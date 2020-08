OPINIÓN | Kamala Harris desequilibra a Trump

Noticias CNN

Nota del editor: Frida Ghitis, exproductora y corresponsal de CNN, es columnista de asuntos mundiales. Es colaboradora frecuente de opinión de CNN, columnista colaboradora de The Washington Post y columnista de World Politics Review. Síguela en Twitter @fridaghitis. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Leer más opinión en CNNE.com/opinión.

(CNN) — Todos sabían que la senadora Kamala Harris era la favorita para obtener el visto bueno como compañera de fórmula de Joe Biden; todo el mundo, al parecer, excepto el presidente Donald Trump y su confianza en los leales y los empleados asalariados.

¿Cómo es posible que no estuvieran tan preparados?

Harris había pasado meses en o cerca del liderazgo en casi todos los análisis de quién tenía más sentido como elección de vicepresidenta para el exvicepresidente Joe Biden. Es por eso que hubiera esperado que Trump y su campaña lanzaran una reacción cuidadosamente elaborada en el momento en que Biden hizo el anuncio.

Se habría equivocado.

La noticia ha desequilibrado visiblemente a Trump y ha hecho que su campaña igualmente se tambalee. Incluso su coro de porristas en Fox News tiene problemas para decidir qué hacer con Harris, una prueba más de la decisión inteligente que tomó Biden.

En el podio de la Casa Blanca, poco después del anuncio de Biden este martes, el presidente parecía completamente perplejo. ¿Cómo podría Biden elegir a alguien que no fue amable con él durante los debates primarios?

Trump ha utilizado ese criterio sofisticado, quién es amable con él, como justificación para elogiar a algunos de los peores dictadores del mundo. Harris, dijo Trump, es «desagradable». La describió como «la más mala, la más horrible, la más irrespetuosa de todos en el Senado de Estados Unidos«.

La campaña de Trump eliminó esa cita conmovedora, literalmente, y la envió a un llamamiento para recaudar fondos. Pero en caso de que la perspectiva de tener una vicepresidenta mezquina e irrespetuosa no fuera convincente, la campaña celebró una conferencia telefónica con los periodistas, buscando proyectar una imagen ominosa de la recién ascendida Harris.

En cambio, todo lo que hizo la campaña fue mostrar su propia confusión vertiginosa.

La asesora de campaña de Trump, Katrina Pierson, describió inconscientemente a Harris como demasiado dura con el crimen: «Luchó para mantener a los presos encerrados en prisiones abarrotadas».

Pierson destacó el tiempo de Harris como fiscal, haciéndose eco de los recelos del ala progresista del Partido Demócrata, pero socavando el mensaje más amplio de Trump 2020 de que la fórmula Biden-Harris dejará que el país se deshaga en convulsiones de anarquía y caos.

Otro correo electrónico de recaudación de fondos advirtió que «Joe Biden y Kamala Harris destruirían Estados Unidos”. (¡Qué miedo!)

En Fox News, las estrellas de las cadenas se arremolinaron en un sueño febril de alarma. Sean Hannity describió a Harris como amigable con los socialistas, un «extremista radical», y declaró que el equipo de los demócratas de 2020 es de «extrema izquierda radical fuera de la corriente principal».

Las etiquetas están tan alejadas de la realidad que son accidentalmente divertidas. Biden tiene un historial de décadas de políticas centristas.

Cualquiera que piense que Harris es un radical debería escuchar a los progresistas demócratas que intentan reconciliarse con la nueva realidad: entusiasmados con la naturaleza histórica de la candidatura de Harris pero decepcionados, incluso decepcionados con su política.

El miércoles, después de que Biden y Harris aparecieran juntos y ella pronunciase un discurso mordaz sobre el historial de Trump, el presidente todavía parecía un poco desorientado sobre la elección de Biden.

Cuando un periodista le preguntó sobre el fulminante resumen de Harris de sus fracasos para controlar la pandemia, Trump la acusó de ser «muy débil en los hechos«, otra dosis de ironía accidental de un presidente con un libro de contabilidad documentado de más de 20.000 mentiras.

Pero Trump y la campaña se están estableciendo gradualmente en una estrategia. Es un desafío difícil. Tienen que pensar en algo para centrar la atención de los votantes, y no puede ser la economía o la atención médica.

Aquí está el plan: pintar a Biden como un radical de ojos desorbitados simplemente no se mantendrá, por lo que intentarán asustar a los votantes para que piensen que el afable Biden es un títere de la izquierda aterradora. Quizás Harris es el titiritero, eso no está del todo claro todavía.

Jeanine Pirro de Fox News ha estado avivando la conspiración. «¿Quién eligió realmente a esta mujer?», preguntó el martes.

El miércoles fue más lejos. «… algo va a suceder antes de las elecciones y (Biden) ni siquiera estará en la boleta», predijo, citando un «sentimiento«.

Por su parte, Trump está tomando el camino racista, quizás esperando que la mayoría de los estadounidenses encuentren ese camino inspirador. «El ama de casa de los suburbios votará por mí», predijo en Twitter, y explicó: «Quieren seguridad».

Bajo Biden, «las viviendas de bajos ingresos invadirían su vecindario … ¡con Corey (mal escrito) Booker a cargo!» El mensaje fue transparente y deliberadamente racista. También fue, en forma inadvertida, reveladoramente sexista.

Incluso su partidaria, la senadora de Tennessee Marsha Blackburn, no se refirió a las «amas de casa» cuando dijo que la elección de Harris ha «completado la toma de control izquierdista del partido y de su agenda radical», diciendo que las «mujeres suburbanas» quieren seguridad más que nada. «A las madres de la seguridad», dijo, no les agradará Harris porque quieren «ley y orden».

A las mamás de la seguridad que quieren la ley y el orden les puede gustar el historial de Harris. Pero no confundamos la estrategia republicana con hechos.

En resumen, el plan es asustar a los votantes y apelar a los temores racistas latentes. Dado que Biden no es un radical, la afirmación es que él no está realmente a cargo; es un caballo de Troya. Y Harris, puede parecer demasiado dura, demasiado desagradable, pero no es lo suficientemente dura. ¿Entendido?

Para ser justos con el equipo de Trump, los demócratas los han puesto en una posición difícil. Pero no hay ninguna excusa razonable para explicar por qué la campaña de Trump no estaba preparada para el anuncio de Harris. La única explicación es la incompetencia y la incapacidad de Trump de sondear a alguien que no guarde rencor.