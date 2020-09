Lo que hemos aprendido sobre el covid-19 siete meses después del primer caso en EE.UU.

Noticias CNN

(CNN) — Han pasado casi seis meses desde que el covid-19 fue declarado pandemia en Estados Unidos. Para todo lo que los investigadores han aprendido, todavía hay mucho más por entender.

La clave para seguir adelante es comprender dónde se ha extendido el covid-19 alrededor del país y qué nos dice la ciencia sobre qué hacer a continuación. ¿Qué lecciones se pueden aplicar en escuelas y universidades? ¿Qué pueden aprender las ciudades y los condados de lo que otros ya han sufrido? ¿Dónde estamos en la búsqueda de tratamientos y una posible vacuna?

Esto es lo que está claro hasta ahora sobre quiénes se ven afectados por el virus, cómo se ha controlado el virus y en qué punto se encuentra la carrera mundial por tratamientos y vacunas.

¿Quién ha sido afectado?

El costo humano del virus ha aumentado en medidas que muchos no podían imaginar. Cuando comenzó la pandemia, se sabía poco acerca de quiénes se verían afectados y qué factores podrían hacer a las personas vulnerables. Esas respuestas han cambiado con el tiempo.

En qué punto están las cosas: Hasta el lunes, al menos 183.000 personas han muerto en Estados Unidos y más de 6 millones se han infectado, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

Según la mejor estimación de los CDC, una persona promedio tiene menos del 1% de probabilidades de morir de coronavirus. En los meses transcurridos desde que comenzó la pandemia, los expertos en salud pública han aprendido algunas cosas clave sobre quién tiene más probabilidades de enfermarse gravemente.

Si están infectadas, las personas de 85 años o más tienen 20 veces más probabilidades de morir que las personas de 50 años y 60 veces más probabilidades de morir que las personas de 40 años.

Las condiciones subyacentes tienen un gran impacto en casos más graves o muertes.

Las personas con diabetes tienen tres veces más probabilidades de ser hospitalizadas.

Las personas obesas tienen un mayor riesgo de muerte de tres a cuatro veces en comparación con las personas con peso normal.

Las personas con más probabilidades de ser hospitalizadas con covid-19 son las minorías: negros, hispanos y nativos americanos.

En la revisión más grande hasta la fecha, el 13% de las personas con cáncer y covid-19 murieron en un mes.

Las personas más jóvenes no son inmunes a esta enfermedad. Más del 60% de las nuevas infecciones en Estados Unidos ocurren ahora en personas menores de 50 años. Las personas de 18 a 29 años representan el 22,3% de los casos; las edades de 30 a 39 representan el 17,1% de los casos y las edades de 40 a 49 representan el 15,7% de los casos.

Los casos pediátricos aumentaron un 90% en julio, según la Academia Estadounidense de Pediatría. Y los departamentos de salud de muchos estados informaron casos de inflamación excesiva en los jóvenes, posiblemente como reacción a la infección por coronavirus. Esta rara complicación se conoce como MIS-C o síndrome inflamatorio multisistémico en niños.

Por qué es importante: Los líderes de todos los niveles deben saber a quién proteger y cuál es la mejor manera de protegerlos. El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ha repetido con frecuencia que hay cinco cosas que las personas pueden hacer para ayudar a detener la propagación del virus: usar una máscara, todo el tiempo, de manera consistente, cuando estés afuera y puedes estar expuesto; mantener la distancia física; evitar los bares o, si se puede, cerrarlos; mantenerse alejado de multitudes o congregaciones; mantener la higiene de las manos.

Seguimos viendo que los estados luchan por contener los brotes continuos de casos. A medida que algunos estados controlan sus brotes, los casos han aumentado en otros. Eso es, en parte, un factor de que se están tomando las medidas adecuadas y si las personas están siguiendo la guía.

Para abordar esta infección, el enfoque debe ser doble: proteger a las poblaciones de mayor riesgo y garantizar que los más jóvenes comprendan el impacto que tienen para evitar que la enfermedad se propague.

La reducción de la transmisión entre todos los grupos, incluso los niños y los adultos jóvenes, que tienen menos probabilidades de enfermarse gravemente, puede tener un impacto enorme en la protección de las poblaciones más vulnerables.

El estado de las pruebas

En qué punto están las cosas: Estados Unidos ha recorrido un largo camino desde sus primeros problemas con las pruebas de covid-19, pero eso no significa que aún no haya un largo camino por recorrer. Si bien se han despejado algunos de los principales cuellos de botella, todavía no existen las pruebas rápidas y adecuadas que, según muchos funcionarios de salud pública, son necesarias para mantenerse al tanto de este virus.

