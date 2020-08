Jack Sherman, uno de los primeros guitarristas de los Red Hot Chili Peppers, muere a los 64 años

Noticias CNN

(CNN) — Jack Sherman, un guitarrista que tocó en el álbum debut de Red Hot Chili Peppers, murió a los 64 años, anunció la banda en Instagram.

«Era un tipo único y le agradecemos todos los momentos buenos, malos y lo que hubo en el medio. Paz en la plataforma del boogie», se lee en la publicación.

La causa de la muerte no fue revelada.

No fue incluido en el Salón de la Fama

Sherman fue el segundo de al menos ocho guitarristas que tuvo la banda que encabezó las listas a lo largo de los años. Tocó en «Red Hot Chili Peppers» en 1984, realizó una gira y coescribió algunas canciones para la secuela, «Freaky Styley».

Los álbumes posteriores de la banda incluyeron éxitos como «Californication» y «Blood Sugar Sex Magik», con éxitos como «Give It Away».

El grupo fue introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2012. Sherman, sin embargo, no fue incluido.

Anthony Kiedis, izquierda, y Jack Sherman de los Red Hot Chili Peppers en el escenario en 1984

«Es realmente doloroso ver toda esta celebración y ser excluido», dijo Sherman a Billboard en ese momento. «No digo que le haya dado cualquier cosa a la banda … sino haber seguido adelante en condiciones arduas para tratar de que funcione, y creo que eso es lo que haces en un trabajo, mirando hacia atrás. Y eso ha sido deshonrado».

El cantante Anthony Kiedis escribió en su autobiografía: «Dios bendiga a Jack, mantuvo a la banda a flote durante un año, y si no lo hubiera hecho, los años siguientes probablemente no los hubiéramos tenido».