Donald Trump promueve ahora mentiras sobre el lugar de nacimiento de Kamala Harris

Noticias CNN

Washington (CNN) — El presidente Donald Trump pasó años difundiendo mentiras sobre el lugar de nacimiento y la elegibilidad presidencial del presidente Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos.

El jueves comenzó a hacer flotar una nueva mentira sobre la senadora Kamala Harris, quien, de ser elegida, sería la primera vicepresidenta negra y con raíces asiáticas.

El incendiario sinsentido de Trump sobre Harris fue parte de una autodenominada «conferencia de prensa» el jueves que usó en gran medida para hacer campaña contra sus oponentes demócratas a las elecciones. Trump también hizo una serie de afirmaciones falsas sobre el exvicepresidente Joe Biden, los demócratas en general y, nuevamente, sobre la votación por correo.

La elegibilidad de Kamala Harris

A Trump se lemencionaron los señalamientos en «redes sociales» de que Harris podría no ser elegible para servir como presidenta y vicepresidenta. Luego se le preguntó si definitivamente puede decir que ella cumple con los requisitos.

Trump dijo: «Escuché hoy que ella no cumple con los requisitos». Se refirió a un abogado que planteó el tema en un artículo de Newsweek, el profesor de la Universidad Chapman, John Eastman, como «muy altamente calificado».

Trump luego dijo que «no tiene idea» de si es cierto que Harris no cumple con los requisitos. Luego le preguntó a la periodista si estaba diciendo que Harris no califica porque Harris «no nació en este país».

Los hechos primero: Harris nació en Oakland, California. Por lo tanto, como ciudadana por nacimiento, cumple con los requisitos de la Constitución para desempeñarse como vicepresidenta o presidenta. No hay ninguna duda seria sobre esto.

El hecho de que los padres de Harris fueran inmigrantes –su padre vino de Jamaica, su madre de la India– no cambia el hecho de que ella es indiscutiblemente elegible.

LEE: «La historia de Kamala Harris es la de EE.UU.»: Biden y Harris hacen su primera aparición juntos en Delaware

Trump dijo que no está seguro de si Harris es elegible o no; concluyó sus comentarios diciendo: «Me acabo de enterar, voy a echar un vistazo». No obstante, su postura de solo hacer preguntas, que también empleó al promover la teoría de ‘birtherism‘ respecto a Obama, no cambia el hecho de que dio crédito a la teoría de la conspiración al elogiar al autor del artículo, diciendo que había escuchado que Harris no es elegible, y planteando la posibilidad de que Harris no haya nacido en EE.UU.

Trump pasó el comienzo de su conferencia de prensa criticando a Biden. Aquí hay un vistazo a los hechos relacionados con algunos de esos ataques.

Biden y los planes para la pandemia

Trump afirmó que ya había hecho todo lo que Biden le había pedido que hiciera para responder a la pandemia.

«De hecho, muchas de las cosas –se informó bien durante los últimos días– cada cosa que dijo que hiciera, cada cosa, lo hicimos y lo hicimos bien».

Los hechos primero: No es cierto que Trump haya hecho todo lo que Biden pidió. Si bien ciertamente existe cierta superposición entre las propuestas de Biden y las acciones de Trump, Biden ha hecho una serie de propuestas que Trump no ha implementado.

Por ejemplo, Biden ha pedido a Trump que «forme un Cuerpo de Empleos de Salud Pública – contratando al menos 100.000 estadounidenses para ayudar a construir un sistema de vigilancia de enfermedades basado en datos para detectar y detener los brotes antes de que se propaguen». Trump no ha hecho esto.

Biden también le ha pedido a Trump que brinde información completa sobre el estado de las pruebas en todo el país, «incluida la cantidad de pruebas completadas, los resultados y el tiempo promedio de espera para obtener los resultados». El gobierno federal no proporciona esta información de forma sistemática.

Y Biden ha pedido un mayor papel federal en la provisión de suministros médicos, proponiendo la creación de un «Jefe de Suministros para tomar el mando de la cadena de suministro nacional». Trump se ha jactado de lo bien que ha ayudado el gobierno federal con los suministros, pero también ha insistido en que los estados deben asumir el papel principal para obtenerlos.

Biden y las mascarillas obligatorias

Trump dijo que Biden quería imponer un mandato federal para obligar a las personas a usar máscaras, cuestionando la autoridad de un presidente para hacerlo.

«Quiere que el presidente de Estados Unidos, con el simple trazo de un bolígrafo», dijo Trump sobre Biden, «ordene a más de 300 millones de ciudadanos estadounidenses que usen una máscara durante un mínimo de tres meses seguidos».

«Supongo que esto acaba de suceder, él piensa que es una buena política, supongo», continuó Trump.

Los hechos primero: El jueves, Biden dijo que los gobernadores, no el gobierno federal, deberían imponer un mandato sobre el uso de mascarillas. En junio, sin embargo, Biden dijo que ordenaría el uso de mascarillas «desde un punto de vista ejecutivo».

En un discurso sobre el coronavirus el jueves, Biden argumentó que «todo gobernador debería exigir el uso obligatorio de máscaras».

«Todos los estadounidenses deberían usar una máscara cuando estén afuera durante los próximos tres meses como mínimo», dijo Biden. «No se trata de sus derechos, se trata de sus responsabilidades como estadounidenses».

