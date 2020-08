La nueva campaña contra la obesidad en medio de la pandemia de coronavirus es una pesadilla para quienes padecen trastornos alimentarios

Noticias CNN

Londres (CNN) — La última estrategia de Boris Johnson para combatir el coronavirus tiene como objetivo hacer que Gran Bretaña sea más saludable, pero los activistas están preocupados por el impacto que tendrá la política en las personas que sufren trastornos alimentarios.

El gobierno de Johnson lanzó su estrategia Better Health en un esfuerzo por combatir los altos niveles de obesidad del país en medio de la pandemia.

Gran Bretaña tiene una de las tasas más altas de obesidad en todo el mundo, con casi uno de cada tres adultos clasificados como obesos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En Inglaterra, 11.117 ingresos hospitalarios se atribuyeron a la obesidad en el año 2018-2019. Esa información es particularmente preocupante para los funcionarios a la luz de la pandemia.

Ser obeso o tener sobrepeso elevado aumenta el riesgo de muerte por covid-19, según el Instituto de Salud Pública de Inglaterra. El gobierno del Reino Unido cree que el 63% de los adultos están por encima de lo que se consideraría un peso saludable.

Consejos de ejercicios físicos en etiquetas de alimentos podría ayudar a reducir la obesidad

¿Por qué la obesidad potencializa la gravedad del covid-19? 1:45

Las nuevas medidas incluyen la prohibición de los anuncios de comida chatarra antes de las 9 pm, herramientas para ayudar a las personas a perder peso y una propuesta que requiere que los restaurantes muestren cuántas calorías contienen sus platos.

Como parte de la estrategia, Johnson ha hablado sobre su propia pérdida de peso en términos sorprendentemente personales. El primer ministro del Reino Unido se infectó con coronavirus a principios de este año y fue admitido en la UCI en abril, en el punto álgido del cierre por coronavirus en Reino Unido.

Boris Johnson fue dado de alta y agradece al personal médico 1:25

Johnson ha dicho que tenía «mucho sobrepeso» en el momento de su enfermedad. «Estaba demasiado gordo», dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter este lunes.

«Siempre he querido perder peso durante años y años», agregó Johnson. «Y como […] mucha gente, lucho con mi peso».

En el clip, el líder británico también sugirió que las personas que pierden peso podrían proteger al venerado Servicio Nacional de Salud (NHS) de Gran Bretaña.

«Si puede bajar un poco su peso […] y proteger su salud, también estará protegiendo al NHS», dijo.

La estrategia es un cambio significativo para un líder conocido por su disgusto por el «Estado niñera». Johnson se ha opuesto en el pasado a iniciativas similares de gobiernos anteriores.

El portavoz del primer ministro dijo que la experiencia personal de Johnson no había dado forma a la política, pero agregó que la pandemia había «resaltado los mayores riesgos para la nación de no controlar la obesidad».

El gobierno espera que su campaña aliente a quienes tienen sobrepeso a perder alrededor de 2,5 kg, afirmando que tal resultado generaría £ 105 millones [US$ 135 millones] en ahorros del NHS durante los próximos cinco años.

Trastornos alimentarios

La nueva estrategia ha causado inquietud entre los activistas y las personas que se recuperan de los trastornos alimentarios. De particular preocupación es la propuesta de hacer que algunos restaurantes enumeren la cantidad de calorías en los platos.

Eve Bennett, de 20 años, pasó parte de su adolescencia luchando con contar calorías. «Cuando tenía 14 o 15 años comencé a usar una aplicación para rastrear mi [ingesta] de calorías», dijo la estudiante a CNN.

«Me obsesioné mucho con el conteo de calorías y trataba de vencerme todos los días [comiendo menos que el día anterior] y no estaba comiendo lo suficiente».

Bennett finalmente dejó de usar la aplicación, pero no le gusta la propuesta de lista de calorías. «Cuando has pasado por eso, […] te encuentras hiperconsciente de las calorías, razón por la cual encuentro tan aterradora la idea de las calorías en los menús», dijo la joven.

Alrededor de 1,25 millones de personas en Gran Bretaña padecen un trastorno alimentario, según Beat, una organización benéfica que ofrece apoyo a los afectados por ellos. Alrededor del 20% de los que padecen anorexia desarrollarán una enfermedad crónica; la enfermedad tiene una de las tasas de mortalidad más altas entre los trastornos psiquiátricos.

«Los trastornos alimentarios son un problema enorme en este país», le dijo a CNN la diputada demócrata liberal Wera Hobhouse, quien preside el Grupo Parlamentario de Todos los Partidos sobre Trastornos Alimentarios.

«Hacer que los restaurantes revelen el continente calórico de una comida podría ser muy perjudicial para las personas en recuperación».

El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, durante una sesión de ejercicio el 29 de julio de 2020.

El portavoz de Beat, Tom Quinn, está de acuerdo. Quinn critica el lenguaje utilizado en la campaña Better Health, así como la medida de conteo de calorías.

