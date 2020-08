El Pentágono lanzará un grupo de trabajo para investigar avistamientos de ovnis

Noticias CNN

Washington (CNN) — El Pentágono formará un nuevo grupo de trabajo para investigar los ovnis que han sido observados por aviones militares estadounidenses, según dos funcionarios de defensa.

El subsecretario de Defensa, David Norquist, ayudará a supervisar el grupo de trabajo, que se espera que se dé a conocer oficialmente en los próximos días, según los funcionarios. Los esfuerzos anteriores para investigar lo que el Pentágono denomina fenómenos aéreos no identificados fueron dirigidos por la Armada de Estados Unidos, ya que muchos de los encuentros documentados involucraron a sus aviones.

El Departamento de Defensa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los miembros del Congreso y los funcionarios del Pentágono han expresado durante mucho tiempo su preocupación por la aparición de aviones no identificados que sobrevolaron bases militares estadounidenses, lo que representa un riesgo para los aviones militares. No hay consenso sobre su origen y algunos creen que pueden ser drones potencialmente operados por adversarios que buscan recopilar inteligencia, en lugar de extraterrestres.

La Comisión de Inteligencia del Senado votó en junio para que el Pentágono y la comunidad de inteligencia proporcionaran un análisis público de los encuentros, luego de la publicación oficial del Pentágono de tres videos cortos que muestran a aviones estadounidenses enfrentando estos fenómenos.

«Tenemos cosas sobrevolando nuestras bases militares y lugares donde realizamos ejercicios militares y no sabemos qué son y no son nuestros, así que esa es una pregunta legítima», dijo el presidente de esa comisión, el senador Marco Rubio, a una estación de noticias local de Miami, WFOR-TV en julio.

«Francamente, si es algo de fuera de este planeta, eso podría ser mejor que el hecho de que hemos visto algún tipo de salto tecnológico en nombre de los chinos, los rusos o algún otro adversario», agregó.

Los videos publicados por el Pentágono parecen mostrar objetos voladores no identificados moviéndose rápidamente mientras son grabados por cámaras infrarrojas. Dos de los videos muestran a miembros del servicio que reaccionan asombrados ante la rapidez con que se mueven los objetos. Una voz especula que podría ser un dron.

El presidente Donald Trump, en abril, calificó la grabación como «un video increíble» y le dijo a Reuters que se preguntaba «si es real».

En mayo, CNN obtuvo «informes de riesgo» que detallaban los encuentros entre aviones de la Armada de Estados Unidos y «fenómenos aéreos no identificados» del Centro de Seguridad de la Armada.

«La aeronave desconocida parecía ser de tamaño pequeño, aproximadamente del tamaño de una maleta y de color plateado», dijo un informe que describe un incidente del 26 de marzo de 2014.

Los informes describen los fenómenos observados como «Sistemas aéreos no tripulados (UAS)», la terminología oficial del Pentágono para los aviones no tripulados o drones.

Los videos de la Armada fueron lanzados por primera vez entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por To The Stars Academy of Arts & Sciences, una compañía cofundada por el exmúsico de Blink-182 Tom DeLonge, que dice que estudia información sobre fenómenos aéreos no identificados.

El Pentágono había estudiado previamente grabaciones de encuentros aéreos con objetos desconocidos como parte de un programa clasificado que se cerró desde entonces y que fue lanzado a instancias del exsenador Harry Reid de Nevada. Ese programa se lanzó en 2007 y finalizó en 2012, según el Pentágono, porque evaluaron que había prioridades más altas que necesitaban financiación.

El exjefe del programa Luis Elizondo le dijo a CNN en 2017 que él personalmente cree que «hay pruebas muy convincentes de que es posible que no estemos solos».

