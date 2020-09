El príncipe Enrique y Meghan Markle firman un acuerdo de producción con Netflix

Noticias CNN

(CNN Business) — Primero Netflix tuvo «The Crown». Ahora tiene a Enrique y Meghan.

El duque y la duquesa de Sussex firmaron un contrato de producción de varios años con la compañía de transmisión en línea que hará que los dos integrantes de la realeza produzcan películas y series exclusivas para Netflix, anunció la plataforma el miércoles.

Eso incluye series guionadas, series documentales, documentales, largometrajes y programación para niños. Puede que el príncipe Enrique y Meghan Markle aparezcan en cámara en algunos de los proyectos, pero Meghan no tiene planes de volver a actuar. Markle protagonizó el drama «Suits» de USA Network de 2011 a 2018.

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados. La noticia fue reportada por primera vez por The New York Times.

Netflix señaló que los dos están «comprometidos a destacar voces diversas delante y detrás de cámara» y «a diversas prácticas de contratación para los papeles clave que están desempeñando activamente en su productora».

En enero, Enrique y Meghan anunciaron que se estaban «alejando» de sus roles como miembros de la familia real británica y que dividirían su tiempo entre el Reino Unido y América del Norte. La noticia se convirtió en una historia mundial y generó molestia entre muchas personas en el Reino Unido.

Desde entonces, los dos han comprado una casa en California y han incursionado en la industria del entretenimiento. Meghan, por ejemplo, fue la narradora del documental sobre la naturaleza de Disney Elephants.

El acuerdo de Netflix es el siguiente paso en esa evolución.

«A través de nuestro trabajo con diversas comunidades y sus entornos, para arrojar luz sobre personas y causas de todo el mundo, nuestro enfoque estará en la creación de contenido que informe pero también de esperanza», dijeron el duque y la duquesa en un comunicado el miércoles. «Nos complace trabajar con Ted (Sarandos) y el equipo de Netflix, cuyo alcance sin precedentes nos ayudará a compartir contenido impactante que desate acción».

Para Netflix, el acuerdo es similar al que la compañía hizo con Barack y Michelle Obama en 2018. Traer a Enrique y Meghan no solo le permite a la compañía trabajar con dos de los nombres más famosos del mundo, sino que también continúa aumentando el flujo de contenido. Eso es de vital importancia a medida que más servicios como Disney + y Peacock entran en línea para competir con Netflix por el tiempo y el dinero de los consumidores.

«Estamos increíblemente orgullosos de que hayan elegido Netflix como su hogar creativo, y estamos entusiasmados de contar historias con ellos que pueden ayudar a desarrollar la resiliencia y aumentar la comprensión de las audiencias en todas partes», dijo Ted Sarandos, codirector ejecutivo y jefe de contenido de Netflix, en una declaración.