Cuando la afiliada de CNN en Pittsburgh KDKA le preguntó el 26 de junio si usaría su influencia federal para obligar a usar una máscara, Biden dijo que lo haría. «Sí, lo haría. Desde un punto de vista ejecutivo, sí, lo haría», dijo Biden.

Se le preguntó nuevamente a Biden si «en efecto ordenaría el uso de máscaras», respondió, «haría todo [lo posible] para que se requiera que la gente tenga que usar máscaras en público».

MIRA: La división en Estados Unidos sobre el uso de la mascarilla

Biden, la inmigración y la pandemia

Trump afirmó que la política de inmigración de Biden, que Trump describió como «ridículas fronteras abiertas», estaría «permitiendo que la pandemia se infiltre en todas las comunidades estadounidenses».

Los hechos primero: El coronavirus ya se ha extendido a todos los estados de EE.UU. bajo la política de inmigración de Trump; no hay base para la sugerencia de que la política de inmigración de Biden sea responsable de la existencia de la pandemia en todo el país. Y aunque Biden propone una política de inmigración mucho menos restrictiva que la de Trump, no propone una migración sin restricciones, como sugiere la repetida afirmación de Trump de «fronteras abiertas».

Biden y la prensa

El presidente, que ha respondido preguntas de la prensa todas las noches de esta semana, criticó a Biden por supuestamente hacer lo contrario.

«Se niega a responder preguntas. Nunca acepta preguntas», dijo Trump. «Acepto preguntas, él nunca responde preguntas. Y uno se pregunta qué está pasando porque no son tan difíciles. Algunas pueden ser desagradables, pero no tan difíciles».

Los hechos primero: Si bien Biden ha sido criticado por no recibir más preguntas de la prensa, y aunque ciertamente acepta menos que Trump, no es cierto sugerir que no ha tomado ninguna. Ha habido varios discursos en los que Biden ha respondido preguntas, así como entrevistas completas con la prensa. La última vez que Biden estuvo disponible formalmente en los medios fue el 28 de julio.

LEE: OPINIÓN | Las razones por las que Joe Biden escogió a Kamala Harris para acompañarlo en su candidatura

Biden y las escuelas

Trump también acusó a Biden de querer cerrar las escuelas y «parar a la sociedad» a través de un decreto federal.

Sobre Biden, Trump dijo, «quiere cerrar nuestra economía, cerrar nuestras escuelas y parar a la sociedad. Y quiere que se haga mediante un decreto federal».

Los hechos primero: CNN no pudo encontrar evidencia de que Biden pidiera un decreto federal para cerrar las escuelas. En cambio, Biden ha ofrecido un plan de cinco puntos para que los estados vuelvan a abrir las escuelas, que se centra en detener la propagación del virus «teniendo en cuenta la seguridad de estudiantes y educadores».

«Todos quieren que nuestras escuelas vuelvan a abrir. La pregunta es cómo hacer que sea seguro, cómo hacer que se mantenga», dijo Biden en un video que acompaña al plan.

Trump siguió lanzando teorías conspirativas relacionadas con las elecciones.

Demócratas, escuelas y elecciones

Trump afirmó que los demócratas están tratando de «mantener a la gente alejada de las urnas» manteniendo las escuelas cerradas.

«Algunas personas dicen que no quieren –los demócratas no quieren– las escuelas abiertas porque ahí es donde hay muchas casillas electorales, y si tienes una escuela cerrada, no es muy fácil tener casillas electorales en la escuela», dijo.

Concluyó: «Tal vez podamos demostrarlo como un hecho».

Los hechos primero: Esta es una teoría de la conspiración para la cual simplemente no hay evidencia. (Con su línea de «tal vez», Trump parecía sugerir implícitamente que actualmente no tiene cómo probarlo.)

¿Por qué es importante la compañera de fórmula de Biden? 0:38

El origen de las papeletas por correo

El presidente afirmó que las oficinas de correos están recibiendo millones de papeletas y que «nadie sabe de dónde».

Los hechos primero: Las papeletas provienen de los votantes. Aunque Trump y sus aliados han planteado anteriormente la posibilidad de que los agentes políticos envíen papeletas fraudulentas que no fueron completadas por los votantes, los estados tienen varios sistemas para verificar la autenticidad de cada papeleta, incluida la coincidencia de firmas en las papeletas con la firma del votante registrado a quien pertenece.

Trump también repitió una serie de falsedades que había hecho antes, incluidas las afirmaciones de que:

Todos los niños llevan muy bien el coronavirus. (Algunos niños han muerto a causa del coronavirus o han contraído una enfermedad asociada extraña y grave, pero en general los niños tienen menos probabilidades de desarrollar síntomas graves que los adultos).

La votación en ausencia es buena, mientras que la votación universal por correo es muy mala. (Si bien puede haber algunas diferencias en los métodos utilizados para implementar las dos, los expertos dicen que son básicamente lo mismo y ambas son formas seguras de votar).

Hubo votos fraudulentos en las primarias demócratas de Nueva York ganadas por la representante Carolyn Maloney. (No hay evidencia de fraude en esta contienda, aunque hubo una disputa legal sobre otros asuntos de la papeleta, como la falta de firmas y matasellos tardíos).

Otros países pueden falsificar papeletas por correo fácilmente. (Los expertos dicen que esto simplemente no es cierto debido a varias medidas de seguridad en las papeletas. Además, cada estado tiene su propio sistema y cada distrito tiene un conjunto único de candidatos).