Para diagnosticar el covid-19, hay dos tipos clave de pruebas disponibles.

Pruebas de PCR: Las pruebas de diagnóstico molecular, también llamadas pruebas de PCR, son las pruebas más comunes en EE.UU. para el coronavirus. Las pruebas buscan el material genético del virus, un signo de infección activa. La escasez de algunos componentes de la prueba de PCR ha provocado cuellos de botella en todo el proceso desde el inicio de la pandemia, lo que ha frustrado a pacientes, médicos y expertos en salud pública por igual.

Pruebas de antígenos: Las pruebas de antígenos no necesitan productos químicos complicados, medios de transporte viral o kits de extracción de ARN. No necesariamente requieren citas en laboratorios especializados, técnicos altamente capacitados o ciertas máquinas. Y pueden proporcionar una respuesta en minutos, en lugar de horas o días. Suelen ser más baratas. No analizan el código genético completo del virus, sino una parte de él. Eso puede significar que no son tan confiables como las pruebas de PCR.

Por qué es importante: Todavía hay brotes en ciudades, condados y estados o eventos de superpropagación. Se necesitan pruebas rápidas y efectivas para que los funcionarios de salud pública puedan aislar, rastrear y detener la transmisión del virus.

Para muchos estadounidenses, hacerse una prueba de coronavirus ha significado esperar varios días, a menudo demasiados días para que valga la pena, según los expertos en salud pública. Esperar demasiado puede significar que se ha perdido la oportunidad de aislar a alguien y evitar que propague el virus en su pico de infección. Las pruebas rápidas son una de las herramientas clave que utilizó Corea del Sur para ayudar a detener la propagación del virus tan rápidamente.

Es por eso que las pruebas rápidas, incluso si no son tan precisas, son tan importantes. Los expertos dicen que poder realizar pruebas rápidas con más frecuencia compensa el hecho de que no son tan precisas. Para que las universidades vuelvan a abrir, por ejemplo, es posible que los estudiantes deban someterse a exámenes cada dos o tres días y poder obtener resultados rápidos en minutos u horas, y eso además de seguir usando máscaras, lavarse las manos y mantenerse alejados de los demás.

Según los datos del Proyecto de Seguimiento de Covid, EE. UU. realizó poco más de 4,7 millones de pruebas la semana pasada. Si bien eso puede parecer mucho, eso aún suma menos de 20 millones de pruebas al mes, y es mucho menos que el millón de pruebas por día que algunos expertos en salud pública dicen que deberíamos hacer.

Tratamientos y vacunas

En qué punto están las cosas: Ha habido avances incrementales con las terapias para el coronavirus. Tres están aprobados y había al menos 270 ensayos activos y 570 en etapa de planificación para tratamientos al 31 de agosto, según la FDA.

El remdesivir, un antiviral, ha sido aprobado por la FDA para tratar a pacientes hospitalizados con covid-19 grave. El medicamento debe administrarse por vía intravenosa.

Se ha descubierto que la dexametasona, un esteroide ampliamente disponible, ayuda a los pacientes hospitalizados con covid. Un estudio encontró que podría ayudar a los más enfermos en los hospitales que requieren ventilación u oxígeno. Se encontró que un régimen de dosis baja durante 10 días reduce el riesgo de muerte en un tercio entre los que usan ventiladores o oxígeno.

El plasma convaleciente es el tratamiento de covid-19 más reciente al que la FDA le otorgó la autorización de uso de emergencia. Utiliza sangre donada por personas que se han recuperado de infecciones por coronavirus. Hay esperanza para este tratamiento, se ha utilizado para tratar otros coronavirus mortales, pero muchos expertos en salud dijeron que se necesitan más estudios que prueben sus beneficios. Gran parte de los datos disponibles públicamente no incluyen ensayos controlados aleatorios, el estándar de oro en la investigación. Los datos que se han compartido muestran que los tratados con plasma a menudo también fueron tratados con otros medicamentos, lo que dificulta conocer el impacto del plasma.

Actualmente, varias empresas están estudiando los anticuerpos monoclonales como posible tratamiento para pacientes infectados con covid-19 y como prevención. Los anticuerpos monoclonales son proteínas del sistema inmunológico que se ubican específicamente en un solo objetivo. En el coronavirus, están dirigidos a una sola estructura en el cuerpo del virus. La esperanza es retardar, o incluso prevenir, la infección. Sin embargo, los tratamientos pueden ser costosos y difíciles de fabricar.

