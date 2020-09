Tiroteo policial mortal contra Dijon Kizzee, un hombre negro de 29 años, provoca protestas en Los Ángeles

Noticias CNN

(CNN) — Los agentes del sheriff del condado de Los Ángeles mataron a tiros a Dijon Kizzee, un hombre negro de 29 años, durante una confrontación el lunes por la tarde en el sur de Los Ángeles, lo que provocó protestas en el lugar.

El departamento del sheriff dice que alrededor de las 3:15 pm, hora local, dos agentes intentaron detener a Kizzee, quien estaba montando una bicicleta «en violación de los códigos de vehículos». Cuando se le acercaron, se bajó de la bicicleta y echó a correr.

El teniente del alguacil Brandon Dean dijo a los reporteros que los agentes alcanzaron al sospechoso a una cuadra de distancia, y cuando se acercaron a él, el hombre le dio un puñetazo en la cara a uno de los agentes y dejó caer las prendas de ropa que llevaba.

Fue en ese momento que los agentes «notaron que dentro de la ropa que dejó caer había una pistola semiautomática negra», y fue entonces cuando ambos agentes abrieron fuego, disparando al hombre varias veces, dijo Dean. Los investigadores recuperaron una pistola de la escena.

El hombre, posteriormente identificado por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles como Kizzee, fue declarado muerto en la escena; una autopsia estaba programada para el martes. Ninguno de los agentes resultó herido, dijo Dean.

El activista Najee Ali, que representa a la familia al igual que el abogado Ben Crump, niega que Kizzee fuera una amenaza en el momento del tiroteo. «Estar en posesión de un arma, y en realidad usar un arma, tenerla en las manos son dos cosas diferentes», dijo Ali, y agregó que «no apuntó con el arma» a los policías.

La familia está pidiendo al sheriff Alex Villanueva que dé a conocer los nombres de los agentes y su «arresto y enjuiciamiento penal», así como la implementación de cámaras corporales en toda la fuerza.

«Estoy triste y enojada al mismo tiempo», dijo Fletcher Fair, tía de Kizzee, en una conferencia de prensa. «Esto no es Estados Unidos. Esto es ridículo. No sé qué, qué tipo de sociedad… Somos humanos. Me importa un bledo de qué raza eres. Somos seres humanos».

La Oficina del Fiscal de Distrito y la Oficina del Inspector General están ayudando en la investigación.

La muerte de Kizzee se produce en medio de protestas públicas por el tiroteo policial del 23 de agosto contra Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, y la muerte en mayo de George Floyd en Minneapolis después de que un policía se arrodillara sobre su cuello.

La policía no llevaba cámaras corporales

Dean dijo que los agentes aún no han sido entrevistados y que no llevaban cámaras corporales, que no se instalarán hasta el otoño, según KABC, afiliada de CNN. La Junta de Supervisores de Los Ángeles aprobó el martes $US 25 millones para el departamento del sheriff para cámaras corporales.

Villanueva ha estimado que tomará alrededor de 18 meses implementarlas por completo.

Después del tiroteo, el grupo activista Black Lives Matter LA tuiteó un llamado a los manifestantes para que se reunieran en el área. La afiliada de CNN, KCBS / KCAL, estimó que hasta 100 manifestantes estaban en el lugar el lunes por la noche, coreando demandas de justicia.

«¿Cuántas veces más tenemos que reunirnos aquí, lamentando la pérdida de nuestros hermanos y hermanas?», dijo un manifestante a KCBS / KCAL.

Manifestantes reunidos frente a agentes del sheriff del condado de Los Ángeles el lunes en la noche.

Otro tiroteo con un policía involucrado

El tiroteo del lunes se produce dos meses y medio después de otro tiroteo en Los Ángeles bajo escrutinio.

El FBI está revisando la muerte de Andrés Guardado, de 18 años, quien fue baleado por un policía del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles el 18 de junio cerca de un taller de carrocería en Gardena.

El martes, los padres de Guardado presentaron una demanda por homicidio culposo contra el departamento y los agentes, alegando que los hombres usaron fuerza excesiva contra su hijo.

Sus padres alegan que Guardado nunca supuso un riesgo para los agentes ni para nadie más. El departamento del sheriff no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El capitán del sheriff, Kurt Wegener, dijo en ese momento que Guardado «supuestamente miró hacia los agentes» y «sacó una pistola» antes de correr por la entrada del negocio. Los agentes persiguieron a Guardado y lo alcanzaron en la parte trasera del negocio, donde un agente disparó seis balas, dijo Wegener.

Una autopsia independiente ordenada por la familia de Guardado encontró que el adolescente recibió cinco disparos en la espalda; la oficina del forense del condado de Los Ángeles llegó a la misma conclusión y la forma en que murió Guardado fue certificada como homicidio.

Los investigadores del sheriff dijeron el mes pasado que la investigación está en curso, pero es concurrente con otra investigación en el mismo lugar, donde una persona recibió varios disparos. El departamento dijo que Guardado no estuvo involucrado en ese tiroteo, pero los dos agentes involucrados en el tiroteo de Guardado también respondieron a ese incidente.

Braden Walker y Jenn Selva de CNN contribuyeron a este informe.