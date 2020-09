‘Dancing With the Stars’ contará con la participación de un Backstreet Boy y una estrella de ‘Tiger King’

Noticias CNN

(CNN) — Desde un Backstreet Boy hasta una de las estrellas de «Tiger King», la nueva temporada de «Dancing With the Stars» puede tener literalmente algo para cada uno.

Los nuevos participantes y sus compañeros de baile profesionales para la temporada 29 fueron revelados el martes en «Good Morning America», aunque tendrás que sintonizar el primer show para ver para ver los emparejamientos.

Ese es solo uno de los muchos cambios que tendrá esta temporada, incluida una nueva presentadora, Tyra Banks.

El elenco estará formado por:

La entrenadora en jefe Monica Aldama (Cheer)

La activista por los derechos de los animales Carole Baskin («Tiger King»)

Kaitlyn Bristowe («The Bachelor, The Bachelorette»)

El ganador del Super Bowl Vernon Davis

La actriz de cine y televisión Anne Heche

La actriz de Disney Channel Skai Jackson

La actriz Justina Machado («One Day at a Time»)

El cantante de Backstreet Boys AJ McLean

La ganadora del premio Emmy y presentadora de The Real Jeannie Mai

El actor de cine y televisión Jesse Metcalfe

El rapero ganador de un Grammy Nelly

El presentador de televisión Nev Schulman (Catfish)

La exestrella de la NBA Charles Oakley («The Last Dance»)

La actriz y agente de bienes raíces Chrishell Stause («Selling Sunset»)

El patinador artístico olímpico y comentarista Johnny Weir

Serán emparejados con los siguientes bailarines profesionales:

Brandon Armstrong

Alan Bersten

Sharna Burgess

Cheryl Burke

Artem Chigvintsev

Val Chmerkovskiy

Sasha Farber

Jenna Johnson

Daniella Karagach

Keo Motsepe

Peta Murgatroyd

Pasha Pashkov

Gleb Savchenko

Emma Slater

Britt Stewart

La temporada número 29 de «Dancing With the Stars» se estrenará a las 8 p.m. el 14 de septiembre en ABC.