Kelly Osbourne revela cómo perdió 38 kilos

Noticias CNN

(CNN) — Kelly Osbourne no es una de esas celebridades que no está dispuesta a compartir cómo perdió peso.

Después de sorprender recientemente a sus seguidores con su nueva apariencia, la actriz, cantante y exestrella de telerrealidad apareció en el podcast Hollywood Raw para hablar sobre su proceso de pérdida de peso.

View this post on Instagram

Kelly Longstocking is coming into your town The one no one can keep down, no no no no The one who’s fun to be around, woaaahhh woah.

A post shared by Kelly Osbourne (@kellyosbourne) on Aug 6, 2020 at 2:44pm PDT

View this post on Instagram

It’s the weekend. Do something that your future self will thank you for!!!

A post shared by Kelly Osbourne (@kellyosbourne) on Jul 24, 2020 at 8:59am PDT

View this post on Instagram

I can’t thank @westgatevegas for taking such incredible care of me and my little family this weekend for our gateway in the sky!!!!! We only left the hotel room once to eat but it was exactly what the Dr ordered.

A post shared by Kelly Osbourne (@kellyosbourne) on Jul 20, 2020 at 1:16pm PDT

«Me hice la (cirugía de) manga gástrica. Todo lo que hace es cambiar la forma de tu estómago», le dijo a los presentadores Dax Holt y Adam Glyn. «La tuve hace casi dos años. Nunca jamás mentiré al respecto. Es lo mejor que he hecho», agregó.

Tenía que «arreglar mi cabeza antes de que pudiera arreglar mi cuerpo», explicó.

Osbourne dejó de beber alcohol, fue a terapia y comenzó a meditar para tener una mejor disposición mental antes de someterse al procedimiento.

También realizó una terapia específica de pérdida de peso antes de su cirugía y dijo que las personas igual tienen que comer bien y hacer ejercicio para perder peso con el procedimiento.

«Solo es un empujón en la dirección correcta», dijo. «No resuelve todos tus problemas. No es un arreglo rápido», explicó.

Osbourne enfatizó que perder peso no es un problema igual para todos. Dijo que es un camino muy individual y que quería compartir el suyo.

«Nunca quiero mentir sobre nada de lo que he hecho», dijo Osbourne. «Siempre quiero compartir lo que he hecho para que la gente también pueda hacerlo», agregó.