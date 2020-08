Equipos y atletas en EE.UU. boicotean sus partidos tras el caso de Jacob Blake

Noticias CNN

(CNN Español) — Ya son varios los equipos de distintas ligas profesionales de Estados Unidos que decidieron no jugar sus partidos, siguiendo el ejemplo de los Bucks de Milwaukee, que no se presentaron este miércoles a su encuentro de postemporada de la NBA frente al Magic de Orlando.

Desde esa decisión, también se postergaron los otros dos juegos de NBA pactados para este miércoles de noche: los Rockets de Houston frente al Thunder del Oklahoma City, al igual que los Lakers de Los Ángeles ante los Trail Blazers de Portland.

Es un hecho que se produce en medio de protestas por el caso de Jacob Blake, un hombre baleado varias veces por la policía en Kenosha, Wisconsin, que quedó paralizado y su familia espera «un milagro», dijeron sus abogados. El Departamento de Policía de Kenosha investiga estos hechos que desencadenaron violentas protestas en la ciudad, que amaneció los últimos tres días con toque de queda.

La NBA y la NBPA anunciaron que a la luz de la decisión de los Milwaukee Bucks de no presentarse a jugar el Juego 5 ante Orlando Magic, los 3 partidos de hoy (MIL-ORL, HOU-OKC y LAL-POR) han sido pospuestos. El Juego 5 de cada una de las series será reprogramado. https://t.co/kHPWGVXUpF

— NBA Latam (@NBALatam) August 26, 2020

Otros equipos se sumaron a los Bucks

En las Grandes Ligas, el equipo de béisbol de la ciudad de Milwaukee, los Brewers, se solidarizó con la causa y decidió no jugar frente a los Reds de Cincinnati.

Tampoco se presentaron a jugar los Mariners de Seattle, que tenían un juego frente a los Padres de San Diego, también el miércoles por la noche.

En la MLS se vio un caso similar con el choque que se iba a disputar entre el Inter Miami y el Atlanta United. Los jugadores salieron al campo de juego, posaron juntos en una muestra de unidad, y se retiraron sin enfrentarse. Un tuit desde la cuenta del equipo de Miami confirmó el aplazamiento del compromiso. Fueron cinco los partidos de la MLS que se pospusieron el miércoles, incluyendo al FC Dallas-Colorado Rapids, Real Salt Lake-Los Ángeles FC, San José Earthquakes-Portland Timbers, y LA Galaxy-Seattle Sounders.

Tonight’s #InterMiamiCF game vs. @ATLUTD has been postponed.

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2020

Naomi Osaka tampoco juega

La tenista japonesa Naomi Osaka también emitió un comunicado informando que no se presentará el jueves a las semifinales del Masters de Cincinnati, el torneo que antecede al Abierto de EE.UU. La número 10 del tenis femenino tenía como rival a la belga Elise Mertens.

En su comunicado, Osaka escribió: «Antes de ser una atleta, soy una mujer negra. Y como mujer negra creo que hay asuntos mucho más importantes que necesitan una atención inmediata, en vez de verme jugar tenis».

pic.twitter.com/miKzgSdGxY

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) August 27, 2020