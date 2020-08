Texas está viendo lo peligroso que puede ser el coronavirus a medida que los casos superan los 500.000

Noticias CNN

(CNN) — A medida que Texas supera los 500.000 casos de covid-19, los funcionarios estatales están redoblando sus esfuerzos para que los residentes usen máscaras y practiquen el distanciamiento social, luego de sugerir que el aumento ha sido impulsado por personas que bajan la guardia.

«Lo más importante que pude transmitir hoy es que a pesar de que los números de covid-19 han mejorado, este no se ha ido del condado de Jefferson, no se ha ido del condado de Orange, no se ha ido del estado de Texas», dijo el gobernador, Greg Abbott.

Texas ha estado en el centro del resurgimiento de casos de coronavirus junto con California y la Florida, que reportan miles de nuevos casos diarios. Aunque los funcionarios de Texas inicialmente fueron objeto de escrutinio por restar importancia a la gravedad de la propagación del virus y actuar lentamente en echar hacia atrás los planes de reapertura, Abbott dijo durante una conferencia de prensa el martes que el estado está aumentando la distribución de equipo de protección personal y alentando a los tejanos a usar máscaras y al distanciamiento social.

«La conclusión es que los texanos se dieron cuenta de lo peligroso que puede ser el covid-19», dijo Abbott.

Las métricas de infección y hospitalización están mejorando en el estado, pero «todavía son demasiado altas», dijo. Para que los negocios funcionen, la gente en Texas debe reducir y mantener la tasa de positividad por debajo del 10% y cumplir con las precauciones de seguridad.

La alcaldesa de Beaumont, Becky Ames, dijo en la conferencia de prensa con Abbott que el aumento en julio se debió a la gente que bajó la guardia cuando el estado reabrió. Y las crecientes tasas de positividad ahora podrían ser el resultado de lo mismo, dijo Abbott.

«Creo que hay una razón por la que esto está sucediendo, y es que algunas personas sienten que si solo están con miembros de la familia, incluso si son 50 miembros de la familia, pueden bajar la guardia», dijo Abbott. «Y ese no es el caso».

La próxima reapertura en el estado será para el nuevo año escolar; y aunque los líderes locales decidirán cómo y cuándo regresar, los funcionarios han estado trabajando para proporcionar a las escuelas el equipo de protección personal y el desinfectante que necesitan para mantenerse a salvo, dijo.

Pruebas positivas en medio del comienzo de un nuevo año escolar

Los edificios escolares se han reabierto en todo el país, incluso cuando se han reportado nuevos casos de coronavirus entre los estudiantes y el personal en lugares donde se ha reanudado el aprendizaje en persona.

En Ohio, más de un tercio de los estudiantes de Ohio, con un total de 590.000 niños, volverán a la clases en persona a tiempo completo, dijo el martes el gobernador, Mike DeWine.

Pero entre los 101 distritos escolares más grandes del país, 63 comenzarán el nuevo año académico de forma remota por preocupaciones de virus.

Las escuelas públicas en Elizabeth, Nueva Jersey, tuvieron que descartar planes para regresar a las aulas y cambiar al aprendizaje virtual después de que más de 400 maestros notificaron al distrito que no podían regresar al campus debido a «consideraciones especiales por riesgos relacionados con la salud».

Los estudiantes aún no han regresado a la escuela en el Distrito de Escuelas Públicas de Broken Arrow en Oklahoma, pero 33 empleados del distrito dieron positivo la semana pasada, dijo el lunes la superintendente Janet Vinson, según Tulsa World.

Mientras tanto, North Paulding High School en Georgia anunciará planes para reabrir el miércoles después de informar sobre varios casos de virus y recibir críticas por una foto viral que mostraba a los estudiantes, pocos con máscaras, caminando en un pasillo de la escuela abarrotado.

Confía en la ciencia, no en la política, dice Fauci

Aunque las prácticas como cubrirse la cara se han politizado, el Dr. Anthony Fauci dijo el martes que aprendió que para ser un buen líder de salud pública en una crisis, debe divorciarse de la política, confiar en la ciencia y ser lo más transparente posible.

«Divorciarse por completo del tipo de trasfondo político que a veces entra en un brote importante como este», dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, cuando fue galardonado con el Premio al Liderazgo Ciudadano 2020 el martes por la noche del Aspen Institute.

«Tienes que mantenerte alejado de eso, predicar con el ejemplo, ser perfectamente honesto y no tengas miedo de decir que no sabes algo cuando no lo sabes. Encuentro que es una muy buena fórmula cuando estás lidiando con una crisis».

Incluso con la polarización, todos los estados de EE.UU. aprobaron al menos una medida de distanciamiento físico en marzo para frenar la propagación, dijeron investigadores de la Universidad de Harvard y la Universidad College London. Esas medidas funcionaron, encontró un nuevo estudio.

El distanciamiento físico resultó en la reducción de más de 600.000 casos en solo tres semanas, según el estudio, publicado el martes en la revista PLOS. Si no hubiera habido intervenciones preventivas, los modelos sugieren que hasta el 80% de los estadounidenses se habrían infectado con covid-19.

«En resumen, estas medidas funcionan, y los responsables de la formulación de políticas deberían usarlas como la flecha en sus carcaj para superar las epidemias locales en las que no están respondiendo a las medidas de contención», dijo el coautor del estudio, el Dr. Mark J. Siedner, en un comunicado de prensa.

Apurando, pero no corriendo, hacia una vacuna

Se anticipa con ansiedad una vacuna contra el virus, pero los expertos en salud dijeron que Estados Unidos no apresurará su desarrollo, incluso cuando Rusia anuncie el suyo.

«Requeriremos que cualquier vacuna en Estados Unidos sea segura y efectiva y que cumpla con la FDA, que es el estándar de oro», dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, durante una conferencia de prensa desde Taipei, Taiwán, y agregó que «esta no es una carrera para llegar primero».

Rusia afirma haber aprobado una vacuna contra el coronavirus «primera en el mundo», pero está solo en el primer paso de los ensayos clínicos, dijo Azar. Y los datos de esos ensayos no se han hecho públicos.

Fauci tiene serias dudas de que la vacuna aprobada por Rusia sea segura y eficaz, le dijo a Deborah Roberts de ABC News.

«Tenemos media docena o más de vacunas», dijo Fauci. «Entonces, si quisiéramos arriesgarnos a lastimar a muchas personas o darles algo que no funciona, podríamos comenzar a hacer esto, ya sabes, la próxima semana si quisiéramos. Pero esa no es la forma en que funciona».

Si EE.UU. finalmente aprueba una vacuna de Moderna Inc., la compañía fabricará y administrará 100 millones de dosis después de llegar a un acuerdo de US$ 1,5 billones con la administración de Trump, según un comunicado de prensa del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

Moderna es una de varias empresas que fabrican la vacuna «a riesgo», como la llama la industria, lo que significa que la empresa actualmente fabrica la vacuna antes de que sea aprobada. Actualmente se están realizando ensayos clínicos para probar si es segura y eficaz.

Lauren Mascarenhas, Meridith Edwards, Dave Alsup, Kay Jones, Rebekah Riess y Andrea Kane de CNN contribuyeron a este informe.