«Estamos muy preocupados de que esto tenga un impacto perjudicial en las personas con o en riesgo de desarrollar un trastorno alimentario», dijo a CNN.

«Ya estamos comenzando a escuchar a personas que están muy angustiadas, […] que piensan que estas medidas aumentarán sus comportamientos de trastornos alimentarios».

Quinn le dijo a CNN que Beat dio la bienvenida a algunas de las nuevas políticas, incluida la expansión planificada por el gobierno de los servicios de control de peso del NHS.

Beat tampoco se opone a la prohibición de los anuncios de comida chatarra antes de las 9 pm, la hora en que es más probable que los niños los vean.

La prohibición restringe la publicidad de alimentos con alto contenido de grasa, azúcar o sal en televisión y en línea. El gobierno también realizará una consulta sobre la prohibición total de los anuncios en línea. Pero a pesar de la campaña de alto perfil, no se espera que la restricción entre en vigor hasta 2022.

Y aunque los ministros del gobierno están defendiendo el nuevo paquete de políticas, la prohibición de la publicidad de comida chatarra sigue al lanzamiento del programa «Eat Out to Help Out» (Come por fuera para ayudar) del Reino Unido.

Ese plan está diseñado para ayudar a la industria de los restaurantes en apuros, incluidos los mismos establecimientos de comida rápida que penaliza la prohibición.

En «Eat Out to Help Out», los miembros del público tienen derecho a un descuento del 50%, hasta un valor de £ 10 (US$ 13,09), en restaurantes desde el 3 de agosto hasta el 31 de agosto. Numerosas cadenas de comida rápida se han registrado para el esquema, incluidos McDonald’s, KFC y Five Guys.

Quinn critica cómo Johnson ha vinculado el apoyo al NHS con la pérdida de peso.

«Parte del lenguaje es bastante estigmatizante», dijo. «[Existe una] implicación de que las personas con obesidad le están costando dinero al NHS y dañando a otras personas. Si pierde peso para salvar vidas, la implicación es que está costando vidas si no [pierde peso]», agregó.

«Hay una sensación de concentración en el individuo». Quinn dijo que la estrategia no se centró lo suficiente en los factores sociales más amplios que contribuyen a la obesidad.

Hope Virgo, una activista que vivió con anorexia cuando era niña, ha lanzado una petición para intentar convencer a los ministros de revertir la medida de lista de calorías.

Hope Virgo es activista y escritora de temas de salud mental; tuvo anorexia cuando era adolescente.

«Ver la estrategia del gobierno fue muy, muy difícil», le dijo a CNN. «Si entro en un [restaurante con] menú y hubiera calorías [enumeradas] a la izquierda, a la derecha y al centro, lo encontraría realmente angustioso».

Virgo elogió la estrategia de ciclismo de £ 2.000 millones ($ 2,6 mil millones) del gobierno, que tiene como objetivo ayudar a las personas a ser más activas y se lanzó poco después de la política de Mejor Salud. Nuevas rutas ciclistas y vales de reparación de bicicletas forman parte de la póliza.

«El ciclismo y la caminata tienen un papel muy importante para abordar algunos de los desafíos ambientales y de salud que enfrentamos», dijo Johnson en Twitter.

«Me gusta el hecho de que están fomentando el movimiento», dijo Virgo. «Y que se nos anima a hacer ejercicio, deberían hacerlo en lugar de asustar a la gente y crear este miedo en torno al peso.

«Mi gran preocupación es [que] están adoptando un enfoque único para todos. Para las personas con bulimia o [que] comen en exceso, [la lista de calorías] podría exacerbar su enfermedad».

La demócrata liberal Hobhouse cree que la estrategia ignora las causas más profundas de la obesidad en el Reino Unido.

«Las razones de nuestra obesidad tienen problemas estructurales muy profundos», dijo. «Entiendo que es más un problema socioeconómico. Es una cuestión de presupuestos familiares».

«El problema es que [en] la pobreza no tienes otra opción. [Algunas personas] no tienen ollas y sartenes y no saben cómo cocinar una comida saludable».

Y agregó: «[La estrategia] podría ayudar a algunas comunidades ya algunas personas, pero pasará por alto a las personas para quienes [una alimentación saludable] no es una opción sencilla».

«Con más de seis de cada 10 adultos y más de uno de cada tres niños de 10 a 11 años con sobrepeso u obesidad, necesitamos asegurarnos de que las personas estén equipadas con el conocimiento para tomar decisiones sobre su ingesta de alimentos», dijo una fuente del gobierno.

La fuente agregó que los funcionarios «reconocen las preocupaciones sobre el etiquetado de calorías y están comprometidos a lograr un equilibrio cuidadoso entre informar y educar a las personas para que tomen decisiones más saludables, sin afectar negativamente a las personas con trastornos alimentarios o en recuperación de trastornos alimentarios».

— Aleesha Khaliq y Luke McGee de CNN contribuyeron a esta historia.