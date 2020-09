Topos Chile detectaron respiración y latidos entre los escombros que dejó la explosión en Beirut. Así va la operación

Noticias CNN

(CNN) — Un grupo de los Topos Chile, una organización no gubernamental que se dedica al rescate y ayuda humanitaria, detectó este jueves respiración y latidos entre los escombros que dejó la explosión en Beirut.

Francisco Lermanda le dijo a CNN que el «equipo detectó, también detectó el perro y para nosotros esos dos síntomas, signos nos hacen tener que descartar. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer túneles para poder penetrar la estructura, llegar al punto y poder descartar o confirmar la presencia de un cuerpo o una persona viva en el interior».

Lermanda explicó que el punto donde se detectó un posible sobreviviente está a unos 2,4 metros de profundidad de la loza y a unos 1,8 metros desde el costado del edificio. Lermanda agregó que están cavando tres túneles para poder tener tres opciones que les permita alcanzar el punto y confirmar o descartar si hay un cuerpo o un sobreviviente.

«No significa que haya alguien vivo o muerto en el interior, son pistas que nos dicen que hay que llegar a ese punto y descartar o confirmar», agregó.

«No sabe cuanto se tardará, la loza es muy gruesa, el concreto es muy fuerte y no pueden meter máquinas. Si tenemos la posibilidad de una persona viva no podemos meter máquinas, presionar, golpear o nada que pueda arriesgar la vida. Es un trabajo lento, meticuloso y muy técnico», dijo Lermanda y aseguró que no se irán del lugar hasta poder confirmar o descartar que hay sobrevivientes».

Lermanda dijo que después de cavar 1 metro, el perro, Flash, que alertó a los equipos de rescate sobre los escombros, alertó a los equipos una vez más.

El rescatista dijo que aunque esto no significa necesariamente que haya una persona viva bajo los escombros, la tratarán como tal hasta que puedan confirmar o descartar.

Lermanda agregó que el tiempo más largo que ha visto a una persona sobrevivir bajo los escombros fue en Haití, donde una persona fue rescatada con vida después de 28 días.