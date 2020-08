Las máscaras de Lady Gaga fueron las verdaderas ganadoras de los MTV VMA

Noticias CNN

(CNN) — En los MTV Video Music Awards del domingo, Lady Gaga pidió a los espectadores que usaran mascarilla. Y ella puso el ejemplo.

Durante sus múltiples apariciones en el programa, Gaga mostró una impresionante colección de máscaras, pero es justo suponer que no las encontró en una tienda GAP o que se las envió por correo su tía que sabe coser.

Estas máscaras eran 100% lo que uno esperaría de Gaga, la mujer que una vez convirtió la charcutería en una declaración de moda.

Estos son los ganadores de los VMA 2020

A continuación, clasificamos el maravilloso equipo de protección de Gaga, porque ¿por qué no?

4. La máscara para los premios de artista del año y TRICON

“Everyone always knew if they were hanging out with me that I was on a mission to spread joy through culture, through dance, through music.” Congrats to @LadyGaga 💗 #GirlPower @SeeHer2020 #SeeHerHearHer #VMAs pic.twitter.com/RV6CI1n2MF

— MTV (@MTV) August 31, 2020

Posiblemente patrocinada por la compañía de papel aluminio Reynolds Wrap, esta mascarilla fue definitivamente la más accesible de las cubiertas faciales de Gaga. Es glamorosa pero no demasiado, como algo que usarías para un viaje particularmente fabuloso a una farmacia CVS. Gaga debe sentir un afecto particular por esta máscara, ya que la usó dos veces en la transmisión del domingo, una para aceptar el premio al artista del año y nuevamente para aceptar su premio TRICON.

3. La máscara para el premio de mejor colaboración

Lady Gaga acepta el premio a mejor colaboración por el tema «Rain on Me», con Ariana Grande.

Toda esta apariencia parecía algo creado por el equipo de «The Masked Singer» de FOX, de la mejor manera. Era un ave fabulosa, sin ser repugnante. La mascarilla parecía como la que fabricaría un concursante de Project Runway si el desafío fuera crearla solo con materiales de Home Depot. Y por cierto, ganaría.

2. La mascarilla para «Rain On Me»

Irónicamente, la máscara que Gaga usó durante su actuación no es algo que probablemente quisieras llevar si realmente te estuviera lloviendo encima. Para su dueto con Ariana Grande, Gaga lució una máscara con un borde electrónico que parecía responder a las notas que estaba cantando. Quizás fue su forma de demostrar que en realidad estaba cantando, lo que parece ser el tipo de pensamiento que solo un artista como Gaga tendría. Si alguna vez Best Buy la replica, esta máscara se agotaría más rápido de lo que podrías decir «piano cerebral».

1. La mascarilla de la canción del año

⛈I’D RATHER BE DRY, BUT AT LEAST I’M ALIVE. RAIN ON ME. ⛈@ladygaga and @ArianaGrande win SONG OF THE YEAR at the 2020 #VMAs pic.twitter.com/Kyn6FmCml4

— Video Music Awards (@vmas) August 31, 2020

Finalmente, la prueba de que Lady Gaga se nos adelantó a todos a la siguiente etapa de evolución: tiene cuernos. Con su nueva cornamenta, atravesará la injusticia social y el patriarcado. Saluden a nuestra reina con cuernos, la única celebridad que siempre nos recuerda que los VMA se tratan de diversión e individualidad.