Los países más grandes de Europa están experimentando repuntes de covid-19, pero este no

(CNN) — Un momento espantoso en la pandemia de covid-19 afectó a Italia el 27 de marzo de 2020, cuando las autoridades de protección civil anunciaron que 969 personas habían muerto en solo 24 horas.

En las semanas anteriores a eso, imágenes de ataúdes amontonados en salones de iglesias y conducidos por las calles de la ciudad de Bérgamo, en el norte de Italia, en una caravana de camiones militares llegaron a las casas de los italianos, para entonces ser encerrados durante casi tres semanas.

Ahora, solo cuatro meses después, la vida en Italia, un país «al que nadie quiere parecerse», según dijo una vez el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha vuelto casi a la normalidad, a pesar de los picos ocasionales en los casos que se han atribuido a los migrantes que llegan al país o a vivir en espacios reducidos.

El número de muertos se ha estabilizado en poco más de 35.000 y el número de nuevos fallecimientos reportados ahora es menos de una docena la mayoría de los días. El número total de casos ahora es de 250.103 con incrementos diarios de apenas unos cientos como máximo.

Los clubes nocturnos y las escuelas aún no han reabierto, las mascarillas son obligatorias y se impone el distanciamiento social, pero el verano está en pleno apogeo en este país. La gente sale a cenar a restaurantes, disfruta de la tradición veraniega de un aperitivo en una plaza abierta, se va de vacaciones y en general sigue adelante. Es nada menos que un milagro, especialmente en comparación con países como Brasil y Estados Unidos, donde la pandemia aún está fuera de control.

Antes de ese terrible día de marzo en el que murieron casi mil personas, eran comunes las historias sobre cómo los italianos eludían el encierro. Historias de cenas clandestinas y bloques de apartamentos enteros paseando al mismo perro solo para salir parecían exponer el pasatiempo nacional italiano de infringir las reglas. Para entonces, la cuarentena había significado que todos, excepto los trabajadores más esenciales, estaban confinados a solo 300 metros de sus casas.

Un sacerdote usa mascarilla mientras bendice un ataúd en Nápoles, el 27 de marzo.

La gente perdió sus trabajos, las empresas sufrieron y los niños perdieron un tiempo valioso mientras el mal financiado sistema educativo del país luchaba por adaptarse a la enseñanza en línea. Pero a pesar de lo duro que fue, las imágenes de los muertos, de los hospitales abarrotados, de las personas –abuelas y abuelos queridos– muriendo solos provocaron un dolor nacional inimaginable y asustaron a todo el país, dice Gianni Rezza, director del Instituto Nacional de Salud.

«La población reaccionó bastante positivamente en la primera fase, sin embargo el miedo probablemente jugó un papel», dijo a CNN. «Las imágenes de los ataúdes transportados en camiones militares en Bérgamo eran duras y evidentemente dejaban en claro cómo dejar la circulación descontrolada del virus conduciría a graves problemas».

‘Fuera de la tormenta’

Lentamente, las cosas solo mejoraron desde ese día horrible, con los casos diarios finalmente llegando a una meseta y cayendo a un número insignificante de infecciones diarias. La gente se tomó el encierro en serio, usó máscaras obedientemente, como continúan haciéndolo hoy, y el país se curó gradualmente.

La policía hizo cumplir estrictamente el cierre y los vehículos de protección civil patrullaban las calles pidiendo por altoparlantes a la gente que se quedara adentro. Luego, a principios de mayo, el país comenzó a abrirse gradualmente, primero a la comida para llevar y luego al servicio de mesa. Con cada nuevo sabor de la libertad, las autoridades de salud verificaron la tasa de contagio, nunca permitieron que se abrieran más establecimientos si había un aumento y advirtieron que volverían a cerrar si las cosas cambiaban.

Personas nadan en un lago artificial en Milán el 12 de julio.

Los gimnasios abrieron con precaución y las tiendas aún no pueden estar abarrotadas. Los trenes solo pueden funcionar al 50% de su capacidad y el transporte público es limitado. El cumplimiento de las mascarillas es fuerte porque es la ley y el desinfectante de manos es una característica en casi todas las entradas comerciales.

Lo peor, al menos por ahora, finalmente pasó. Ahora, los picos en los casos generalmente se pueden atribuir a grupos en campamentos de migrantes o en comunidades cerradas que se mantienen bajo control mediante un agresivo sistema de pruebas.

El 23 de julio, el ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, confirmó que el arduo trabajo valió la pena. «Creo que Italia ha salido de la tormenta», dijo al grupo agrícola italiano Coldiretti. «No estoy pensando en el Gobierno, sino en el país en su conjunto».

