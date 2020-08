El hombre que grabó el tiroteo de Jacob Blake dice que está traumatizado y no puede dormir

Noticias CNN

(CNN) — Raysean White solo había visto a Jacob Blake un par de veces desde que se mudó a un vecindario en Kenosha, Wisconsin, en febrero.

Los dos hombres nunca habían hablado, dijo White, pero siempre ve a los niños de Blake jugando afuera.

White volvió a ver a Blake y sus niños el domingo, cuando grabó al hombre recibiendo varios disparos de la policía mientras sus tres hijos estaban en un automóvil.

Blake se encuentra estable en una unidad de cuidados intensivos, según el abogado Ben Crump, quien representa a la familia.

La policía de Wisconsin dispara a un hombre negro mientras niños miraban desde un auto, según abogado

El video, que tiene más de 2,4 millones de visitas solo en la cuenta de Twitter de Crump, ha provocado indignación en Kenosha, una ciudad de 100.000 habitantes ubicada en la costa del lago Michigan, entre Chicago y Milwaukee.

«Es perturbador mirar por la ventana donde vivo y ver a este hombre recibir siete disparos de la policía», dijo White a CNN el lunes. «Es muy perturbador para mí, pero estoy bastante seguro de que los hijos de Jacob estaban más traumatizados que cualquiera durante toda la situación».

El tiroteo contra Blake se produce cuando manifestantes en todo Estados Unidos continúan pidiendo justicia por la lista cada vez mayor de personas negras asesinadas por la policía, incluidos los casos de George Floyd y Breonna Taylor. Más recientemente, las protestas estallaron en Lafayette, Louisiana, el sábado después de que la policía matara a Trayford Pellerin, un hombre negro de 31 años, afuera de un supermercado.

White dijo que espera que el agente que disparó a Blake asuma la responsabilidad y confiese haber usado fuerza excesiva o se disculpe por el tiroteo.

«Realmente espero que todos vean lo que sucede constantemente en el mundo y en este país», dijo White. «Espero que realmente tengan justicia para este hombre».

Lo que vio White

Policías de Kenosha fueron llamados a un incidente doméstico alrededor de las 5:11 pm del domingo, dijo la policía. El tiroteo se desarrolló en una calle residencial repleta de edificios de apartamentos.

White dice que vio a Blake bajar de su camioneta y acercarse a su hijo, que estaba en el césped. Blake le dijo a su hijo que se subiera a la camioneta mientras Blake entraba al edificio de apartamentos detrás de una mujer que estaba afuera.

Después de alejarse y regresar, White dijo que la escena cambió drásticamente. La policía estaba luchando con Blake.

«Uno de ellos lo tenía sujeto por la cabeza y lo estaba golpeando en las costillas, el otro lo tenía sujeto por la cabeza al otro lado y tiraba de su brazo», dijo White a CNN.

«Después de que le dieron un puñetazo en la costilla, la agente le disparó con la pistola eléctrica y Jacob se apoyó en el coche y procedieron a empujarlo hacia la parte trasera del coche y él fue al otro lado del coche. Cuando estaban al otro lado del coche en el suelo, tuve que levantar mi cámara y empezar a grabar».

Ahí es donde comienza el video. El clip muestra a un hombre negro caminando por la parte delantera de una camioneta gris con dos agentes uno o dos pasos detrás de él, uno con su arma apuntando a la espalda del hombre. Cuando el hombre negro entra por la puerta del lado del conductor de su automóvil, el agente más cercano agarra la parte trasera de su camiseta y se escuchan siete disparos.

El hombre que entra al automóvil parece estar inerte. Suena la bocina de un coche. Cerca, una mujer salta arriba y abajo, aparentemente angustiada.

«El agente que le disparó, se puso de rodillas», le dijo White a CNN. «Estaba tratando de ayudarlo. Se puso los guantes azules. Llegaron refuerzos. Los otros agentes trataron de ayudarlo».

White dijo que estaba enojado y traumatizado por lo que registró y agregó que no pudo dormir el domingo.

«La policía quiere que todos sepan que están aquí para proteger y servir, pero ustedes constantemente nos están dando, a los negros, en particular, razones para no dejar que ustedes protejan y sirvan», dijo White. «No los queremos cerca porque tememos por nuestras vidas. Llegan a un incidente para acabar con una discusión y este hombre negro recibe disparos. No se suponía que fuera así».

El Departamento de Justicia del Estado investigará el tiroteo

La policía de Kenosha solicitó a la División de Investigación Criminal de Wisconsin, parte del Departamento de Justicia del estado, que se haga cargo de la investigación del tiroteo. Los hallazgos irán al fiscal de distrito Michael D. Graveley. Su oficina determinará si presenta algún cargo contra los agentes.

Graveley dijo que la investigación se encuentra en «sus primeras etapas». Dijo que su oficina tiene la tarea de tomar dos resoluciones.

«Uno, ¿algún agente en este caso cometió algún delito? Y dos, ¿hay algún delito que creemos que se cometió y que podamos probar más allá de una duda razonable? Si esas dos cosas se concluyen como un ‘sí’, entonces los cargos penales serán dados al final de ese proceso», dijo Graveley.

El tiroteo de Blake ha generado la condena no solo de activistas, sino también de celebridades y atletas.

«¡Esta mi***a está tan mal y es tan triste! ¡Siento tanta pena por él, su familia y NUESTRA GENTE! Queremos JUSTICIA», tuiteó la superestrella de la NBA LeBron James.

Eliott C. McLaughlin de CNN contribuyó a este informe.