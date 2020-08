Reinfección por coronavirus: lo que documentaron científicos en Hong Kong del primer caso confirmado

Noticias CNN

(CNN Español) – Este lunes, investigadores de la Universidad de Hong Kong anunciaron el primer caso humano de reinfección por covid-19. El reporte, que será publicado en la revista Clinical Infectious Diseases, presenta el caso de un hombre de 33 años que dio positivo al virus en marzo, se recuperó y se contagió de nuevo 4 meses después, siendo asintomático en esta segunda infección.

En este episodio, el doctor Elmer Huerta nos explica cómo fue diagnosticado y por qué es importante este caso.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus, que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos que investigadores de Hong Kong documentan el primer caso de reinfección de covid-19 en seres humanos.

Sin temor a equivocarme, una de las preguntas más frecuentes que recibimos es si una persona que ya superó el covid-19 puede volver a infectarse.

Hasta ahora, nuestra respuesta era que no se sabía, que no había estudios científicos que lo hayan demostrado, hasta que el lunes, un grupo de investigadores en la Universidad de Hong Kong anunciaron la demostración del primer caso humano de reinfección por el nuevo coronavirus.

Su trabajo aún no ha sido publicado, pero según el reporte de la universidad, ha sido aceptado para su publicación en la revista Clinical Infectious Diseases.

Según el reporte, un hombre de 33 años, previamente saludable, desarrolló síntomas leves de covid-19 a fines de marzo y fue hospitalizado el 29 de ese mes, siendo dado de alta el 14 de abril. La prueba molecular en esa oportunidad fue positiva, aislándosele el covid-19.

Cuatro meses y medio después, el hombre visitó España y regresó a Hong Kong, haciendo escala en Londres.

Al llegar a Hong Kong, el individuo, quien es asintomático— se hizo una nueva prueba molecular para buscar el virus en sus vías respiratorias, la que fue positiva el 15 de agosto.

Al aislarse un nuevo virus, los investigadores sospecharon de una reinfección y compararon el genoma de los dos virus, el de marzo y el de agosto.

Ese fue un examen muy importante, pues demostró importantes diferencias en el genoma de los virus, diferencias tan importantes que según los investigadores demuestran que el hombre tuvo dos infecciones.

Los genomas del virus son diferentes en 24 nucleótidos de su ARN, y en la secuencia de nueve proteínas, demostrándose una secuencia diferente de 58 aminoácidos presente solo en el segundo genoma de la primera infección.

Esto permite decir que los virus pertenecen a diferentes clanes o linajes, lo que —según los investigadores— demuestra que el paciente fue infectado por dos virus diferentes.

Por otro lado, el hecho de que los dos virus sean genéticamente diferentes, descarta la posibilidad de que el hombre haya tenido persistencia de la infección por el mismo virus, en cuyo caso, los dos virus habrían sido idénticos.

Los investigadores concluyen que este primer caso de reinfección —demostrado con un examen genético de los virus— tiene profundas implicancias en el control de la enfermedad.

Por un lado, demuestra que la reinfección es posible, y segundo, que incluso las personas que han sufrido la enfermedad, deberán vacunarse, cuando esa vacuna este disponible, algo que ya se había sugerido cuando se descubrió que los anticuerpos disminuyen a los pocos meses de la infección inicial.

Lo que aún no está claro es la verdadera frecuencia de la reinfección, de acuerdo con la directora técnica de covid-19 en la Organización Mundial de la Salud, después de 24 millones de infecciones y la descripción de un solo caso de reinfección, hacen falta más investigaciones para determinar si la reinfección es un hecho común, o es una excepción a la regla.

