo que dudaba en ir a un gimnasio para hacer ejercicio con personas más delgadas «cuando yo tenía un cuerpo de bola de masa».