Novak Djokovic, eliminado del Abierto de EE.UU. por pelotazo a jueza de línea

Noticias CNN

(CNN) — Novak Djokovic fue descalificado el domingo del Abierto de tenis de EE.UU. luego de golpear a una jueza de línea con un pelotazo.

Esto ocurrió en el Estadio Arthur Ashe, donde Djokovic acababa de ver como el español Pablo Carreño Busta le había quebrado el saque con el primer set en 6-5.

El número 1 del mundo no contuvo la ira y golpeó una pelota. El serbio pareció no apuntar a ningún lado, pero la bola impactó a la jueza de línea, aparentemente cerca de la cara, y la mujer cayó al suelo.

Esto provocó un diálogo entre la jueza de silla Aurelie Tourte y dos directivos del torneo.

Djokovic luego tuvo una larga conversación con oficiales del certamen y terminó definiéndose su descalificación.

Antes de eso, el serbio había golpeado una pelota por frustración luego de que no lograra convertir tres puntos de set cuando el juego estaba 5-4.

Novak Djokovic de Serbia atiende a un jueza de línea que fue golpeada con la pelota durante su partido individual masculino contra Pablo Carreño Busta de España en el Abierto de EE.UU. domingo 6 de septiembre.

También sufrió una caída en el undécimo juego y pareció sufrir una dolencia en el hombro.

Djokovic era el claro favorito a ganar el torneo ante la ausencia de Roger Federer y Rafael Nadal.

USTA statement on default of Novak Djokovic: pic.twitter.com/dqlt0mokg9

— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

Ismael Suárez contribuyó a este reporte.