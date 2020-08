Katy Perry da a luz a una niña llamada Daisy Dove Bloom

Noticias CNN

(CNN) — La cantante estadounidense Katy Perry dio a luz a una niña llamada Daisy Dove Bloom, confirmó su pareja Orlando Bloom en Instagram el jueves.

Orlando Bloom, actor británico de 43 años, compartió una publicación de la organización benéfica Unicef, de la que la pareja es embajadora, confirmando la llegada de su hija junto con una fotografía en blanco y negro de la mano de la niña.

«¡Bienvenida al mundo, Daisy Dove Bloom! Nos sentimos honrados de presentar a la hija de los Embajadoras de Buena Voluntad @KatyPerry y @OrlandoBloom», decía la publicación.

«‘Estamos flotando con amor y maravillados por la llegada sana y salva de nuestra hija’, nos dijeron Katy y Orlando».

En la publicación de Instagram, la pareja también habló sobre lo afortunados que fueron de haber tenido una experiencia de parto «pacífica» con buena atención médica, algo que, dijeron, muchas familias no experimentan.

Perry, de 35 años, reveló por primera vez su embarazo al mundo en un video musical de su canción «Never Worn White» en marzo.

#Repost @unicef ・・・ Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and @OrlandoBloom’s new bundle of joy.⠀ ⠀ “We are floating with love and wonder from the safe and healthy arrival of our daughter,” Katy and Orlando told us.⠀ ⠀ “But we know we’re the lucky ones and not everyone can have a birthing experience as peaceful as ours was. Communities around the world are still experiencing a shortage of healthcare workers and every eleven seconds a pregnant woman or newborn dies, mostly from preventable causes. Since COVID-19 many more newborn lives are at risk because of the increased lack of access to water, soap, vaccines and medicines that prevent diseases. As parents to a newborn, this breaks our hearts, as we empathize with struggling parents now more than ever.⠀ ⠀ “As UNICEF Goodwill Ambassadors, we know UNICEF is there, on the ground, doing whatever it takes to make sure every expecting mother has access to a trained health worker and access to quality healthcare. In celebration of the heart we know our daughter already has, we have set up a donation page to celebrate DDB’s arrival. By supporting them, you are supporting a safe start to life and reimagining a healthier world for every child. We hope your ♥️ can bloom with generosity.⠀ ⠀ Gratefully-⠀ ⠀ Katy & Orlando.”⠀ ⠀ Please tap the link in our bio to support the most precious gift: a healthy child.

En el video, ella acunaba su panza mientras usaba un vestido blanco.

A principios de este mes, les dio a los fanáticos un vistazo de la habitación de su bebé en Instagram, revelando la cuna del niño, el cambiador e incluso un mameluco divertido con la cara de Bloom por todas partes.

Perry y Bloom comenzaron a salir en 2016 y, según los informes, se separaron 10 meses después antes de reunirse a principios de 2018. La pareja se comprometió este Día de San Valentín.

Tanto Perry como Bloom han estado casados anteriormente. Perry estuvo casada con el comediante británico Russell Brand de 2010 a 2012, mientras que Bloom estuvo casado con la modelo Miranda Kerr de 2010 a 2013. La pareja comparte un hijo, Flynn, que nació en 2011.

Jack Guy y Chloe Melas de CNN contribuyeron a este informe.