James Rodríguez tiene nuevo equipo: ya es parte del Everton

(CNN Español) — El colombiano James Rodríguez jugará la próxima temporada en la Liga Premier, luego de ser confirmado este lunes como flamante futbolista del Everton.

El volante nacido en Cúcuta, Colombia, así finaliza su era junto al Real Madrid, luego de seis años con el club merengue, en los cuales fue cedido al Bayern Munich por dos temporadas.

«Espero poder hacer las cosas bien este año, con muchas ganas. Con mucha fe, espero poder darles muchas alegrías a todos», declaró la figura del Mundial de Brasil 2014 tras confirmarse su traspaso a los los «Toffees».

🗣 | Calling all Evertonians: @jamesdrodriguez has a special message for you… 💙 pic.twitter.com/goYCmj5szL

— Everton (@Everton) September 7, 2020

James firmó con la institución inglesa por dos años, con opción a una tercera temporada.

Es su primer traspaso desde que llegó al Real Madrid en 2014, justo después de ser el goleador de Brasil 2014, con 6 tantos.

En el Everton se reencontrará con el técnico que lo llevó al conjunto merengue hace seis años: Carlo Ancelotti.

El entrenador italiano se refirió a la llegada del volante ofensivo: «James, como todos saben, es un jugador fantástico, con mucha calidad y gran habilidad para asistir a los delanteros».

El colombiano fue parte del plantel del Real Madrid que ganó la Liga de Campeones en 2016 y 2017. También ganó dos ligas españolas, una Supercopa de España, dos Supercopas de la UEFA y dos Mundiales de Clubes.