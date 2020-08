Asesinan a tres jóvenes en el departamento de Antioquia, en Colombia

Noticias CNN

(CNN Español) — Tres jóvenes fueron asesinados este domingo en Venecia, en el departamento colombiano de Antioquia, según informaron autoridades locales. La gobernación afirmó a través de Twitter que se puso al frente de la investigación con “todas las fuerzas del Estado”.

“Invitamos a unirnos como sociedad en torno al respeto de la vida”, señaló el tuit. Por su parte, el gobernador encargado, Luis Fernández Suárez, repudió el hecho a la vez que señaló que autoridades locales y organismos de seguridad y justicia avanzan conjuntamente para dar pronto con los responsables. “No vamos a dejar que ganen los violentos. La vida es sagrada”, escribió también en Twitter.

El día anterior, la gobernación de Nariño había informado de la masacre de seis personas más en el municipio de Tumaco.

También este sábado el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la creación de un cuerpo de élite para perseguir a los perpetradores de «homicidios colectivos».

“Aquí no estamos eludiendo el problema, no es que el problema haya vuelto, no; es que el problema desafortunadamente no se ha ido”, dijo en declaraciones televisivas desde Nariño.

Sobre esta unidad especial, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó que contará con la participación de integrantes de distintas fuerzas para identificar, ubicar y judicializar a los responsables de estos crímenes. Señaló que el narcotráfico es la causa detrás de estos homicidios de los últimos días.

Agregó que los responsables formarán parte del cartel de los más buscados y habrá recompensas por la colaboración ciudadana para «encontrar su paradero, lograr su captura y que las autoridades les apliquen con severidad todo el peso de la ley”.

