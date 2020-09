El impactante momento en que una pasajera dio un paseo en el ala de un avión

Noticias CNN

(CNN) — Todos hemos experimentado la frustración de estar atrapados en un avión, tan cerca del final del viaje, pero obligados a esperar mientras se resuelve algún problema técnico.

Pero aunque el sentido común impide que la mayoría de las personas abran las puertas por si mismas, una pasajera en Ucrania aparentemente decidió que el mejor curso de acción era abrir la salida de emergencia y dar un paseo por el ala del avión.

Ha surgido un video de un minuto de duración de la mujer, vestida con una blusa blanca y pantalones rosa claro, caminando en el ala frente a los espectadores atónitos en el Aeropuerto Internacional de Boryspil en Kiev, antes de ser llamada de regreso a bordo por la tripulación del avión.

La pasajera no identificada, que viajaba en un vuelo de Ukraine International Airlines desde Antalya, Turquía, a la capital de Ucrania con su esposo e hijos, fue escuchada diciendo que tenía «demasiado calor» y que necesitaba enfriarse.

Su caminata no autorizada sobre el ala del Boeing 737 la ha excluido de todos los vuelos futuros de la UIA.

Según un comunicado de la aerolínea, la seguridad del aeropuerto y la policía asistieron al lugar, junto con los médicos, quienes determinaron que la mujer «no estaba bajo los efectos del alcohol y/o drogas».

La aerolínea ucraniana continuó criticando a la pasajera por dar un «ejemplo paterno» inadecuado, y enfatizó que podría estar sujeta a «una sanción económica excepcionalmente alta en forma de multa».

Un portavoz del Aeropuerto Internacional de Boryspil se negó a comentar sobre el incidente, que tuvo lugar el 31 de agosto.