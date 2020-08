La jefa de policía de Seattle anuncia su retiro después de que el consejo de la ciudad votara un recorte al presupuesto

Noticias CNN

(CNN) — La jefa de policía de Seattle, Carmen Best, anunció su jubilación el lunes por la noche, poco después de una votación del consejo municipal para recortar casi US$ 4 millones del presupuesto del departamento.

«Quiero agradecer a la alcaldesa (Jenny) Durkan por su apoyo continuo durante los buenos tiempos y los tiempos difíciles», dijo Best en una carta a los miembros del Departamento de Policía de Seattle obtenida por CNN. «Estoy seguro de que el departamento superará estos tiempos difíciles».

Dijo que su jubilación entrará en vigencia el 2 de septiembre.

Durkan dijo que la ciudad está perdiendo una líder incomparable.

«Su valor, gracia e integridad me han inspirado y mejorado nuestra ciudad», dijo Durkan en un comunicado. «Estos últimos meses, supe que la jefa Best era la persona que guiaría a nuestra ciudad a través de estos tiempos difíciles, para reinventar la vigilancia policial y la seguridad de la comunidad».

El anuncio de Best se produjo el mismo día que el Ayuntamiento de Seattle aprobó un presupuesto de mitad de año que recorta casi US$ 4 millones del presupuesto de US$ 400 millones del Departamento de Policía de Seattle para 2019-2020.

El ayuntamiento reequilibró el presupuesto a la luz de la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19 y los llamamientos para redistribuir los fondos de la policía a los programas comunitarios a raíz de las protestas que siguieron a la muerte de George Floyd, dijo la presidenta del Ayuntamiento de Seattle M. Lorena González en un comunicado.

«Reducir el presupuesto del Departamento de Policía de Seattle es una respuesta a los llamados a abogar por la justicia racial y las inversiones en las comunidades BIPOC (acrónimo de negros, indígenas y personas de color)», dijo González.

La reducción al presupuesto del departamento de policía equivaldrá a US$ 11 millones en el transcurso de un año, dijo González, una cantidad que es mucho menor que el recorte presupuestario del 50% que se ha discutido.

La reducción presupuestaria exige eliminar a 32 agentes de patrulla, reducir unidades especializadas y costos administrativos, recortar gastos de capacitación y viajes, transferir defensores de víctimas al departamento de servicios humanos y retirar a dos agentes del centro de llamadas de emergencia del 911.

Las llamadas al 911 de la ciudad involucran actividades delictivas el 56% del tiempo y González dijo que los recursos y fondos se pueden asignar mejor si se involucran otros servicios.

«Lo que podemos hacer es permitir que nuestra policía se concentre en lo que están capacitados para hacer y financiar a los proveedores de servicios que abordan los problemas más complejos de vivienda, trastorno por uso de sustancias, prevención de la violencia juvenil, atención médica asequible y más», dijo.

El presupuesto aún debe ir a Durkan, quien puede convertirlo en ley, no firmarlo y permitir que se convierta en ley o vetarlo, dijo la portavoz Kelsey Nyland.

En junio, Durkan le pidió al consejo que recortara alrededor de US$ 20 millones del presupuesto del departamento de policía para hacer frente a un déficit de la ciudad de US$ 378 millones derivado de menores ingresos fiscales y una mayor demanda de servicios durante la pandemia de covid-19. El recorte propuesto al departamento de policía fue la reducción más grande en la propuesta de presupuesto de la alcaldesa.

En ese momento, Durkan le pidió al departamento de policía que elaborara planes para recortar hasta el 50% de su gasto en el presupuesto del próximo año.

Joe Sutton y Jennifer Henderson de CNN contribuyeron a este informe.