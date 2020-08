Las pautas de los CDC ahora dicen que es posible que las personas expuestas al coronavirus no necesiten hacerse una prueba

Noticias CNN

(CNN) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) cambiaron sus pautas para pruebas de covid-19. La agencia ya no recomienda realizar pruebas a la mayoría de las personas que no presentan síntomas, incluso si han estado en contacto cercano con alguien que se sabe que tiene el virus.

Previamente, los CDC dijeron que la prueba viral era apropiada para personas con exposición reciente o sospechada, incluso si eran asintomáticas.

Esto es lo que el sitio web de los CDC decía anteriormente: «Se recomienda la prueba para todos los contactos cercanos de personas con infección por SARS-CoV-2. Debido al potencial de transmisión asintomática y presintomática, es importante que los contactos de las personas con infección de SARS-CoV -2 sean rápidamente identificadas y que se les realice una prueba».

Los CDC hicieron cambios en el sitio el lunes. Esto es lo que dice ahora: «Si ha estado en contacto cercano (a menos de 6 pies o 2 metros) de una persona con una infección por covid-19 durante al menos 15 minutos, pero no tiene síntomas, no necesariamente necesita una prueba a menos que sea un individuo vulnerable o su proveedor de atención médica o funcionarios de salud pública estatales o locales le recomiendan que se haga una».

Aquellos que no tienen síntomas de covid-19 y no han estado en contacto cercano con alguien que se sepa que está contagiado no necesitan una prueba, dicen las pautas actualizadas.

«No todo el mundo necesita hacerse la prueba», dice el sitio web de la agencia. «Si se hace la prueba, debe ponerse en cuarentena o aislarse en su casa a la espera de los resultados de la prueba y seguir los consejos de su proveedor de atención médica o de un profesional de la salud pública».

Las pautas de los CDC aún dicen que las personas deben hacerse la prueba si tienen síntomas y que el proveedor de atención médica de alguien «puede recomendar una prueba de covid-19».

«Es importante saber que puede estar infectado y propagar el virus pero sentirse bien y no presentar síntomas», dice el sitio actualizado de los CDC, y señala que los funcionarios de salud pública locales pueden solicitar que se realicen pruebas a «personas sanas» asintomáticas, según los casos y propagación en un área.

En sus escenarios de planificación pandémica, los CDC dicen que su mejor estimación actual es que el 40% de las infecciones son asintomáticas y el 50% de la transmisión ocurre antes de que ocurran los síntomas.

Los CDC no explicaron el cambio y muchos médicos se quedaron perplejos.

«Me preocupa que estas recomendaciones sugieran que alguien que ha tenido una exposición sustancial a una persona con covid-19 ahora no necesita hacerse la prueba», dijo la Dra. Leana Wen, médica de emergencias y profesora de salud pública en la Universidad George Washington, quien fue anteriormente comisionada de salud de Baltimore.

«Esto es clave para el rastreo de contactos, especialmente dado que hasta el 50% de toda la transmisión se debe a personas que no tienen síntomas. Uno se pregunta por qué se cambiaron estas pautas, ¿es para justificar el continuo déficit de pruebas?».

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. negó que el cambio pueda afectar los esfuerzos de rastreo de contactos, que la mayoría de los funcionarios de salud pública dicen que es clave para cualquier control eventual del virus. «La guía actualizada no socava el rastreo de contactos ni ningún otro tipo de prueba de vigilancia», dijo el portavoz.

El departamento dijo que las personas deben consultar con sus médicos o con los funcionarios de salud locales para decidir si necesitan hacerse la prueba.

«La guía respalda plenamente las pruebas de vigilancia de la salud pública, realizadas de manera proactiva a través de funcionarios de salud pública federales, estatales y locales», dijo el portavoz.