Emma Roberts está embarazada… y es un niño

(CNN) –– Felicitaciones a Emma Roberts, quien está esperando su primer hijo con su novio, Garrett Hedlund.

La estrella de «American Horror Story» confirmó la noticia de su embarazo en la noche de este domingo al publicar una serie de fotos en Instagram que muestran su panza mientras posa con Hedlund.

En una de las imágenes que compartió con sus 13,8 millones de seguidores, Roberts aparece sentada al lado de una la ventana bajo el sol con un vestido blanco, mientras Hedlund la rodea con sus brazos.

Otra de las fotografías la muestra sola, acunando su barriga.

Me…and my two favorite guys 💙💙

Roberts también utilizó el anuncio para revelarle al mundo que está esperando un niño: «Yo… y mis dos chicos favoritos».

Pronto, la estrella se vio inundada de mensajes de felicitación. Su tía, Julia Roberts, comentó en la publicación: «Te amo», con un emoji de cara de besos.

Lea Michele, con quien Roberts coprotagonizó «Scream Queens» y recientemente dio la bienvenida a su primer hijo Ever Leo con su esposo Zandy Reich, escribió: «Serás la mejor mamá. ¡Te amo Em! ¡Mamás de niños juntas!».

Roberts estuvo comprometida anteriormente con el coprotagonista de «American Horror Story», Evan Peters, mientras que el también actor Hedlund estuvo en una relación de cinco años con Kirsten Dunst.

En mayo de 2019, Roberts habló con la revista Cosmopolitan sobre querer mantener su vida amorosa en privado, diciendo que el escrutinio constante era «difícil».

«Nunca quiero hablar de las relaciones en las que estoy o que están terminando o han terminado», dijo en ese momento. «Ya es bastante difícil estar con alguien, y mucho más con una audiencia. Crecer es difícil. A veces me entristece no poder tener un momento privado. Debido a Twitter e Instagram, hay un elemento completamente diferente en el que todos pueden comentar lo que estás haciendo y nadie conoce la historia real. Eso es difícil», señaló.