En cuanto a las vacunas, 33 se encuentran en ensayos en humanos en todo el mundo al 31 de agosto, según la Organización Mundial de la Salud.

El esfuerzo de desarrollo de vacunas del gobierno de EE. UU., la «Operación Máxima Velocidad» (Operation Warp Speed, en inglés) respalda ocho vacunas, seis de las cuales han sido anunciadas. El objetivo de la operación es tener 300 millones de dosis de una vacuna que sea segura y efectiva para enero de 2021.

Moderna: La vacuna desarrollada por Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas comenzó los ensayos de fase 3 en Estados Unidos a finales de julio. Los primeros resultados de los estudios de la vacuna mRNA-1273 mostraron que provocó una respuesta inmune y una respuesta de células T en todos los grupos de edad, que es lo que los investigadores querían ver. Cuanto mayor era la dosis, mayor era la respuesta inmunitaria en las personas que la contrajeron, pero los efectos secundarios también fueron peores. Más de la mitad de los participantes presentaron efectos secundarios, como fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor en el lugar de la inyección.

Pfizer / BioNTech: Una vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech también comenzó los ensayos de fase 3 en Estados Unidos a finales de julio. Las empresas pasaron a un ensayo combinado de fase 2/3 con su candidata a vacuna, llamada BNT162b2. En el ensayo combinado de fase 1/2, la vacuna también indujo una respuesta de células T y de anticuerpos, un efecto de «doble brazo» que las empresas esperan que proporcione una protección más prolongada. Los datos preliminares del ensayo de fase 1/2 mostraron «un perfil de tolerabilidad general favorable» para la vacuna, dijo Pfizer en un comunicado de prensa, «con efectos secundarios generalmente leves a moderados» que duraron de uno a dos días, «como fiebre, fatiga y escalofríos y sin efectos adversos graves».

AstraZeneca: Una vacuna fabricada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford lanzó su ensayo de fase 3 en Estados Unidos el lunes. Los resultados de los primeros ensayos publicados anteriormente mostraron que la vacuna provocó una respuesta de anticuerpos en 28 días y una respuesta de células T en 14 días. Los anticuerpos neutralizantes, llamados así porque pueden neutralizar el virus, se detectaron en la mayoría de los participantes después de una inyección y en todos después de dos. No hubo eventos adversos graves relacionados con la vacuna; fatiga y dolor de cabeza fueron las reacciones notificadas con mayor frecuencia.

Más vacunas en proceso: Se espera que la vacuna de Johnson & Johnson comience los ensayos de fase 3 en EE.UU. a mediados de septiembre. Se espera que la vacuna de Novavax comience los ensayos de fase 3 en EE. UU. a finales de septiembre, y se espera que Sanofi / GlaxoSmithKline comience la fase 3 a finales de este año.

Por qué son importantes: Hasta que se apruebe una vacuna, es importante tener en cuenta que, de los tratamientos disponibles, la mayoría se utilizará en pacientes que están enfermos en el hospital. Eso deja fuera a muchas personas que están muy enfermas con esta enfermedad, pero quizá no a las más enfermas de todas. En un escenario ideal, a los médicos les gustaría tener tratamientos que se puedan utilizar en todos los escenarios: para los más enfermos en el hospital, pero también un tratamiento para las personas que están en casa.

Hay que pensar en la temporada de gripe y en cómo se les ofrece una opción como Tamiflu a quienes dan positivo en la prueba. Puede tomarse en casa y ayudar a reducir los síntomas y reducir la necesidad de estar en un hospital. Un medicamento como ese también ayudaría a los estadounidenses a sentirse más cómodos al «reanudar la vida normal». Pero hasta ahora, los tratamientos se limitan a los más enfermos que se encuentran en hospitales, o aquellos que actualmente usan oxígeno o ventilación.

Estos tratamientos son el puente o una solución temporal hasta que se desarrolla una vacuna. Y eso probablemente no será hasta la primavera de 2021, según la mayoría de los expertos en salud pública.

Una vacuna debe ser, ante todo, segura, pero también debe proteger a una amplia franja de la población. Por eso es tan importante tener ensayos que incluyan a pacientes mayores y minorías. Ha habido una discusión sobre la importancia y la dificultad de reclutar a ambos grupos. Y eso es motivo de preocupación. Una buena noticia es que ha habido datos de la vacuna de Moderna que muestran una respuesta inmune en todas las edades y tampoco diferencias en los síntomas entre edades.