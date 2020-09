El Barcelona tiene nueva camiseta y Lionel Messi hace parte de la presentación

Noticias CNN

(CNN Español)– Como si fuera un mensaje para el mundo, el Barcelona considera a Lionel Messi como parte de su club y así lo dio a conocer en la presentación de su nueva camiseta.

Messi, la principal figura del equipo, se encuentra en medio de la foto de presentación junto a Gerard Piqué, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann y Frankie de Jong.

Será la indumentaria para la temporada 2020/2021 que arranca el 11 de septiembre y de la que de momento Messi no sería parte, luego de manifestarle al equipo el deseo de salir.

