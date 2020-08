Fiscales federales acusan a Steve Bannon y a otros tres de fraude en la campaña de recaudación de fondos del muro fronterizo

Noticias CNN

(CNN) — Fiscales federales acusaron este jueves a Steve Bannon y otras tres personas de defraudar a donantes de cientos de miles de dólares en una campaña de recaudación de fondos del muro fronterizo.

Bannon, el exasesor de campaña de Trump, fue arrestado, según un portavoz de la oficina del fiscal de Estados Unidos. El abogado de Bannon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Bannon se presentará en Nueva York este jueves por la tarde.

Los cuatro hombres están acusados ​​de supuestamente tomar cientos de miles de dólares donados a un grupo llamado We Build the Wall y usar los fondos para gastos personales, entre otras cosas.

Según los fiscales, Bannon, a través de una organización sin fines de lucro identificada como Non-Profit-1, usó más de US$ 1 millón de We Build the Wall para pagar «en secreto» a otro acusado, Brian Kolfage, y cubrir gastos de cientos de miles de dólares en la cuenta personal de Bannon.

Bannon, Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea están acusados ​​de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

«Como se alega, los acusados ​​defraudaron a cientos de miles de donantes, capitalizando su interés en financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo el falso pretexto de que todo ese dinero se gastaría en la construcción», dijo la fiscal federal interina de Manhattan Audrey Strauss dijo en un comunicado. “Mientras aseguraban repetidamente a los donantes que Brian Kolfage, el fundador y rostro público de We Build the Wall, no recibiría un centavo, los acusados ​​planearon en secreto pasar cientos de miles de dólares a Kolfage, que utilizó para financiar su lujoso estilo de vida».

Trump reaccionó a la noticia, asegurando que aunque su exasesor estuvo involucrado al inicio de su administración, hace mucho no tienen relación.

«No sé nada de ese proyecto aparte de que, cuando lo leí, no me gustó. Le dije que esto era para el Gobierno, no para los ciudadanos. Me pareció exhibicionismo», dijo el mandatario. Agregó que la situación es «muy triste» para Bannon.

Trump reacciona a la detención de su exasesor Steve Bannon 0:35

Bannon se declara inocente

El abogado de Steve Bannon presentó una declaración de su cliente como inocente de los cargos contenidos en la acusación formal revelada contra Bannon el jueves.

El fiscal de SDNY, Nicolas Roos, dijo que Bannon fue arrestado esta mañana alrededor de las 7:15 am en un «yate» frente a la costa de Connecticut. Fue transportado a Nueva York, a donde llegó varias horas después.

El juez Stewart D. Aaron fijó una fianza para Steve Bannon de US$ 5 millones que se garantizará con US$ 1,75 millones en efectivo o bienes inmuebles y dos personas financieramente responsables como cofirmantes.

Bannon también recibirá supervisión previa al juicio y sus viajes se restringirán a los distritos del sur y este de Nueva York, el distrito de Connecticut y el distrito de Washington, DC. Bannon también tendrá prohibido el uso de aviones, yates o barcos privados sin el permiso de la corte.

Bannon será liberado el jueves en estas condiciones, y los términos de la fianza vencen el 3 de septiembre.

Con información de Erica Orden y Kara Scannell