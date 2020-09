Muere Erick Morillo, DJ nacido en Colombia conocido por ‘I Like To Move It’; tenía 49 años

Noticias CNN

(CNN) — El DJ de ‘I Like To Move It’ Erick Morillo murió a los 49 años, según la policía de Miami Beach.

El DJ, mundialmente famoso, fue encontrado muerto en su casa de Florida el martes por la mañana, dice la policía.

Ernesto Rodríguez, portavoz de la policía de Miami Beach, le dijo a CNN que no hubo signos aparentes de juego sucio y que la causa de la muerte será determinada por la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade.

Morillo fue arrestado el mes pasado luego de ser acusado de agresión sexual a una mujer en diciembre, según WPLG, afiliada de CNN. Estaba previsto que compareciera ante el tribunal el viernes.

El artista nacido en Colombia tuvo una gran influencia en la música house durante sus 30 años de carrera. Morillo, quien se crió en Nueva York y Nueva Jersey, tuvo un éxito al principio de su carrera con el sencillo de El General, «Muévelo».

Pero fue su canción de Reel 2 Real 1994 «Go On Move», también conocida como «I Like To Move It», lo que lo convirtió en un nombre famoso. La canción tuvo un resurgimiento en la película animada de 2005 «Madagascar».

Allanó el camino para los DJ de hoy: Steve Angello de Swedish House Mafia dijo en 2012 que Morillo «me enseñó a pinchar en clubes».

Además de presentarse regularmente en Estados Unidos y Europa, Morillo también se hizo conocido por sus sets al amanecer en la isla de Ibiza.