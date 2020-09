Más de 500 venezolanos en Panamá piden al gobierno de Maduro que les permita volver

Noticias CNN

(CNN) — Un grupo de venezolanos en Panamá protestó el lunes para exigirle al gobierno del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que les permita regresar al país luego de más de cinco meses varados en plena crisis por el covid-19.

El reclamo se hizo a las afueras del edificio donde se ubica la Embajada de Venezuela en territorio panameño. Son 578 venezolanos los que piden el retorno, según Osvaldo Velásquez, encargado de Negocios de la sede diplomática. De ellos, 242 quedaron varados debido a la pandemia.

El argumento en general es que no tienen trabajo, pasan hambre y muchas veces no tienen recursos para cubrir sus necesidades básicas. Dicen que en varias ocasiones les informan que viene un vuelo humanitario que no llega.

De la embajada venezolana aseguran que tienen las puertas abiertas para sus compatriotas. Explican que se hacen las coordinaciones y toman propuestas que son enviadas a la Cancillería de Venezuela. Esta última es la que debe autorizar el viaje de regreso.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno panameño dice que no está en sus manos la solución.