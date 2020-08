El Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIFF 2020, listo para vivir la interacción virtual

Noticias CNN

(CNN Español) — El Festival Internacional de Cine Guanajuato conocido como GIFF por sus siglas en inglés (Guanajuato’s International Film Festival) anunció su Campus Virtual GIFF, un espacio donde -por medio de un avatar- se podrá acceder en tiempo real a encuentros de la industria, a conferencias, al salón de la crítica, a conciertos e incluso a fiestas en la playa.

Sarah Hoch, fundadora y directora del GIFF, habló con Zona Pop CNN desde San Miguel de Allende sobre la innovación que se tendrá este año conocida como Campus Virtual. «Cambiamos las fechas del festival de julio a septiembre por toda esta pandemia que vivimos. Estamos muy contentos porque tendremos tres formas de vivir el festival. El primero, por medio de autocinemas como los de hace varios años y que se están poniendo muy de moda; el segundo, será un cinema-picnic en espacios muy abiertos con tu canasta de picnic, vino y la mejor tecnología de audio y video, y la plataforma online que tendremos con acceso a todas las conferencias y proyecciones».

Sobre el campus virtual

Durante los días 21 y 22 de septiembre, el GIFF contará con un campus virtual en línea como punto de encuentro entre cineastas e invitados. El universo será similar a un videojuego donde tu avatar puede acceder a diferentes sedes en tiempo real con usuarios de todo el mundo, compartiendo contenido en vivo, experiencias, interacciones y asistiendo a todos los eventos del Festival.

«El GIFF ha sido uno de los festivales más vanguardistas en cuanto a tecnología a nivel mundial. Fuimos uno de los primeros festivales en tener proyecciones de realidad virtual, conferencias para la creación de contenidos, producimos películas en realidad virtual. Y por esto, nos fuimos a este mundo. La gente podrá crear su avatar y entrar por medio de la plataforma «Virbela» que será como el centro de convenciones. Serán dos días en tiempo real. Todos vamos a estar conectados en tiempo real con nuestros avatares en jornadas de producción, conferencias, podrás caminar por el campus, además tenemos dos auditorios y salas de reunión. Quien sea que tenga una computadora podrá entrar y disfrutarlo, desde un gamer, un periodista, un fanático del cine, hasta quien sea que disfrute del cine», asegura Hoch.

¿Cómo funcionará? Es muy sencillo, primero tienes que crear tu avatar en la página de Virbela. Llenas todos los espacios y una vez que recorras todo el campus, si te topas con alguien, podrás ver toda la información de esta persona e incluso hablar y saber más. Si es un director, se mostrará toda su información como películas, horarios de conferencia, biografía, etc.

El Campus Virtual GIFF contará con la presencia de reconocidos profesionales de la industria cinematográfica como directores y críticos internacionales. Habrá una convocatoria abierta para proyectos en desarrollo, para sesiones de pitching con productores y fondos internacionales.

Otra de las actividades que habrá y que llama la atención es la «locura de medianoche», una muestra especial encaminada a propiciar un diálogo maduro sobre la sexualidad contemporánea. A través de un panorama integral del erotismo cinematográfico a nivel internacional, GIFF propone un espacio para el análisis y el disfrute de propuestas arriesgadas sobre el ámbito del erotismo y sus infinitas variaciones.

El Teatro Juárez en Guanajuato se vestía de gala para proyectar diversas cintas. Debido a la pandemia, en esta ocasión tomará un descanso (Fotografía cortesía GIFF 2020)

Es importante destacar que no hay costo alguno para todas las actividades que habrá y que cualquiera que sea fanático del cine puede acceder y disfrutar de este festival: del autocinema, el cinema-picnic y las actividades como conferencias y proyecciones online.

Recuerda que el GIFF 2020 se llevará a cabo del 18 al 27 de septiembre en dos ciudades, San Miguel de Allende y Guanajuato Capital.