TikTok demanda a la administración de Trump por la inminente prohibición en Estados Unidos

Noticias CNN

(CNN Business) — TikTok demandó a la administración de Trump el lunes en respuesta a lo que dijo es un decreto «fuertemente politizado» que busca prohibir la aplicación de video de formato corto en Estados Unidos.

La demanda marca una escalada importante en la pelea entre el presidente Donald Trump y la popular app TikTok, que tiene 100 millones de usuarios en EE.UU. y es propiedad de una empresa china, ByteDance.

TikTok argumentó en la corte federal de California que la administración no le dio a la compañía una oportunidad justa para defenderse de las acusaciones de que representa un riesgo para la seguridad nacional. Y afirmó que la medida de Trump se basa ilegalmente en la ley de poderes de emergencia de maneras que no se aplican a TikTok.

«Preferimos por mucho el diálogo constructivo al litigio», dijo TikTok en una publicación de blog que anunciaba el caso. «Pero con el decreto amenazando con prohibir nuestras operaciones en EE.UU., eliminando la creación de 10.000 empleos estadounidenses y afectando irreparablemente a los millones de estadounidenses que recurren a esta aplicación para entretenimiento, conexión y medios de vida legítimos que son vitales especialmente durante la pandemia, simplemente no tenemos otra opción».

El desafío legal de TikTok refleja un esfuerzo desesperado y de alto nivel para evitar una prohibición inminente por parte de la administración Trump, que le dio a la compañía hasta el 20 de septiembre para abordar las preocupaciones de que la aplicación podría «permitir al Partido Comunista Chino acceder a los servicios personales y información de propiedad exclusiva, lo que permite a China rastrear la ubicación de los empleados y contratistas federales, crear expedientes de información personal para chantajearlos y realizar espionaje corporativo».

TikTok ha dicho anteriormente que almacena datos sobre sus usuarios estadounidenses en Estados Unidos y en Singapur, y que rechazaría cualquier solicitud del gobierno chino de datos de usuarios estadounidenses.

Desde entonces, TikTok ha explorado la posibilidad de vender su negocio en EE.UU. a Microsoft y, según se informa, también a Oracle. Pero con la demanda, TikTok pasa a la ofensiva, desafiando lo que dijo es un decreto ilegal y una revisión de seguridad nacional realizada apresuradamente.

Donald Trump vs. TikTok, la razón de la disputa 3:41

La denuncia de TikTok, que se presentó en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Central de California, argumentó que la administración Trump ignoró la evidencia que TikTok presentó a los investigadores de seguridad nacional de EE.UU. y que su orden es parte de una campaña para desacreditar a China para el beneficio político de Trump.

La denuncia citó la retórica anti-China de Trump, incluidas sus repetidas referencias al nuevo coronavirus como el «virus de China» y la «gripe Kung».

«Las acciones del presidente reflejan claramente una decisión política de hacer campaña en una plataforma anti-China», dijo la denuncia de TikTok.

Durante semanas, el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) a estado analizando TikTok y su posible riesgo para la seguridad estadounidense. En su publicación de blog, TikTok alegó que CFIUS «se apresuró a tomar su decisión dentro de los cinco minutos de su fecha límite» y concluyó que había identificado riesgos de seguridad nacional en TikTok.

«La carta de CFIUS se basó principalmente en artículos de noticias obsoletos, no abordó la voluminosa documentación que los demandantes habían proporcionado que demostraba la seguridad de los datos de los usuarios de TikTok y tenía fallas en muchos otros aspectos», dijo la denuncia de TikTok.

TikTok también afirmó que la justificación de Trump para su decreto se basa en la misma ley de poderes de emergencia que citó en una orden ejecutiva anterior dirigida a Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones. Pero Tiktok no se parece en nada a Huawei, argumentó la compañía.

«TikTok Inc. no es un proveedor de telecomunicaciones y no proporciona los tipos de tecnología y servicios contemplados en la orden ejecutiva de 2019», dice la denuncia.

Sin embargo, la orden de Trump de 2019 no se refiere a los proveedores de telecomunicaciones, solo a la «cadena de suministro de servicios y tecnología de la información y las comunicaciones».

Robert Chesney, profesor de derecho de seguridad nacional en la Universidad de Texas-Austin, dijo que las probabilidades de éxito de TikTok no son altas en su argumento de debido proceso, aunque aún puede utilizar el desafío legal para crear retrasos en la prohibición.

«Lograr que el litigio se demore lo suficiente para que Joe Biden gane [la elección] podría ser su juego», dijo Chesney. Pero agregó: «Creo que es poco probable que la estrategia de demora logre algo. No creo que Joe Biden se retracte del decreto. Serán bastante agresivos con China».

Selina Wang de CNN contribuyó con el reportaje.