La Fiscalía General de Venezuela acusa a 15 personas de terrorismo por la ‘Operación Gedeón’

Noticias CNN

(CNN Español) — El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, tuiteó este miércoles por la noche que 15 personas más — ya son 17 en total– procesadas en el caso conocido como ‘Operación Gedeón’ «admitieron los hechos» durante la segunda audiencia de presentación.

En esta ocasión los procesados fueron, según escribió William Saab: Antonio José Sequea, Cosme Alcalá, Fernando Noya, Estewin Rojas, Luis Manuel Paiva Soto, Ederson Mogollón, Rosme Méndez, Rodolfo Rogríguez, Gustavo Hernández, Enderson, José Alvarado, Gilbert Barillas, Roberto Rondón, Carlos Conde y Jefferson Díaz.

Saab agregó que en esta segunda audiencia los procesados «admitieron haber cometido actos terroristas» de acuerdo con el código penal vigente en Venezuela.

CNN no tuvo acceso a esta audiencia. No fue posible verificar si los acusados tuvieron acceso a abogados y si es o no cierto que admitieron los cargos en su contra.

En Venezuela, más de 40 personas están detenidas bajo sospecha de haber participado en una supuesta incursión marítima, que las autoridades venezolanas llaman ‘Operación Gedeón’ y que, según el gobierno, tenía como objetivo derrocar al cuestionado presidente Nicolás Maduro.

El 8 de agosto, también vía Twitter, Tarek William Saab anunció la sentencia de 20 años para la Luke Denman y Airan Berry, ciudadanos estadounidenses procesados en el caso.