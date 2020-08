EE.UU. intercepta un cargamento de millones de barriles de combustible iraní con destino a Venezuela

Noticias CNN

(CNN) — El Departamento de Justicia interceptó un cargamento de combustible multimillonario de una organización calificada como terrorista extranjera en Irán a Venezuela, según un comunicado de prensa del viernes.

Los funcionarios de justicia dicen que la incautación del envío del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es la más grande jamás realizada por el gobierno de cargamentos de combustible de Irán.

Después de ejecutar una orden de incautación emitida por un tribunal, el gobierno confiscó casi 1.116 millones de barriles de carga de productos petrolíferos que se encontraba a bordo de cuatro petroleros extranjeros llamados M / T Bella, M / T Pandi, M / T Luna y M / T Bering, dijeron en un comunicado fiscales con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian “Sea King” helicopter, overtook and boarded a ship called the ‘Wila.’ pic.twitter.com/455UQ5jwHT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020

Cuando se completó la operación de decomiso, «la marina de Irán abordó por la fuerza un barco no relacionado en un aparente intento de recuperar el petróleo incautado, pero no tuvo éxito», dijeron los fiscales.

La misión fallida del ejército de Irán fue capturada en video y publicada en la cuenta de Twitter del Comando Central de Estados Unidos.

«Las ganancias de estos envíos supuestamente habrían beneficiado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), una organización terrorista extranjera designada», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, en un comunicado el viernes, y agregó que las ganancias «si se confiscan con éxito en los tribunales de Estados Unidos, ahora podría apoyar el Fondo de Estados Unidos para las Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado en lugar de los que participan en el terrorismo, como el IRGC «.

En mayo pasado, las autoridades federales del Distrito Sur de Nueva York anunciaron la incautación de un carguero norcoreano que se utilizaba para transportar carbón valioso a otros países y se vendía para financiar el programa de armas nucleares y misiles balísticos de ese país.

El barco norcoreano llamado M / V Wise Honest transportó maquinaria pesada a su país, incluidos 412.584 kilogramos de «acero laminado».