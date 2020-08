Tribunal Supremo de Puerto Rico ordena continuar elecciones primarias el 16 de agosto

Noticias CNN

(CNN Español) — El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó este jueves continuar con las elecciones primarias en la isla el próximo domingo.

Las elecciones primarias, en las que se escogerán candidatos a la gobernación, legislatura y algunas alcaldías, comenzaron el 9 de agosto, pero fueron canceladas en varios colegios electorales debido a que no recibieron los materiales y papeletas por lo cual no pudieron completar el proceso de votación. En algunos centros de votación de Puerto Rico el proceso transcurrió sin contratiempos.

Tras la cancelación, la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) había acordado el domingo con las Comisiones de Primarias del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) continuar el proceso el 16 de agosto. También se acordó que no se iniciaría un conteo de votos.

Tras esta decisión, algunos precandidatos a la gobernación sometieron recursos legales contra la Comisión Estatal de Elecciones en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Entre las demandas estaba la de Pedro Pierluisi, precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) quien solicitó al tribunal que se dejara sin efecto la determinación de la CEE de paralizar el proceso electoral del conteo de votos de las primarias.

La también precandidata a la gobernación por el PNP y actual gobernadora, Wanda Vázquez Garced, exigió a la CEE que ordenara que se volviera a votar en todos los colegios que no abrieron en el horario establecido por la ley electoral de 8:00 a.m a 4:00 p.m.

Los precandidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia y Carlos “Charlie” Delgado, y la electora Carmen Damaris Quiñones Torres, quien es representada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) también solicitaron en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan que se revisara la decisión de posponer las primarias de los dos partidos mayoritarios en Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió también estos casos incoados en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El Supremo determinó que el proceso primarista se mantendrá suspendido hasta su reanudación el domingo 16 de agosto en los precintos que no comenzaron la votación y aquellos donde no se proveyó el periodo de ocho horas que brinda el Código Electoral y el Reglamento de Primarias. La continuación de las Primarias en los comicios correspondientes deberá llevarse a cabo en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., según establece el reglamento. Es decir, los electores que no lograron votar el pasado domingo 9 de agosto porque su colegio no abrió por falta de papeletas, ahora podrán ejercer su derecho.

Igualmente, se determinó que los votos de las personas que ya votaron son válidos y no se anularán. El Tribunal Supremo basó su decisión en que «la administración deficiente del evento electoral dejó a miles de electores sin la oportunidad de expresar su voluntad respecto a las primarias en las urnas» y estipuló que lo ocurrido «no es cónsono con los postulados constitucionales y estatutarios que exigen el derecho al sufragio universal, libre, secreto y directo». El ente de justicia concluyó que «las circunstancias que permearon en la primaria no pueden ser un escollo que anule el ejercicio del derecho al voto con igual peso que el del resto de los electores».

Por otro lado, el Tribunal Supremo determinó que, para proteger y garantizar el derecho constitucional de los electores, en vista de que las primarias no han culminado, prohibirá la divulgación de resultados preliminares y oficiales de la votación que se llevó a cabo el pasado domingo. Además, dispuso que la Comisión Estatal de Elecciones deberá tomar las medidas necesarias para comenzar de manera puntual las votaciones en los colegios restantes y divulgar los resultados de todos los votos emitidos cuando culmine la votación «para la tranquilidad y sosiego de todas las partes y el Pueblo de Puerto Rico».