Sin embargo, Speranza advirtió que aún no era el momento de bajar la guardia por completo. «Fuimos los primeros en ser atacados en el mundo después de China, no teníamos un manual de instrucciones. Tuvimos que aprender sobre el virus», dijo. «Creo que debemos ser honestos con nosotros mismos: estos han sido los meses más difíciles en la historia del país desde la Segunda Guerra Mundial».

Pero mientras Italia celebraba, a una distancia prudente, se apresuró a advertir que lo peor aún no ha terminado para todos. «La situación internacional me preocupa mucho», dijo y añadió que a escala mundial estamos en «el peor momento de la epidemia».

Entonces, ¿qué hace que un país como Italia, conocido desde hace mucho tiempo por su escepticismo por cualquier cosa que parezca una regla, gane esta batalla que nadie más parece estar cerca? Las segundas oleadas han golpeado a España, Francia y Alemania y la primera oleada no está ni cerca de terminar en Estados Unidos o Reino Unido.

La periodista y autora Beppe Severgnini le dijo a CNN que fue la propia italianidad del pueblo italiano lo que lo hizo posible. «Nos las arreglamos porque encontramos otros recursos que siempre estuvieron ahí: realismo, inventiva, familias extendidas, solidaridad y recuerdos», dijo a CNN. «En Italia, las reglas no se obedecen ni se desobedecen, como en otros lugares. Creemos que es un insulto a nuestra inteligencia cumplir con un reglamento sin cuestionarlo primero».

Entonces, cuando el Gobierno instituyó un confinamiento draconiano el 10 de marzo, Severgnini dice que los italianos creían en el Gobierno. «Con el covid-19, decidimos que el bloqueo tenía sentido, por lo que no había necesidad de obligarlo», dijo.

Milán en mayo.

Voluntad política

Muchos le dan crédito al primer ministro no electo de Italia, Giuseppe Conte, quien no tiene afiliación política ni partido detrás de él, por no jugar a la política. Cada vez que instituyó una medida más fuerte, dijo que la culpa era «suya» y no del Gobierno que dirigía.

Aún así, los activistas en el norte del país, donde el virus se arremolinaba sin control desde el primer caso reportado el 21 de febrero hasta que el país cerró el 10 de marzo, insisten en que no se lo tomó lo suficientemente en serio al principio. Los fiscales lo interrogaron en junio para determinar si el bloqueo draconiano debería haber comenzado antes.

Rezza cree que no solo el miedo jugó un papel, sino que también se debe felicitar al Gobierno, citando la adhesión de Conte a la ciencia por encima de la popularidad. «Hubo por una vez, yo diría, una claridad y un cierto coraje por parte de los políticos porque escucharon a los científicos, en particular al ministro de Salud», dijo, refiriéndose a Speranza.

El primer ministro Giuseppe Conte ha sido elogiado por actuar de forma decisiva.

«Los políticos también tomaron decisiones valientes porque el confinamiento significó que una parte de la población podía estar infeliz y ver repercusiones económicas. La decisión del cierre a nivel nacional fue ciertamente valiente».

En EE.UU., los confinamientos han sido erráticos, y en el Reino Unido, la reapertura ha sido compleja y difícil de entender para la población. Hay lagunas y excepciones a casi todas las reglas. Incluso en España, donde el virus golpeó con fuerza y el confinamiento fue rígido, el virus ha logrado encontrar una nueva base, en parte porque las autoridades reabrieron demasiado rápido y completamente. En España puedes ir a bailar, pero en Italia todavía no.

Francia también ha visto un resurgimiento del virus, pero las autoridades allí solo instituyeron una regla obligatoria de mascarilla para interiores el 20 de julio. Italia ha continuado con el requisito desde el principio y Speranza dice que probablemente se quedarán por algún tiempo en el futuro.

A pesar de la historia de éxito en la lucha contra el virus, Italia ha sufrido enormes pérdidas económicas. Se espera que el PIB se contraiga alrededor del 10% este año y es posible que muchas empresas vinculadas al sector turístico nunca vuelvan a abrir. Pero la ausencia de una segunda ola, hasta ahora, significa que probablemente no habrá otro confinamiento y que las empresas pueden continuar reconstruyéndose sin temor a tener que perder aún más dinero.

Severgnini, que ha vivido en Estados Unidos, contrasta el sorprendente éxito de Italia hasta ahora con la obvia lucha de Estados Unidos por aplanar la curva nacional. «Estados Unidos nació de una rebelión y todavía se puede sentir», dijo. «Pero rebelarse, a veces, es absurdo, durante una pandemia, por ejemplo».

También cree que el miedo jugó un papel. «El miedo puede ser una forma de sabiduría», dijo. «La audacia, una muestra de descuido», dijo. «Ah, y no tenemos a Donald Trump, lo cual ayuda».