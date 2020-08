Luto por muertes por covid-19: los estragos en los familiares en duelo son profundos

Noticias CNN

(Kaiser Health News) — Todos los días, la nación recuerda el impacto continuo de covid-19 a medida que se publican nuevos recuentos de muertes. Lo que no está bien documentado es el costo de los miembros de la familia.

Una nueva investigación sugiere que el daño es enorme. Por cada persona que muere de covid-19, nueve familiares cercanos se ven afectados, estiman los investigadores en base a cálculos demográficos complejos y datos sobre el coronavirus.

Muchos sobrevivientes se verán conmocionados por las circunstancias en las que fallecen sus seres queridos (declives rápidos, muertes repentinas y la imposibilidad de estar allí al final) y los preocupantes efectos en cadena pueden persistir durante años, advierten los investigadores.

Si 190.000 estadounidenses mueren por complicaciones de covid para fines de agosto, como sugieren algunos modelos, 1,7 millones de estadounidenses estarán en duelo por familiares cercanos, según el estudio. Los más propensos a morir son los abuelos, seguidos de los padres, hermanos, cónyuges e hijos.

«Existe una narrativa de que el covid-19 afecta principalmente a los adultos mayores», dijo Ashton Verdery, coautor del estudio y profesor de sociología y demografía en la Universidad Estatal de Pensilvania. «Nuestros resultados resaltan que no se trata de personas completamente aisladas socialmente que a nadie le importan. Están conectadas integralmente con sus familias y sus muertes tendrán un alcance amplio».

Debido a las estructuras familiares, las familias negras perderán un poco más de familiares cercanos que las familias blancas, lo que agravará el impacto desproporcionado de la pandemia en las comunidades negras. (La investigación anterior de Verdery modeló las estructuras de parentesco para la población de EE. UU., que datan de 1880 y se extienden hasta 2060).

En una conversación telefónica, Prigerson predijo que las personas que sufren un duelo sufrirán peores resultados debido a los encierros y el aislamiento social durante la pandemia. Advirtió que los adultos mayores son especialmente vulnerables.

«No estar allí en el momento de necesidad de un ser querido, no poder comunicarse con los miembros de la familia de manera natural, no poder despedirse, no participar en los rituales normales, todo esto hace que el duelo sea más difícil y prolonga el trastorno de duelo y el dolor -es más probable el estrés traumático «, anotó.

Aumento de la demanda de atención por duelo

Las organizaciones que ofrecen atención en duelo están viendo cómo se desarrolla esto a medida que amplían los servicios para satisfacer las crecientes necesidades.

Por lo general, del 5% al ​​10% de los familiares en duelo tienen una «respuesta al trauma», pero eso ha «aumentado exponencialmente, acercándose al rango del 40%, porque estamos viviendo una crisis», dijo Yelena Zatulovsky, vicepresidenta de experiencia del paciente en Seasons Hospice & Palliative Care, el quinto proveedor de cuidados paliativos más grande del país.

Desde marzo, Seasons ha duplicado la cantidad de grupos de apoyo para el duelo que ofrece a 29, alojados en plataformas virtuales, la mayoría de ellos semanalmente. Todos son gratuitos y abiertos a los miembros de la comunidad, no solo a las familias cuyos seres queridos recibieron atención de Seasons. (Para encontrar un grupo virtual en tu zona horaria, llama al 1-855-812-1136, el centro de llamadas 24/7 de Season).

«Estamos notando que las reacciones de duelo son mucho más intensas y desafiantes», dijo Zatulovsky, y señaló que las solicitudes de asesoramiento individual y familiar también han aumentado.

Medicare requiere que los hospicios ofrezcan servicios de duelo a los miembros de la familia hasta 13 meses después de la muerte del cliente. Muchos hospicios expandieron estos servicios a los miembros de la comunidad antes de la pandemia, y Edo Banach, presidente y director ejecutivo de la Organización Nacional de Hospicios y Cuidados Paliativos, espera que esa tendencia continúe.

«No son solo las personas que mueren en cuidados paliativos y sus familias las que necesitan apoyo para el duelo en este momento; son comunidades enteras», dijo. «Tenemos la responsabilidad de hacer incluso más de lo que hacemos normalmente».

En la ciudad de Nueva York, el centro de la pandemia en sus primeros meses, The Jewish Board está capacitando a administradores escolares, maestros, consejeros y otros médicos para que reconozcan las señales de dolor y duelo y brinden asistencia. La organización de servicios humanos y de salud sirve a los neoyorquinos independientemente de su afiliación religiosa.

«Hay una experiencia de duelo colectivo que todos estamos experimentando, y estamos viendo que la necesidad se dispara», dijo Marilyn Jacob, directora senior que supervisa los servicios de duelo de la organización, que ahora incluye dos grupos de apoyo para personas que tienen perdió a alguien por covid-19.

«Hay tanta pérdida ahora, en tantos niveles diferentes, que incluso los terapeutas muy experimentados dicen ‘Realmente no sé cómo hacer esto’», dijo Jacob. Además de perder miembros de la familia, las personas están perdiendo trabajos, amigos, rutinas, interacciones sociales y una sensación de normalidad y seguridad.

Para muchas personas, estas pérdidas son repentinas e inesperadas, lo que puede complicar el dolor, dijo Patti Anewalt, directora del Pathways Center for Grief & Loss en Lancaster, Pensilvania, afiliado al hospicio sin fines de lucro más grande del estado. El centro creó recientemente un grupo de cuatro semanas sobre pérdidas repentinas para abordar sus desafíos únicos.