El conmovedor homenaje de un niño de 7 años a Chadwick Boseman

(CNN) — Cuando Kian Westbrook, de 7 años, se enteró de que Chadwick Boseman, el actor que interpretó a su superhéroe favorito, había muerto, inmediatamente comenzó a llorar.

Kian nunca conoció a Boseman, ni está familiarizado con el trabajo del actor fuera de la película de Marvel de 2018 «Black Panther». Pero le encantó ver una cara que se parece a la suya salvando al mundo en la pantalla grande.

«Fue un buen modelo para mí y para los chicos negros porque me hizo saber que los chicos negros también pueden ser héroes», le dijo Kian a CNN. «Cuando me enteré de que había muerto, me sentí muy triste. Estaba llorando y no podía dejar de hablar de él».

Boseman murió el viernes a la edad de 43 años después de una batalla de cuatro años contra el cáncer de colon. Fue solo después de su muerte que el mundo descubrió que el actor estaba filmando películas entre cirugías y quimioterapia.

Abrumado por el impulso de honrar a Boseman, Kian organizó un pequeño funeral en su honor frente a su casa en Florissant, Missouri, el sábado, y todas sus figuras de acción de los Vengadores estuvieron presentes.

El joven fan colocó su juguete de Black Panther en una caja de zapatos envuelta en seda negra. Alrededor de la caja había flores y una medalla de metal, así como un guante de Iron Man para honrar a otro héroe que murió en la pantalla.

El padre de Kian compartió en Twitter una foto del joven fan parado detrás del improvisado funeral y haciendo un saludo estilo «Wakanda Por Siempre» en honor a Boseman. Desde entonces, el tuit ha obtenido más de 530.000 me gusta.

«Fue más allá de las palabras. Me enorgulleció que encontrara una manera de lidiar con la pérdida de su héroe de una manera que le permitió entender el cierre. Pero todavía lo está pasando mal», dijo King Westbrook, el padre de Kian, a CNN. «Nunca pensé que tocaría a tanta gente como lo hizo. Si el hermoso funeral de Kian puede hacer sonreír a las personas que sufren esta terrible pérdida, eso me enorgullece como padre».

Con su papel de T’Challa, o Black Panther, en la película de gran éxito, Boseman se convirtió en un ícono global y un símbolo inspirador del poder negro. Muchos fanáticos jóvenes, como Kian, solo conocían a Boseman como T’Challa, rey y protector de la ficticia nación africana de Wakanda.

«En pocas palabras, tenemos muchos grandes actores negros y muchos grandes hombres negros en Estados Unidos. Chadwick Boseman era lo mejor de ambos mundos», dijo Westbrook. «No hay absolutamente nada más importante para mí que mis hijos, y creo que Kian es mucho mejor porque pudo ver al ser humano amable e inteligente que era Chadwick. Un gran hombre negro, un gran estadounidense».

Además de interpretar a un superhéroe de Marvel, Boseman hizo una carrera interpretando a figuras negras inspiradoras, como Jackie Robinson, James Brown y Thurgood Marshall.

«Me enseñó a luchar y nunca rendirme. Le enseñó al mundo a ser amable y tener una familia fuerte», dijo Kian. «El funeral me entristeció porque no va a regresar y lo extraño. Pero estoy feliz porque tengo que hacer algo bueno por él».